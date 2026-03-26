Το-q4-που-έσπασε-το-κοντέρ-της-κερδοφορίας

Όποιος σταθεί μόνο στην πρώτη γραμμή των αριθμών της Austriacard (ACAG) για το 2025, χάνει την ουσία της κίνησης που έρχεται. Αν όμως ανέβει ένα σκαλοπάτι πιο πάνω, θα δει κάτι εντελώς διαφορετικό: μια εταιρεία που στο δεύτερο εξάμηνο πατάει γκάζι και στο Q4 αλλάζει στην κυριολεξία επίπεδο.

Εκεί για μένα αρχίζει η πραγματική ιστορία. Η κερδοφορία ανεβάζει στροφές με ρυθμό που δεν χωράει σε “κανονικά” growth stories, τα margins σφίγγουν προς τα πάνω και το μείγμα εσόδων γυρίζει υπέρ δραστηριοτήτων με σαφώς υψηλότερα περιθώρια. Αυτό είναι ισχυρή στροφή. Και τέτοιες στροφές, όταν ξεκινάνε, συνήθως δεν σταματάνε στο πρώτο κύμα.

Ας ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Ο όμιλος έκλεισε το 2025 με κύκλο εργασιών 360,2 εκατ. ευρώ, EBITDA 48,8 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 16,2 εκατ. ευρώ . Σε πρώτη ανάγνωση, κάποιος μπορεί να σταθεί στην υποχώρηση των εσόδων σε σχέση με το 2024 (392,3 εκατ.), αλλά όποιος κοιτάει πιο βαθιά βλέπει τι πραγματικά έχει συμβεί: το revenue mix έχει μετακινηθεί επιθετικά προς δραστηριότητες υψηλότερου περιθωρίου, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα στο Gross Profit I margin που ανέβηκε στο 49,5% από 46,5% . Δηλαδή λιγότερος τζίρος, αλλά πιο “πυκνός” σε κέρδος και που δείχνει αλλαγή ποιότητας.

Η εταιρεία έκοψε σημαντικά κόστη – μόνο το cost of sales μειώθηκε κατά περίπου 24 εκατ. ευρώ σε επίπεδο management reporting – ενώ ταυτόχρονα αύξησε τη συμμετοχή των υπηρεσιών και των ψηφιακών λύσεων, που έχουν σαφώς ανώτερα περιθώρια. Το αποτέλεσμα; adj. EBITDA margin στο 14,4% από 14,1%, με τη διοίκηση να “χτίζει” τη βάση για περαιτέρω βελτίωση.

Αλλά η πραγματική ιστορία βρίσκεται στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Εκεί που φαίνεται καθαρά ότι ο όμιλος έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, τα νούμερα εκτοξεύονται. Έσοδα 97,7 εκατ. ευρώ από 88,8 εκατ. (+10%), αλλά το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το EBITDA ανεβαίνει στα 15,1 εκατ. ευρώ από 11,2 εκατ. (+35%), ενώ τα καθαρά κέρδη διπλασιάζονται σχεδόν στα 6,4 εκατ. ευρώ από 3,0 εκατ. (+114%) .

Προσέξτε, αυτό είναι το σημείο που αλλάζει το παιχνίδι.

Γιατί όταν βλέπεις τέτοια διάσταση μεταξύ αύξησης εσόδων και αύξησης κερδοφορίας, σημαίνει ότι η λειτουργική μόχλευση έχει αρχίσει να δουλεύει. Δηλαδή κάθε επιπλέον ευρώ τζίρου μετατρέπεται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους.

Το κλειδί βρίσκεται στο νέο μείγμα δραστηριοτήτων.

Η Austriacard μετακινείται πλέον πέρα από τις παραδοσιακές κάρτες. Το κομμάτι των Digital Technologies τρέχει με +25%, ενώ τα Identity Solutions εκτοξεύονται +67% σε ετήσια βάση . Στην πράξη, μιλάμε για έργα ψηφιακής ταυτότητας, δημόσιου τομέα, security printing και ολοκληρωμένων λύσεων που έχουν πολύ καλύτερα margins από τις κλασικές κάρτες.

Η Αφρική και η Μέση Ανατολή (MEA) λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής κερδοφορίας. Τα projects ταυτοποίησης πολιτών, οι άδειες οδήγησης, τα εθνικά IDs και τα security documents ανεβάζουν τα margins της περιοχής στο 15,1%, με άνοδο 4 ποσοστιαίων μονάδων. Παράλληλα, οι λύσεις Identity στην ίδια περιοχή καταγράφουν εκρηκτική αύξηση της τάξης του 128% σε ετήσια βάση, ενώ και οι υπηρεσίες εκτύπωσης εγγράφων ασφαλείας ενισχύονται κατά 15%, επιβεβαιώνοντας ότι το growth έρχεται από δραστηριότητες υψηλής αξίας.

Στον αντίποδα, η Δυτική Ευρώπη και οι ΗΠΑ (WEST) ανεβάζουν επίσης περιθώρια στο 17,4%, με σημαντική ώθηση από personalization και fulfillment υπηρεσίες. Ειδικά στο κομμάτι των fintech, οι υπηρεσίες διανομής προσωποποιημένων καρτών εκτοξεύονται κατά 42%, ενώ στις ΗΠΑ καταγράφεται άνοδος 31% σε μεταλλικές κάρτες, προσωποποιήσεις και υπηρεσίες εκπλήρωσης παραγγελιών, ενισχύοντας τη συμμετοχή δραστηριοτήτων με υψηλότερο περιθώριο.

Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για το 2025 φαίνεται ότι ο όμιλος πατάει σε δύο πόδια υψηλής κερδοφορίας: Αμερική – υπηρεσίες και fintech υποδομές και Αφρική/ΜΕΑ – κρατικά έργα υψηλού περιθωρίου.

Το 2026 έρχεται να “κουμπώσει” πάνω σε αυτό.

Η διοίκηση μιλά για high-single digit αύξηση εσόδων, αλλά το ζουμί είναι αλλού: περαιτέρω βελτίωση EBITDA margin και ταμειακών ροών . Δηλαδή το growth θα έρθει από υψηλή ποιότητα.

Ήδη από το Q1 2026 υπάρχει backlog από νέους πελάτες σε ΗΠΑ και UK, ενώ τρέχει rollout του Card-as-a-Service (CaaS) και λύσεων όπως το GaiaB. Αυτό σημαίνει recurring έσοδα, όχι one-off πωλήσεις.

Και εδώ έρχεται το δεύτερο επίπεδο που πολλοί αγνοούν: το cash.

Η Austriacard παράγει Operating Cash Flow 39,7 εκατ. ευρώ (+17%) και Free Cash Flow 22,5 εκατ. ευρώ (+60%), με FCF yield περίπου 9% στα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης .

Ας το μεταφράσουμε αυτό σε επενδυτική γλώσσα:

Σε κεφαλαιοποίηση 247 εκατ. ευρώ, ο όμιλος παράγει πάνω από 20 εκατ. καθαρές ταμειακές ροές.

Δηλαδή αγοράζεις cash flow με yield που θυμίζει distressed περιπτώσεις, όχι εταιρεία με ανάπτυξη σε digital identity και fintech infrastructure.

Ας βάλω τώρα στο κάδρο και την αποτίμηση.

Με EBITDA κοντά στα 49 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό περίπου 81,6 εκατ. ευρώ, το enterprise value σήμερα κινείται γύρω στα 329 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή EV/EBITDA περίπου 6,7x (!)

Αν η αγορά αρχίσει να προσεγγίζει την Austriacard με τιμές που ήδη δίνει σε ομοειδείς εταιρείες του κλάδου – δηλαδή γύρω στο 10x EV/EBITDA— τότε η εξίσωση αλλάζει αισθητά:

Στο 10x EBITDA, το enterprise value ανεβαίνει στα περίπου 490 εκατ. ευρώ. Αφαιρώντας τον καθαρό δανεισμό των 81,6 εκατ. ευρώ, προκύπτει equity value κοντά στα 408 εκατ. ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε θεωρητική τιμή μετοχής κοντά στα: 11,20 ευρώ ανά μετοχή

Σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα των €6,80, μιλάμε για ανοδικό περιθώριο της τάξης του +65% , χωρίς να ενσωματώνεται κάποιο επιθετικό σενάριο ανάπτυξης, αλλά απλώς μια σύγκλιση προς τα επίπεδα αποτίμησης που ήδη απολαμβάνουν: η Idemia (9x–11x EBITDA) η Thales (Digital Identity & Security 10x+) και η Nexi / Worldline (10x–12x).

Ακριβώς εδώ κρύβεται μια λεπτή αλλά σημαντική διαφορά: η Austriacard συνδυάζει identity, payments και digital transformation σε ένα μοντέλο, ενώ πολλές από τις παραπάνω είναι πιο μονοδιάστατες.

Πάντως το πιο “ψαγμένο” σημείο από την παρουσίαση είναι το εξής: η αύξηση του working capital δεν προέρχεται από αδυναμία διαχείρισης, αλλά από timing έργων και συμβάσεων, κυρίως στον δημόσιο τομέα . Δηλαδή πρόκειται για growth-srcated capital lock, που μετατρέπεται σε cash καθώς ολοκληρώνονται τα projects. Αυτό σημαίνει ότι το 2026 μπορεί να δούμε ακόμα πιο έντονη μετατροπή EBITDA σε cash.

Ένα EBITDA που με βάση εκτιμήσεις αναμένεται να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 60 εκατ. ευρώ με μια περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού πρός τα 73 εκατ. ευρώ πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή της μετοχής με βάση το μέσο EV/EBITDA του κλάδου θα βρίσκεται στα €14,50 ή ένα +110% από τα τωρινά επίπεδα.

Με τέτοια νούμερα, τα €6,80 είναι ανέκδοτο.

Διαγραμματικά η μετοχή διέφυγε από το κανάλι “R” και πλέον λαμβάνει τιμές μέσα διαμορφωθέν κανάλι “R1” που έχει ως άνω άκρο την περιοχή των €8,30 ευρώ. Πάνω από εκεί μπαίνει επιθετικά στο επόμενο κανάλι “R2” που οδηγεί στα €10,64 με €10,75.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

March 26, 2026