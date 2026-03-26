    Τραμπ: Η πτώση σε πετρέλαιο και αγορές αποδεικνύεται… ηπιότερη απ' ό,τι εκτιμούσα

    Τραμπ: Η πτώση σε πετρέλαιο και αγορές αποδεικνύεται… ηπιότερη απ’ ό,τι εκτιμούσα

    Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (26/3) ότι ούτε η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου ούτε η πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν ήταν τόσο σοβαρές όσο είχε αρχικά προβλέψει.

    Σε δημόσια εμφάνιση, περιστοιχισμένος από μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πολεμική προσπάθεια εξελίσσεται θετικά και ότι οι οικονομικές επιπτώσεις θα αντιστραφούν.

    Απευθυνόμενος στον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο πρόεδρος δήλωσε: «Οι τιμές του πετρελαίου δεν έχουν αυξηθεί όσο περίμενα, Σκοτ, για να είμαι ειλικρινής. Όλα θα επανέλθουν στα επίπεδα που ήταν και πιθανότατα ακόμη χαμηλότερα».

    Οι τιμές του αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ πλησίασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι νωρίτερα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, αλλά έχουν υποχωρήσει, καθώς ο Τραμπ επιμένει ότι οι εχθροπραξίες θα τερματιστούν σύντομα. Συνολικά, πάντως, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί πάνω από 40% κατά τη διάρκεια του πολέμου, ανεβάζοντας την τιμή της βενζίνης περισσότερο από 1 δολάριο ανά γαλόνι.

    Όσον αφορά το χρηματιστήριο, ο δείκτης S&P 500 έχει υποχωρήσει κατά 4,8% τον Μάρτιο και κατά 6,5% σε σχέση με το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε νωρίτερα μέσα στο έτος.

    Και οι δύο αυτοί δείκτες αποτελούν βασικά σημεία αναφοράς για το πώς ο Ντόναλντ Τραμπ αξιολογεί την οικονομική επιτυχία. Είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν όταν οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενώ έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ξεπέρασε τις 50.000 μονάδες στις αρχές Φεβρουαρίου.

    Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι οικονομικές ζημιές θα αντιστραφούν μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

    «Οι προβλέψεις μου έχουν επιβεβαιωθεί», είπε.

    Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες οικονομολόγοι της Wall Street έχουν αυξήσει την πιθανότητα ύφεσης μέσα στους επόμενους 12 μήνες, με τους περισσότερους να εκτιμούν ότι, αν ο πόλεμος δεν λήξει σύντομα, οι επιπτώσεις στην οικονομία —μέσω του πληθωρισμού και των συνεπειών που σχετίζονται με το πετρέλαιο— θα οδηγήσουν σε συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

