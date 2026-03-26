Τσουκαλάς:-Γιατί-η-κυβέρνηση-δεν-μας-απαντά-με-ένα-‘ναι’-ή-ένα-‘όχι’-για-το-αν-ο-κ.-Ντίλιαν-λέει-την-αλήθεια;

«Το ότι οι καταδικασμένοι έκαναν δουλειές με το ελληνικό δημόσιο και την κυβέρνηση έχει προκύψει με σαφήνεια. Το αν μέσα σε αυτές τις δουλειές ήταν και το predator, σε αυτό πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μας απαντήσει με ένα ‘ναι’ ή ένα ‘όχι’ αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1.

Αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής χαρακτήρισε ως προφανές ότι ο κ. Ντίλιαν «στέλνει σαφή μηνύματα – για να μην πω ότι απειλεί…». Τόνισε ότι «αν μάλιστα συνδυαστούν οι δηλώσεις αυτές με τα όσα υποστηρίχθηκαν στο ακροατήριο ότι συνέβησαν κατά την Εξεταστική Επιτροπή του 2022, υπάρχει έντονη η οσμή ότι κάποιοι είχαν διαβεβαιώσεις για το αποτέλεσμα που δεν επιβεβαιώθηκαν – κάτι που δεν περίμεναν κάποιοι-, η δική του δουλειά ήταν να κατασκευάσει το λογισμικό και έπειτα να το πουλήσει στην κυβέρνηση, τότε τα πράγματα αποκτούν συγκεκριμένη ερμηνεία». «Εγώ δεν υιοθετώ. Ο ίδιος λέει ξεκάθαρα ότι δεν ήταν εκείνος που διεξήγαγε τις παρακολουθήσεις, αλλά ήταν αυτός που πούλησε το λογισμικό σε κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις και εκείνοι με τη σειρά τους έκαναν χρήση αυτού», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι συνεπώς υπάρχουν δύο τινά: «Ή η αλήθεια είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου είναι πίσω από αυτή την διαδικασία και πρέπει να απολογηθεί ή αν δεν είναι το Μέγαρο Μαξίμου και είναι τέσσερις ιδιώτες, που απ’ ότι φαίνεται θα ελεγχθούν για το αδίκημα της κατασκοπείας, θα πρέπει να δούμε που πούλαγαν αυτό το υλικό. Σε ξένες δυνάμεις;». «Δεν νοιάζει την κυβέρνηση ή δεν την ενδιαφέρει να συνδράμει τη δικαιοσύνη για να μάθουμε ποιοι είναι εκείνοι, οι οποίοι ως εξωτερικοί παράγοντες επιβουλεύονταν την εθνική ασφάλεια της χώρας μας και ήθελαν να ξέρουν κρατικά μυστικά και όσα συζητούσαν υψηλοί αξιωματούχοι;», ρώτησε.

Κατόπιν αυτών ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι δεν είναι ικανή να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια, αναφέροντας πως «το μεγαλύτερο ζήτημα είναι η αξιοπιστία της κυβέρνησης που οφείλει να επιτελεί το πατριωτικό καθήκον να διασφαλίζει την εθνική ασφάλεια». Σημείωσε ότι «αν είχαμε κατασκοπία και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, σημαίνει είτε ότι έχουμε μια ανίκανη κυβέρνηση που δεν μπορεί να εγγυηθεί την εθνική ασφάλεια και για κάποιο λόγο, δεν τη νοιάζει και να συνδράμει τη δικαιοσύνη για να μάθουμε τι έγινε και ποιοι επιβουλεύτηκαν τη χώρα μας, είτε ότι έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία προσπάθησε να ελέγξει πλήρως το πολιτικό σύστημα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και να δημιουργήσει ένα μονοκομματικό προσωπικό κράτος με επίκεντρο το Μαξίμου». «Και στα δύο σενάρια αυτή η κυβέρνηση έχει παραβεί τον όρκο της και άρα υπάρχει ένα προφανές πολιτικό ζήτημα», σχολίασε.

Ερωτηθείς αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, δήλωσε ότι «εμείς περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει η διαδικασία της αναβάθμισης της κατηγορίας». Εκτίμησε ότι «θα προκύψει έλεγχος και άλλων ανθρώπων από την στιγμή που το ένα τρίτο των παρακολουθούμενων ήταν κοινοί στόχοι ΕΥΠ και Predator μέσω ενός ενιαίου κέντρου παρακολούθησης». Τόνισε ότι «εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα πολιτικά και νομικά μέσα», σημειώνοντας ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μία επιστολή, και δεν την έστειλε τυχαία, απευθυνόμενος στα υπόλοιπα θύματα του predator, ότι όλοι έχουν μία ευθύνη απέναντι στο Σύνταγμα και κάνουν κάθε διαδικασία, ώστε να μην υπάρξει καμία αμφιβολία για το πώς και με ποιανού την ευθύνη λειτούργησε το εν λόγω λογισμικό…».

Ενόψει του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής που ξεκινά αύριο ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «η απαλλαγή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μονόδρομος για την πολιτική αλλαγή και τη νέα πορεία της χώρας» και ότι «στόχος είναι να υπάρξει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ».

Σχετικά με τη συζήτηση αναφορικά με το ψήφισμα ή όχι για τον αποκλεισμό συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «εγώ, όντας παρών την Τρίτη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, σας βεβαιώνω ότι ο Κώστας Σκανδαλίδης – που έχει αναλάβει μαζί με άλλους συντρόφους την διακήρυξη – μετά από ολιγόλεπτη συζήτηση αναφέρθηκε σε μία συγκεκριμένη διατύπωση όπως εκφράστηκε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη για την οποία δεν υπήρξε καμία διαφωνία».

Υποστήριξε ότι το κύριο ζήτημα και αυτό που σηματοδοτεί αυτό το συνέδριο «είναι να υπάρξει ένα μεγάλο κάλεσμα στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, ώστε να έρθει να συμπαραταχθεί μαζί μας, σε συγκεκριμένους άξονες και να αποφασίσουμε πως το ΠΑΣΟΚ – που είναι ένα κόμμα πατριωτικό, κοινωνικό, σοσιαλιστικό και μεταρρυθμιστικό – με αυτή του την ταυτότητα να έρθει και να δώσει λύσεις στα σημερινά προβλήματα της χώρας…».

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.