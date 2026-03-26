Υπέρ-της-απαγόρευσης-των-εφαρμογών-«αφαίρεσης-ρούχων»-με-ΑΙ-τάσσεται-το-Ευρωκοινοβούλιο

Με 569 ψήφους υπέρ, 45 κατά και 23 αποχές, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η θέση του σχετικά με την απλούστευση («omnibus») της τροποποίησης της Πράξης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act).

Το Ευρωκοινοβούλιο, στη θέση του αυτή, στηρίζει την απλούστευση των κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, προτείνει σαφείς ημερομηνίες για συστήματα υψηλού κινδύνου και την απαγόρευση εφαρμογών «αφαίρεσης ρούχων» («nudifier»).

Επιπλέον, ζητά σαφή ημερομηνία ενεργοποίησης κανόνων για συστήματα υψηλού κινδύνου, ευελιξία σε επιχειρήσεις ως προς ορισμένες υποχρεώσεις και στήριξη για τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τονίζει ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Πράξη για την ΤΝ μπορούν να είναι λιγότερο αυστηρές για προϊόντα που διέπονται από τομεακό δίκαιο.

Μετά τη σημερινή έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με την τελική μορφή της νομοθετικής Πράξης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act).

Συγκεκριμένα, η θέση του ΕΚ υπογραμμίζει την αναβολή της εφαρμογής ορισμένων κανόνων που αφορούν στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) υψηλού κινδύνου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα, που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή τους, θα είναι εγκαίρως διαθέσιμα. Ενώ με τις τροπολογίες τους, οι ευρωβουλευτές εισάγουν συγκεκριμένες ημερομηνίες εφαρμογής με στόχο τη «διασφάλιση της προβλεψιμότητας και της ασφάλειας δικαίου»:

– Για τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου που κατονομάζονται ρητά στον κανονισμό, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται συστήματα που αφορούν βιομετρικά στοιχεία και συστήματα που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες υποδομές, την εκπαίδευση, την απασχόληση, τις βασικές υπηρεσίες, την επιβολή του νόμου, τη Δικαιοσύνη και τη διαχείριση των συνόρων, οι ευρωβουλευτές προτείνουν ως ημερομηνία εφαρμογής τη 2α Δεκεμβρίου 2027.

– Και για τα συστήματα ΤΝ, που εμπίπτουν στην τομεακή νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια και την εποπτεία της αγοράς, οι ευρωβουλευτές προτείνουν την 2α Αυγούστου 2028.

Επίσης, οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ της χορήγησης προθεσμίας στους παρόχους έως τις 2 Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να συμμορφωθούν με τους κανόνες για τη σήμανση περιεχομένου (ηχητικού, εικονικού, οπτικοακουστικού ή γραπτού λόγου) που δημιουργείται από ΤΝ, ώστε να δηλώνεται η προέλευσή του.

Απαγόρευση εφαρμογών «αφαίρεσης ρούχων»

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν τη θέσπιση νέας απαγόρευσης για συστήματα τύπου «nudifier», τα οποία «χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν ή να παραποιούν εικόνες σαφώς σεξουαλικού ή ιδιωτικού περιεχομένου που παραπέμπουν σε ταυτοποιήσιμο πραγματικό πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του».

«Η απαγόρευση δεν θα εφαρμόζεται σε συστήματα ΤΝ που διαθέτουν αποτελεσματικές δικλίδες ασφάλειας, οι οποίες εμποδίζουν τους χρήστες να δημιουργούν τέτοιου είδους εικόνες», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μέτρα για μεγαλύτερη ευελιξία και στήριξη των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Ακόμη, οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ του να επιτρέπεται στους παρόχους υπηρεσιών η δυνατότητα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον εντοπισμό και τη διόρθωση μεροληψιών στα συστήματα ΤΝ, «εισήγαγαν όμως παράλληλα εγγυήσεις, ώστε αυτό να επιτρέπεται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο», σημειώνεται επίσης στην ίδια ανακοίνωση.

Με στόχο να στηρίξουν τις εταιρείες της ΕΕ κατά τη μετάβασή τους πέραν του καθεστώτος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), στο πλαίσιο του οποίου επωφελούνται από ορισμένα μέτρα στήριξης, οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν την προτεινόμενη επέκταση αυτών των μέτρων και στις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.