ΧΑ:-Σε-νέα-δοκιμασία-ο-ΜΚΟ-200-ημερών-του-ΓΔ

Υποχώρηση κατά 2,07% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2058,02 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 243,2 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές κυριάρχησαν από το ξεκίνημα οδηγώντας το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος καταγράφοντας το χαμηλό ημέρας περί τις 16.00μμ στις 2049. Με ρευστοποιήσεις τραπεζών

και άλλων blue chips (Allwyn, Βιοχάλκο, Metlen, ΓΕΚΤΕΡΝΑ). Στις δημοπρασίες καταγράφηκε λίγο βελτιωμένη επίδοση του ΓΔ. Την ίδια ώρα οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,882% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να δείχνουν ανθεκτικότητα παρά τη συνέχιση των χτυπημάτων στη Μ. Ανατολή.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-3,02%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-4,80%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-3,25%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-3,41%0, η Helleniq Energy (-2,32%), το ΔΑΑ (-2,21%), η Allwyn (-2,76%), o Ελλάκτωρ (-1,58%), η Κύπρου (-1,86%), η Metlen (-3,33%), η Βιοχάλκο (-4,62%) αλλά και ο Αβαξ (-4,50%) με την ACAG (-3,64%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Optima (+0,825), η ΜΟΗ (+0,64%), η Cenergy (+2,46%), o Τιτάν (+0,97%) η ΕΥΔΑΠ (+0,97%) και ο ΟΛΠ (+0,56%). Απολογιστικά, 32 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 70 εκείνων που υποχώρησαν. Η ρητορική Τραμπ για ανακωχή πέντε ημερών και για καλές και παραγωγικές συνομιλίες με την Τεχεράνη αποδείχθηκε ένας ακόμη τακτικός ελιγμός του Αμερικανού Προέδρου. Σαν αποτέλεσμα ο Γ.Δ. έχασε σχεδόν όλα τα προχθεσινά του κέρδη και έβαλε σε νέα δοκιμασία τον ΜΚΟ 200 ημερών, δηλαδή τις 2058 μονάδες όπου και έκλεισε. Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τη συνέχεια με τους δείκτες στη Wall Street να κινούνται με την προσδοκία έναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,16% η μέση σταθμική απόδοση των εξάμηνων εντόκων, έναντι 1,84% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία άντληση €500 εκ. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους €1.127 εκ. που υπερκάλυψη κατά 2,82 φορές.

ΔΑΑ, 2025: Κ.Ε. €675,6 εκ. +1,5%, EBIDTA adj. €384,9 εκ. -7%, Κέρδη μ.φ. €207,3 εκ. -12,1%, μέρισμα €0,66/μετχ. (το 49% με script dividend), διακίνηση 34 εκ. επιβατών +6,7%.

Qualco: απέκτησε ποσοστό 34% στην Resitech έναντι €640 χιλ. εταιρεία με εξειδίκευση σε B2B πλατφόρμες τεχνολογίας για την αγορά των Α/Κ.

Συνένωση-ορόσημο Allwyn-ΟΠΑΠ, στο 22% το free float.

Δούρος: Πώληση του πρώην εργοστασίου στην Πάτρα έναντι €2,75 εκ. Ολόκληρο το τίμημα θα διατεθεί απευθείας για την πρόωρη αποπληρωμή των ήδη ρυθμισμένων και τηρούμενων δόσεων των οφειλών της προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.

ΔΝΤ: μείωσε την πρόβλεψή του για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας για το τρέχον έτος από 2% σε 1,8%, καθώς η ανάκαμψη επιβραδύνεται λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, Ιανουάριος: κατέγραψε έλλειμμα ύψους €1,3 δισ. έναντι πλεονάσματος €873,4 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών βελτιώθηκε. Στα €473,3 εκ. οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κυρίως λόγω της ενισχυμένης ροής ταξιδιωτών (+58,4%).

ΕΛΣΤΑΤ: Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 2,5% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2025.