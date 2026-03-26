barclays:-Στα-110-δολάρια-«βλέπει»-το-πετρέλαιο-αν-συνεχιστούν-οι-διαταραχές-στο-Ορμούζ

Στα 13 με 14 εκατ. βαρέλια ημερησίως υπολογίζει η Barclays τις απώλειες στον εφοδιασμό πετρελαίου σε περίπτωση ενός παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως το εύρος της διαταραχής είναι τεράστιο, όπως και η αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκειά της.

Όπως αναφέρει η βρετανική τράπεζα, οι εξαγωγές από το Γιανμπού -λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα- και τη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες και, βασιζόμενη σε υποθέσεις ότι δεν υπάρχει απειλή για τις αποστολές από αυτά τα λιμάνια, η Barclays θεωρεί πιθανή μια τέτοια διαταραχή σε περίπτωση ενός παρατεταμένου κλεισίματος του Στενού.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου φέτος θα είναι στα περίπου 104-105 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Η Barclays προσθέτει ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει το μεγαλύτερο γεωπολιτικό σοκ στις αγορές ενέργειας από τον πόλεμο του Κόλπου το 1990.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θέλει διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει ότι η χώρα του εξετάζει μια πρόταση των ΗΠΑ, αλλά δεν έχει καμία πρόθεση να διεξαγάγει συνομιλίες.

«Παρά την αβεβαιότητα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, στο βασικό μας σενάριο, αναμένουμε ότι η κυκλοφορία μέσω του Στενού θα ομαλοποιηθεί έως τις αρχές Απριλίου, κάτι που θα συνάδει με μέση τιμή του Brent στα 85 δολάρια/βαρέλι το 2026», ανέφερε η Barclays.

Ωστόσο, εάν η διαταραχή συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Απριλίου, τα συμβόλαια του Brent για το 2026 θα μπορούσαν να ανατιμηθούν στα 100 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ σε ένα πιο παρατεταμένο σενάριο που θα εκτείνεται μέχρι τα τέλη Μαΐου, οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 110 δολάρια.