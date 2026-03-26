bloomberg:-Η-κυβέρνηση-Τραμπ-εξετάζει-τις-επιπτώσεις-από-ένα-πετρέλαιο-200-δολαρίων

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εξετάζουν τι θα σήμαινε για την οικονομία μια πιθανή αύξηση των τιμών του πετρελαίου έως και κατά 200 ​​δολάρια το βαρέλι, μεταδίδει το -, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα, σε ένα σημάδι ότι ανώτεροι αξιωματούχοι μελετούν τις πιθανές επιπτώσεις από ακραία σενάρια για τον πόλεμο στο Ιράν.

Η μοντελοποίηση του πόσο επιβλαβής θα μπορούσε να είναι μια πιο απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου για τις προοπτικές ανάπτυξης αποτελεί μέρος της τακτικής αξιολόγησης που γίνεται σε περιόδους έντασης και δεν αποτελεί πρόβλεψη, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν σχολιάζοντας θέματα που δεν είναι δημόσια. Η εκτίμηση γίνεται για να διασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης μιας παρατεταμένης σύγκρουσης, ανέφεραν.

Ακόμα και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ εξέφρασε ανησυχία ότι η σύγκρουση θα ενίσχυε τις τιμές του πετρελαίου και θα έβλαπτε την οικονομική ανάπτυξη, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών έχουν μεταφέρει στον Λευκό Οίκο τις ανησυχίες τους σχετικά με τις διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης εδώ και αρκετές εβδομάδες, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα.

Διαψεύδει η κυβέρνηση

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, χαρακτήρισε αυτόν τον ισχυρισμό «ψευδή», λέγοντας ότι «ενώ η κυβέρνηση αξιολογεί πάντα διάφορα σενάρια πορείας τιμών και τις οικονομικές επιπτώσεις, δεν εξετάζεται η πιθανότητα το πετρέλαιο να φτάσει τα 200 δολάρια ανά βαρέλι» και ο υπουργός Μπέσεντ «δεν ανησυχεί» για τις βραχυπρόθεσμες διαταραχές από την επιχείρηση Epic Fury».

Ο Μπέσεντ, είπε, έχει επανειλημμένα «μεταδώσει τόσο τη δική του, όσο και της κυβέρνησης, συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη πορεία της αμερικανικής οικονομίας και των παγκόσμιων αγορών ενέργειας».

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν πάρει την ανιούσα από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με το West Texas Intermediate να έχει αυξηθεί κατά περίπου 30% στα 91 δολάρια το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο Brent έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 40% στο ίδιο διάστημα, φτάνοντας περίπου στα 102 δολάρια.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, παρά τη δημόσια απόρριψη από το Ιράν της πίεσης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες και απείλησε με περαιτέρω στρατιωτική δράση εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ έθεσε προθεσμία πέντε ημερών στο Ιράν για να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Η κυβέρνηση σχεδίαζε η στρατιωτική εκστρατεία να διαρκέσει 4-6 εβδομάδες, δήλωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε στις 12 Μαρτίου ότι μια αύξηση στα 200 δολάρια το βαρέλι είναι «απίθανη».

Το αργό πετρέλαιο στα 200 δολάρια θα αποτελούσε ένα τεράστιο σοκ για την παγκόσμια οικονομία. Σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, η τιμή έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο μόνο μία φορά τον τελευταίο μισό αιώνα – το 2008 λίγο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Ακόμα και σε χαμηλότερα επίπεδα, το - Economics προβλέπει ότι το πετρέλαιο στα 170 δολάρια το βαρέλι για μερικούς μήνες θα ωθήσει τον πληθωρισμό υψηλότερα για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και θα μειώσει την οικονομική ανάπτυξη.