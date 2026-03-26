reuters:-Πληθαίνουν-οι-σκληροπυρηνικές-φωνές-στο-Ιράν-που-πιέζουν-για-την-απόκτηση-πυρηνικού-όπλου

Η συζήτηση στο εσωτερικό του Ιράν για ενδεχόμενη απόκτηση πυρηνικού όπλου γίνεται ολοένα πιο έντονη, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης και σκληροπυρηνικοί αξιωματούχοι του Ιράν που συνδέονται με αυτούς φέρεται να ζητούν αλλαγή της στρατηγικής της Τεχεράνης και να πιέζουν για την απόκτηση πυρηνικού όπλου, μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Φρουροί της Επανάστασης εμφανίζονται πλέον κυρίαρχοι στο πολιτικό σκηνικό, μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι σκληροπυρηνικές θέσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας φαίνεται να ενισχύονται.

Παρότι δυτικές χώρες εκτιμούν εδώ και χρόνια ότι το Ιράν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου ή τουλάχιστον τη δυνατότητα ταχείας κατασκευής του, η Τεχεράνη έχει διαψεύσει επανειλημμένα αυτούς τους ισχυρισμούς. Οι ιρανικές αρχές επικαλούνται μεταξύ άλλων την απόφαση του Χαμενεΐ, ο οποίος είχε απαγορεύσει τα πυρηνικά όπλα θεωρώντας τα αντίθετα προς το Ισλάμ, καθώς και τη συμμετοχή της χώρας στη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT).

Δεν υπάρχει επίσημο σχέδιο αλλαγής του πυρηνικού δόγματος

Καλά πληροφορημένες πηγές τονίζουν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν επίσημο σχέδιο αλλαγής του πυρηνικού δόγματος της χώρας ούτε έχει ληφθεί απόφαση για ανάπτυξη πυρηνικού όπλου. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σημαντικές φωνές εντός του πολιτικού και στρατιωτικού κατεστημένου αμφισβητούν πλέον την υφιστάμενη στρατηγική και ζητούν επανεξέταση της πολιτικής.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι οποίες σημειώθηκαν ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενδέχεται να έχουν μεταβάλει τις ισορροπίες. Σύμφωνα με αναλυτές, μέρος της ιρανικής στρατηγικής σκέψης θεωρεί ότι η αποφυγή ανάπτυξης πυρηνικού όπλου ή η παραμονή στη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων ενδέχεται να μην προσφέρει πλέον σημαντικά οφέλη για την ασφάλεια της χώρας.

Ζητούν αποχώρηση από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων

Η προοπτική αποχώρησης του Ιράν από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT), ενδεχόμενο που στο παρελθόν προβαλλόταν κυρίως ως απειλή από σκληροπυρηνικούς κύκλους, συζητείται πλέον όλο και πιο συχνά στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, γίνεται πλέον δημόσια αναφορά και στο ενδεχόμενο η χώρα να επιδιώξει ανοιχτά την απόκτηση πυρηνικού όπλου, μια θέση που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ταμπού στον δημόσιο διάλογο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, δημοσίευσε την Πέμπτη άρθρο στο οποίο υποστηρίζεται ότι το Ιράν θα πρέπει να αποχωρήσει το συντομότερο δυνατό από τη Συνθήκη NPT, διατηρώντας παράλληλα το πολιτικό πυρηνικό του πρόγραμμα.

Από την πλευρά του, ο σκληροπυρηνικός πολιτικός Μοχάμαντ Τζαβάντ Λαριτζανί, αδελφός του ανώτερου αξιωματούχου Αλί Λαριτζανί που σκοτώθηκε σε επίθεση νωρίτερα αυτόν τον μήνα, φέρεται επίσης να τάχθηκε υπέρ της αναστολής της συμμετοχής του Ιράν στη Συνθήκη. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε: «Η Συνθήκη NPT πρέπει να ανασταλεί. Πρέπει να συγκροτήσουμε επιτροπή που θα αξιολογήσει αν η NPT μας είναι χρήσιμη. Αν αποδειχθεί χρήσιμη, θα επιστρέψουμε. Αν όχι, μπορούν να την κρατήσουν».

«Είτε θα το κατασκευάσουμε είτε θα το αποκτήσουμε»

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε απόσπασμα με τον συντηρητικό σχολιαστή Νασέρ Τοραμπί, ο οποίος υποστήριξε ότι η ιρανική κοινή γνώμη ζητά σαφείς κινήσεις προς την κατεύθυνση της απόκτησης πυρηνικού όπλου.

«Πρέπει να δράσουμε ώστε να κατασκευάσουμε πυρηνικό όπλο. Είτε θα το κατασκευάσουμε είτε θα το αποκτήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δημόσιες αυτές τοποθετήσεις καταδεικνύουν ότι η συζήτηση γύρω από την πυρηνική στρατηγική της Τεχεράνης αποκτά ολοένα και πιο έντονο χαρακτήρα, καθώς η περιφερειακή ένταση και οι στρατιωτικές εξελίξεις επηρεάζουν τον εσωτερικό πολιτικό διάλογο στη χώρα.