SAFE: Ξεκλείδωσε ο μηχανισμός χρηματοδότησης για Γαλλία και Τσεχία – Αμυντικές προτάσεις ύψους 17 δις. ευρώ

Μετά την έγκριση του πρώτου και του δεύτερου κύματος αμυντικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του SAFE, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ενέκρινε εχθές δύο εθνικά αμυντικά σχέδια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δράση για την Ασφάλεια για την Ευρώπη» (SAFE), με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας και της ετοιμότητας της Ένωσης.

Η Επιτροπή υπέβαλε λοιπόν πρόταση στο Συμβούλιο για την έγκριση οικονομικής βοήθειας για την Τσεχία και τη Γαλλία.

Τα επίπεδα χρηματοδότησης για κάθε χώρα καθορίστηκαν προσωρινά τον Σεπτέμβριο, βάσει των αρχών της αλληλεγγύης και της διαφάνειας. Η Τσεχία και η Γαλλία θα δικαιούνται αντίστοιχα 2,06 δις. ευρώ και 15,09 δις. ευρώ μετά την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων.

Όπως τόνισε στο μήνυμά του ο Αρμόδιος Επίτροπος Andrius Kubilius, «χτίζουμε την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης βήμα προς βήμα. Η Γαλλία και η Τσεχική Δημοκρατία προχωρούν με το SAFE. Πρόκειται για κάτι περισσότερο από απλή χρηματοδότηση. Πρόκειται για την εξέλιξη της αμυντικής βιομηχανικής ικανότητας της Ευρώπης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας και την ταχεία παροχή δυνατοτήτων. Το επόμενο ορόσημο είναι η έγκριση του Συμβουλίου για την ταχεία απελευθέρωση της υποστήριξης για τα κράτη μέλη».

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Επιτροπής, το Συμβούλιο έχει πλέον τέσσερις εβδομάδες για να εγκρίνει τις εκτελεστικές αποφάσεις. Μόλις εγκριθούν, η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει τις δανειακές συμβάσεις, με τις πρώτες πληρωμές να αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο του 2026. Το Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τις εκτελεστικές αποφάσεις για 16 κράτη μέλη. Συγκεκριμένα στις αρχές της χρονιάς η Επιτροπή είχε δώσει το «πράσινο φως» στο πρώτο κύμα εγκρίσεων αμυντικών προτάσεων, που αφορούσε τις χώρες Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ρουμανία, ύψους 38 δις.ευρώ. Στα τέλη Ιανουαρίου 2026 εγκρίθηκε και το δεύτερο πακέτο προτάσεων που αφορούσε τις χώρες Εσθονία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία και Φινλανδία, ύψους 74 δις. ευρώ.