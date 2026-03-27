Έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την αποστολή του υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης στο Βελιγράδι

Περισσότερες από 110 επιχειρήσεις από τη Μακεδονία και Θράκη αφενός και από τη Σερβία αφετέρου και οι διοικήσεις μεγάλου αριθμού φορέων από Ελλάδα και Σερβία συμμετέχουν στην δεύτερη μεγάλη αποστολή που διοργανώνει το υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – σε πρωτεύουσες βαλκανικών κρατών.

Η ελληνική αποστολή αναχωρεί μεθαύριο, Κυριακή 29 Μαρτίου, από τη Θεσσαλονίκη για το Βελιγράδι.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της πρώτης αποστολής στη Σόφια, που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2026, το ΥΜΑΘ κλιμακώνει τις δράσεις του στην βαλκανική χερσόνησο, με στόχο την περαιτέρω σύσφιξη των οικονομικών, εμπορικών, επενδυτικών αλλά και ακαδημαϊκών συνεργασιών των επιχειρήσεων και των φορέων της Βόρειας Ελλάδας στην ευρύτερη βαλκανική ενδοχώρα.

Η αποστολή στο Βελιγράδι διοργανώνεται με τη στήριξη της ελληνικής Πρεσβείας στην Σερβία, του Ελληνο-Σερβικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος και του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας (Hellenic Business Association of Serbia – HBA).

Στην ελληνική αποστολή, επικεφαλής της οποίας είναι ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, συμμετέχουν 57 ελληνικές επιχειρήσεις και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιχειρήσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και ΑΕΙ της Μακεδονίας και της Θράκης.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνει ειδική ενότητα για κατ’ ιδίαν – B2B – συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των 57 ελληνικών επιχειρήσεων και των φορέων που συμμετέχουν στην αποστολή και πάνω από 50 σερβικές επιχειρήσεις και αντίστοιχων παραγωγικών φορέων.

Η συνάντηση της ελληνικής αποστολής με τους αντίστοιχους σερβικούς εκπροσώπους των φορέων και επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026, σε ξενοδοχείο στο Βελιγράδι.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Πρέσβης της Ελλάδας στο Βελιγράδι κα. Μαρία Λεβαντή θα παραθέσει δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής αποστολής.

Το πρωί της 31ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις των μελών της ελληνικής αποστολής με τους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Σερβία. Στη συνέχεια ο υφυπουργός Εσωτερικών Κ. Γκιουλέκας και εκπρόσωποι της ελληνικής αποστολής θα μεταβούν στο Νόβισαντ και θα συναντηθούν με την πρόεδρο της Επαρχιακής Κυβέρνησης της Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοντίνα κα. Maja Gojković.

Στο Βουκουρέστι το επόμενο βήμα

Στόχος της εκστρατείας εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ στα Βαλκάνια είναι η δημιουργία περαιτέρω διαύλων επικοινωνίας, η ανάπτυξη νέων συνεργειών και συμπράξεων και η υπογραφή σχετικών συμφωνιών μεταξύ των εκπροσώπων ελληνικών και σερβικών φορέων, οργανισμών, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

Το επόμενο -τρίτο κατά σειρά- βήμα της εν λόγω περιοδείας στις βαλκανικές πρωτεύουσες θα είναι το Βουκουρέστι, με την ελληνική αποστολή να προγραμματίζει αυτήν την επίσκεψη για τον προσεχή Μάιο.