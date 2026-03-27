Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, March 27
    Έφθασε από την Αβάνα με 43 κιλά λαθραίων πούρων

    Οικονομία

    Για «ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα» στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων από ελεγκτές της στο Τελωνείο του αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κάνει λόγο η ΑΑΔΕ.

    Ειδικότερα, στη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, εντόπισαν επιβάτη υπηκοότητας Κούβας, ο οποίος είχε φτάσει στην Αθήνα μέσω Τουρκίας, μεταφέροντας στις αποσκευές του 43 κιλά λαθραίων πούρων.

    ΑΑΔΕ

    Τα ευρήματα του ελέγχου ήταν:

    • Καταμετρήθηκαν συνολικά 2.806 τεμάχια πούρων διαφόρων επώνυμων εμπορικών σημάτων.
    • Η συνολική φορολογητέα αξία τους ανέρχεται σε 440.000 ευρώ.
    • Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε 280.000 ευρώ.

    Ο επιβάτης συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε στον αρμόδιο ανακριτή, ενώ τα λαθραία προϊόντα κατασχέθηκαν.

    Keep Reading