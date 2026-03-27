Έφθασε-από-την-Αβάνα-με-43-κιλά-λαθραίων-πούρων

Για «ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα» στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων από ελεγκτές της στο Τελωνείο του αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κάνει λόγο η ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, στη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, εντόπισαν επιβάτη υπηκοότητας Κούβας, ο οποίος είχε φτάσει στην Αθήνα μέσω Τουρκίας, μεταφέροντας στις αποσκευές του 43 κιλά λαθραίων πούρων.

ΑΑΔΕ

Τα ευρήματα του ελέγχου ήταν:

Καταμετρήθηκαν συνολικά 2.806 τεμάχια πούρων διαφόρων επώνυμων εμπορικών σημάτων.

Η συνολική φορολογητέα αξία τους ανέρχεται σε 440.000 ευρώ.

Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε 280.000 ευρώ.

Ο επιβάτης συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε στον αρμόδιο ανακριτή, ενώ τα λαθραία προϊόντα κατασχέθηκαν.