Αγωνία-για-τις-διεθνείς-εξελίξεις,-αγώνας-δρόμου-για-τα-εσωτερικά-μέτωπα

Η δραματική επισήμανση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι «η αβεβαιότητα μοιάζει, τώρα, η μόνη βεβαιότητα» στη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου δίνει τον τόνο της προσέγγισης της κυβέρνησης για την τρέχουσα επικαιρότητα και τις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες αναμφίβολα επηρεάζουν και τη χώρα μας και σε σημαντικό βαθμό καθορίζουν αποφάσεις και παρεμβάσεις σε μια σειρά από τομείς. Η απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δίνει μεν μία θετική αύρα, αλλά σίγουρα ο αντίκτυπος των θετικών ειδήσεων περιορίζεται από τη μεγάλη εικόνα.

Μέσα από το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων και τη σοβαρότητά τους, η κυβέρνηση επιδιώκει να χαμηλώσει τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης για μια σειρά από ζητήματα στα οποία δέχεται πίεση από την αντιπολίτευση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να επισημάνει ότι πρέπει «να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, με εξελίξεις που μας αφορούν άμεσα, από τα μικρά και τα λιγότερο σημαντικά του κομματικού μας μικρόκοσμου».

Η κυβέρνηση στρέφει την προσοχή της σε δύο ζητήματα που επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο και διαμορφώνουν συνθήκες πολιτικής πίεσης. Είναι σαφής η επιδίωξη να μπει ένα πλαίσιο διαχείρισης, πριν η πολιτική φασαρία γύρω από αυτά φουντώσει περαιτέρω. Ηδη, άλλωστε, όπως αποτυπώνεται σε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν απήχηση στην κοινή γνώμη.

Το πρώτο είναι το θέμα των υποκλοπών, για το οποίο η κυβέρνηση επιρρίπτει ευθύνες στην αντιπολίτευση ότι επιδιώκει «να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο». Βεβαίως, η δημόσια συζήτηση για τις υποκλοπές αναζοπυρώθηκε κυρίως εξαιτίας όσων είπε και πολύ περισσότερο εξαιτίας όσων υπονόησε ο ιδρυτής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν. Η κυβέρνηση κινείται σε μια γραμμή που υπονοεί ότι είναι ελεγχόμενης αξιοπιστίας όσα λέγονται από τον κ. Ντίλιαν: «Μιλάμε για κάποιον που ισχυρίζεται διάφορα, όταν έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και έχει τη θέση του κατηγορουμένου σε δεύτερο βαθμό». Παράλληλα, επαναλαμβάνει, παραπέμποντας στη σχετική διάταξη του Αρείου Πάγου, ότι η δικαιοσύνη έχει πει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού και παρέπεμψε τέσσερις ιδιώτες σε δίκη σε πρώτο βαθμό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε, μάλιστα, χθες (ΜΕGA) ότι «το δικαστήριο δεν θα το κάνουμε ούτε εδώ, ούτε στη Βουλή, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό παράθυρο». Μπορεί η κυβέρνηση να θεωρεί υπερβολική της συνέχιση των συζητήσεων για την υπόθεση, αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι αυτομάτως θα μειωθεί το ενδιαφέρον που εξακολουθεί να τροφοδοτεί. Ενα ερώτημα είναι αν η αναφορά του κ. Μαρινάκη στη Βουλή αποτελεί προάγγελο της στάσης που θα τηρήσει η κυβέρνηση στο αναμενόμενο αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για εξεταστική επιτροπή.

Το άλλο μεγάλο μέτωπο για την κυβέρνηση είναι η υπόθεση των Τεμπών, όπως αυτή επέστρεψε στο προσκήνιο με επίκεντρο τις συνθήκες στη δικαστική αίθουσα της Λάρισας. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι πίσω από τη φασαρία που γίνεται υποκρύπτονται πολιτικές σκοπιμότητες και διεμήνυσαν χθες ότι «δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να μετατρέψει τη δίκη σε πολιτική αρένα». Πως θα γίνει αυτό; Με την εφαρμογή αυστηρού πρωτοκόλλου για όσους θα μπουν στην αίθουσα την 1η Απριλίου που θα επαναληφθεί η δίκη: οι 250 δικηγόροι που έχουν δηλώσει παράσταση, οι κατηγορούμενοι και κατά προτεραιότητα οι άμεσοι συγγενείς των θυμάτων. Την ευθύνη για την τήρηση αυτού του πλαισίου θα έχει η αστυνομία, υπό τις εντολές του δικαστηρίου

