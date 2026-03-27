Αναθεώρηση-από-ubs:-Αναμένει-από-την-ΕΚΤ-δύο-αυξήσεις-επιτοκίων-μέσα-στο-2026

Τις εκτιμήσεις τους για την επιτοκιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναθεωρούν οι αναλυτές της UBS και πλέον αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, οδηγώντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%.

Οι αναλυτές της UBS λένε ότι τους εξέπληξε η πιο «επιθετική» κατεύθυνση των νέων προβλέψεων και των εναλλακτικών σεναρίων της ΕΚΤ, τα οποία ενσωμάτωναν σημαντικές ανοδικές αναθεωρήσεις για τον πληθωρισμό, αλλά πιο ήπιες καθοδικές προσαρμογές για την ανάπτυξη του ΑΕΠ.

Όπως εξηγούν, πιθανότατα η ΕΚΤ αναμένει πως οι μισθοί θα αντιδράσουν στην άνοδο των τιμών ενέργειας, ενισχύοντας έτσι τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ ταυτόχρονα θα περιορίζεται το πλήγμα στην ανάπτυξη.

Ως προς τα δεδομένα που η ίδια η ΕΚΤ έχει ανακοινώσει ότι θα αξιολογήσει (μεταξύ των οποίων τα στοιχεία για την ένταση των δευτερογενών πληθωριστικών επιδράσεων), πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε απόφαση για τα επιτόκια, η UBS εκτιμά ότι θα παραμείνουν ελλιπή έως τη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου, ενώ μεγαλύτερη σαφήνεια ενδέχεται να υπάρξει στις 11 Ιουνίου, όταν η ΕΚΤ θα παρουσιάσει και επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις. Ως εκ τούτου, η UBS θεωρεί πιθανή μια αύξηση επιτοκίων στις 11 Ιουνίου, παύση τον Ιούλιο και νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο, όταν θα δημοσιευθεί νέο σετ προβλέψεων.

Κίνδυνοι διπλής κατεύθυνσης

Οι αναλυτές της UBS αναγνωρίζουν ότι το νέο βασικό τους σενάριο ενδέχεται να αποδειχθεί υπερβολικά ήπιο και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η ΕΚΤ να κινηθεί αυξήσει τα επιτόκια ήδη από τα τέλη Απριλίου. Όπως λένε, θεωρούν αυτό το ενδεχόμενο ρεαλιστικό, «ιδιαίτερα εάν οι τιμές ενέργειας κινηθούν ακόμη υψηλότερα, τα στοιχεία πληθωρισμού Μαρτίου εκπλήξουν ανοδικά ή εμφανιστούν νωρίς σαφή σημάδια δευτερογενών επιδράσεων».

«Επίσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα σενάριο διαδοχικών αυξήσεων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αντί για Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Αν, δε, η σύγκρουση με το Ιράν διαρκέσει περισσότερο (και κινηθεί πιο κοντά στο «σοβαρό» σενάριο της ΕΚΤ), η Τράπεζα ενδέχεται να προχωρήσει σε περισσότερες από δύο αυξήσεις ή ακόμη και σε αυξήσεις κατά 50 μονάδες βάσης» σημειώνει η UBS.

Από την άλλη πλευρά, αν και αυτό φαίνεται λιγότερο πιθανό επί του παρόντος, σε περίπτωση που υπάρξει σύντομα μια αξιόπιστη αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ιράν, με αποτέλεσμα την υποχώρηση των τιμών ενέργειας και τη χαλάρωση των πιέσεων στην προσφορά, η ΕΚΤ θα μπορούσε να αποφύγει εντελώς τις αυξήσεις ή να περιοριστεί σε μία μόνο.

Οι μειώσεις θα αργήσουν

Αν πράγματι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξήσει τα επιτόκια στο 2,5%, αυτό θα οδηγήσει τη νομισματική πολιτική σε μια μέτρια περιοριστική (moderately restrictive) ζώνη. Το βασικό ερώτημα στη συνέχεια είναι αν και πότε αυτή η κίνηση θα μπορούσε να αντιστραφεί και η πολιτική να επανέλθει σε ουδέτερα επίπεδα (περίπου στο 2%).

Η UBS εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 3,4% σε ετήσια βάση τον Μάιο και στη συνέχεια θα αποκλιμακωθεί στο 3,2% έως το τέλος του 2026, στο 2,1% έως το τέλος του 2027 και στο 2% έως το τέλος του 2028. Σε αυτό το σενάριο, οι αναλυτές του οίκου αναμένουν ότι η ΕΚΤ δεν θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων (κατά 25 μονάδες βάσης) πριν από το δ’ τρίμηνο του 2027 και το α’ τρίμηνο του 2028.

Αυτό σημαίνει ότι, ελλείψει νέων σοκ, η ΕΚΤ θα χρειαστεί χρόνο για να αναιρέσει τις αυξήσεις επιτοκίων του 2026. Ένας βασικός λόγος, όπως εξηγούν οι αναλυτές της UBS, είναι ότι η δημοσιονομική επέκταση, ιδίως μέσω αυξημένων αμυντικών δαπανών και επενδύσεων σε υποδομές στη Γερμανία, αλλά και πιθανών νέων μέτρων από τις κυβερνήσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενδέχεται να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Επιπλέον, ο δημογραφικός μετασχηματισμός, που μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις εργατικού δυναμικού, πιθανώς να διαδραματίσει ρόλο.