Ανδρουλάκης-στο-Συνέδριο-του-ΠΑΣΟΚ:-«Εκτός-πραγματικότητας-τα-σενάρια-συνεργασίας-με-τη-ΝΔ»

Μήνυμα ενότητας ενόψει της προεκλογικής περιόδου έστειλε στην εναρκτήρια ομιλία του στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι είναι «εκτός πραγματικότητας τα σενάρια συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία».

«Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Στόχος της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κάτι απλό και αυτονόητο. Στόχος της παράταξής μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις. Από την πρώτη γραμμή της μάχης. Μαζί λοιπόν για τη νίκη για την πολιτική αλλαγή. Μαζί για μια αξιακή και ηθική επανάσταση απέναντι στη διαφθορά και την ατιμωρησία της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας και στις εσωκομματικές φωνές και ειδικότερα στον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως αυτή η στιγμή είναι τώρα και ζήτησε ενότητα και συστράτευση, δίνοντας το σύνθημα «από σήμερα, όλοι μαζί ξεκινάμε τον αγώνα για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα και ο λαός, απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητεςαπέναντι στις πολιτικές που τροφοδοτούν την ασυδοσία των καρτέλ, απέναντι στις πολιτικές που υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας. «Απέναντι», συνέχισε, «στις πολιτικές που πολλαπλασιάζουν τα αδιέξοδα της κοινωνίας και χαμηλώνουν τους ορίζοντες της Ελλάδας. Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε. Μαζί θα κερδίσουμε το παρόν και το μέλλον. Μαζί θα ξαναδώσουμε αξιοπιστία στην πολιτική και δύναμη στη δημοκρατία».

Επιχείρησε να δώσει οραματικό χαρακτήρα για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ κι απευθυνόμενος στους προοδευτικούς πολίτες τους κάλεσε σε συμπαράταξη ενώ τόνισε ότι «δύναμή μας είναι οι βαθιές μας ρίζες στην κοινωνία και ο απλός λαός . Όχι η ολιγαρχία και τα συμφέροντα. Γνωρίζουμε -και γνωρίζω- πολύ καλά ότι η Δημοκρατική Παράταξη διαθέτει μεγάλους ορίζοντες».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε ανοιχτό κάλεσμα «σε κάθε κοινωνική δύναμη με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες, σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που έκανε άλλες επιλογές και απογοητεύτηκε ή απέχει. Σε κάθε πολίτη που θέλει ευημερία και σταθερότητα, Σε κάθε νέα και νέο που γεννήθηκε στα χρόνια της κρίσης».

«Έφτασε η ώρα για μια νέα Αλλαγή!

Μια πολιτική αλλαγή που αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου .Τώρα, λοιπόν, είναι η στιγμή για μια νέα συμπόρευση με τις ελπίδες και τα όνειρα της νέας γενιάς, των μεσαίων στρωμάτων, των σύγχρονων μη προνομιούχων. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε πράξη την Ελλάδα που αγαπάμε, την Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Μια Ελλάδα που θέτει υψηλούς στόχους και αγωνίζεται με ενότητα και συστηματικότητα να τους πετύχει», πρόσθεσε.

Παράλληλα παρέθεσε αναλυτικά τις μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες του ΠΑΣΟΚ όπως μεταξύ άλλων το ΕΣΥ, τα μεγάλα έργα υποδομής , το ΑΣΕΠ , τη Διαύγεια και τις ανεξάρτητες αρχές που ενίσχυσαν τους θεσμούς και τη δημοκρατία .

Σφοδρή ήταν η κριτική στη ΝΔ με αφορμή το ζήτημα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνοντας λόγο αφενός για παρακρατικό μηχανισμό παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων αλλά και της μισής κυβέρνησης και απαγόρευση της διερεύνησης των ευθυνών των υπουργών στην τραγωδία των Τεμπών και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη, το κόμμα που οδήγησε τη χώρα στην οδυνηρή περιπέτεια της χρεοκοπίας και των μνημονίων, συνεχίζει στον ίδιο κατήφορο. Μπροστά στην εξουσία θυσιάζουν τα πάντα», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Τι μήνυμα στέλνετε στον ελληνικό λαό για την ασφάλεια της χώρας; Ποιοι είναι τελικά, κ. Μητσοτάκη, οι «πατριώτες της φακής»; Τελικά πατρίδα για εσάς είναι μόνο η καρέκλα της εξουσίας», είπε βάλλοντας κατά του πρωθυπουργού κι επικαλούμενος «την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου η οποία έσπασε το απόστημα».

«Οι καταδικασμένοι «ιδιώτες» σας απειλούν. Εκβιάζουν δημοσίως τον «Νίξον» του ελληνικού Μαξίμου-gate!

Για εμάς είναι θέμα αρχών, είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας και πάνω απ’ όλα εθνικής ασφάλειας να λογοδοτήσει το παρακράτος του Μαξίμου και ο πρωθυπουργός που ενορχήστρωσαν όλη αυτήν τη σκοτεινή ιστορία», τόνισε .

‘Αφησε αιχμές για τους δημόσιους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του predator σημειώνοντας ότι η επιστολή που τους απηύθυνε είχε το μήνυμα:

«Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Μετρηθείτε με τον όρκο σας να υπηρετείτε το δημόσιο συμφέρον. Μην επιλέγετε τη σιωπή και τη συγκάλυψη γιατί η ιστορία θα σας κρίνει αυστηρά.»

Επανέλαβε πώς πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος για να μπει τέλος η ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων.

Ο κ. Ανδρουλάκης απαρίθμησε επίσης τις μεγάλες εθνικές επιλογές του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σημίτη όπως η είσοδος στο ευρώ και η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό.

«Από την απλή συμπαράσταση, κάναμε πράξη τη συμπαράταξη δυνάμεων με τον ενιαίο αμυντικό χώρο», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Για τις ραγδαίες αλλαγές στο κόσμο μίλησε για σύγκρουση δύο μεγάλων τάσεων. Όπως είπε, « από τη μία είναι η τάση του αυταρχισμού, της μισαλλοδοξίας και της επιθετικότητας που έχει φέρει η πολιτική Τραμπ και για να αντιμετωπιστεί είναι επιτακτική ανάγκη η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Από την άλλη, είναι η τάση της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι η μόνη για την οποία αξίζει να αγωνιστούμε. Αυτόν τον δρόμο δείχνουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές» .

Αναφερόμενος ειδικότερα στον πόλεμο στην Ουκρανία, το τρομοκρατικό χτύπημα στο Ισραήλ, τη σφαγή στη Γάζα και τη νέα σύρραξη στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «στεκόμαστε με τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες σε κάθε περίπτωση χωρίς εξαιρέσεις, οι οποίες εξυπηρετούν συγκυριακά και μόνο συμφέροντα.

Στεκόμαστε σταθερά στην όχθη του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων …Και αυτό απαιτεί θάρρος και στάση αξιακή».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά για τα κυβερνητικά μέτρα και τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και την κερδοσκοπία τονίζοντας: «Τι περιμένει η κυβέρνηση και δεν μειώνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για όσο διαρκεί η κρίση, όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Εμείς σε αυτό το πάρτι θα βάλουμε τέλος, επιβάλλοντας έκτακτη εισφορά στα κέρδη των τραπεζών για να αποτρέψουμε τη σημερινή κερδοσκοπία εις βάρος του καταναλωτή.»

Έκανε λεπτομερή αναφορά στις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ στην οικονομία και το κοινωνικό κράτος με αιχμή το δημογραφικό και την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ . Σ αυτό το πλαίσιο επανέλαβε μεταξύ άλλων την ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, τις προτάσεις για φρένο στα funds και στήριξη του μικρομεσαίου επιχειρηματία (120 δόσεις), την επαναφορά του 13ου μισθού και της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, νέο ΕΚΑΣ για 350 χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους , αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία για αγρότες και κτηνοτρόφους , Εθνικό Απολυτήριο , σύγχρονο ΕΣΥ , μεταρρύθμιση του κράτους στη κατεύθυνση της αποτελεσματικότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως «απέναντι μας έχουμε μια εξουσία αδίστακτη, που βρίσκει συνεχώς καταφύγιο στον διχασμό και τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Ξέθαψαν ακόμη και τη ρητορική του μίσους του εμφυλίου πολέμου.

Εμείς πετύχαμε την εθνική συμφιλίωση με το βλέμμα στο μέλλον.

Το δικό μας σχέδιο, είναι σχέδιο ενότητας, ομόνοιας και προόδου όλων των Ελλήνων.

Αυτοί επιλέγουν την περιφρόνηση και εμείς τον σεβασμό. Μια περιφρόνηση που αποτυπώθηκε για μια ακόμη φορά, μέσα από τις εξοργιστικές εικόνες της αίθουσας της δίκης των Τεμπών».

Τόνισε ότι οι επιλογές λοιπόν είναι ξεκάθαρες:

«Είτε θα αποδεχτούμε την κατάσταση όπως είναι και θα συμβιβαστούμε με τις ανισότητες, τον φόβο και τον ευτελισμό των θεσμών ή θα επιλέξουμε τον δρόμο της αξιοπρέπειας και της πολιτικής αλλαγής» .

Είπε ακόμη ότι «οι γενιές κρίνονται από όσα τόλμησαν ή δεν τόλμησαν να αλλάξουν και από αυτό θα κριθεί και η δική μου γενιά» και ζήτησε από το κόσμο τη δύναμη «να κάνουμε πράξη την Αλλαγή, να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δίκαιη.

Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε και αγαπάμε», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης, χειροκροτούμενος από τους 5000 συνέδρους!

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.