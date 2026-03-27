Ασιατικές αγορές υπό πίεση – Ο Kospi της Νότιας Κορέας ηγήθηκε των απωλειών

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Παρασκευή μετά από μια ασταθή συνεδρίαση στη Wall Street, καθώς η προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή παρέμεινε ασαφής εν μέσω αντιφατικών μηνυμάτων από τις ΗΠΑ και το Ιράν.

Η Ουάσινγκτον έχει δηλώσει τις τελευταίες ημέρες ότι επιθυμεί έναν τερματισμό της σύγκρουσης μέσω διαπραγματεύσεων και επέμεινε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί ότι βρίσκεται σε άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Το Ιράν φέρεται να απέρριψε την πρόταση των 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ και πρότεινε τους δικούς του όρους, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους στη χώρα και της αναγνώρισης της εξουσίας του στο Στενό του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν εν μέσω της υποχώρησης των εντάσεων στη σχεδόν μηνιαία σύγκρουση. Το West Texas Intermediate για παράδοση Μαΐου μειώθηκε κατά 1,8% στα 92,82 δολάρια ανά βαρέλι στις 8:30 μ.μ. ET, ενώ τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 1,92% στα 105,9 δολάρια το βαρέλι.

Η Νότια Κορέα ηγήθηκε των ευρύτερων μειώσεων στην περιοχή, με το Kospi των blue chip να υποχωρεί κατά 3,6% και το Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης να υποχωρεί κατά 2%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,42% στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 1,6% και ο Topix ευρείας βάσης υποχώρησε κατά 0,8%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,4%.

Τα βιομηχανικά κέρδη της Κίνας αυξήθηκαν κατά 15,2% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας την Παρασκευή, επεκτείνοντας μια απότομη ανάκαμψη από την άνοδο 5,3% τον Δεκέμβριο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ αυξήθηκαν καθώς οι ανησυχίες για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου υποχώρησαν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones Industrial Average αυξήθηκαν κατά 175 μονάδες ή 0,4%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq 100 αυξήθηκαν σχεδόν κατά 0,4% το καθένα.

Οι κύριοι δείκτες έκλεισαν με πτώση, με τον δείκτη αναφοράς S&P 500 να υποχωρεί κατά 1,7%, τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τις αρχές του 2026. Ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 2,4%, καταλήγοντας σε διορθωτικό έδαφος. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 1,01%.