Αστικές-Συγκοινωνίες:-iot,-ai-και-σύγχρονες-τεχνολογίες-σε-250-οχήματα-για-παραβάσεις,-κυκλοφοριακό-και-οδική-ασφάλεια

Με νέα διαδικασία, καθώς παλιότερη «έμπλεξε» σε προσφυγές στην ΕΑΔΗΣΥ, η ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) φέρνει διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5256/2025, με την λειτουργία ψηφιακών καμερών για την διαπίστωση τροχαίων παραβάσεων για την συλλογή και οπτικοποίηση των δεδομένων και την πρόσθετη καταγραφή και ανάλυση συνθηκών του οδικού δικτύου και της κυκλοφοριακής κίνησης του λεκανοπεδίου της Αθήνας, που αφορούν τις συνθήκες που κινούνται τα οχήματα της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε. (αξίας σχεδόν 800 χιλ. ευρώ με ΦΠΑ, προσφορές θα κατατεθούν έως τις 27-04-2026.

Επί της ουσίας, το σύστημα και οι κάμερες θα μπούνε σε επιλεγμένα λεωφορεία των Αστικών Συγκοινωνιών, και ειδικότερα σε 250 οχήματα (παλιά υπήρχε πρόβλεψη για 600).

Η αρχιτεκτονική του συστήματος

Η αρχιτεκτονική του συστήματος βασίζεται στα ακόλουθα επίπεδα: συσκευές ΙοΤ (Internet of Things), λογισμικό ΑΙ, δίκτυο (4G, 5G, WiFi), cloud, λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων, οπτικοποίηση και ανάλυση δεδομένων, μέσω τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης / λήψης αποφάσεων / επιχειρησιακής ευφυίας και προηγμένων τεχνικών απεικόνισης, οπτικούς αισθητήρες (ψηφιακές Κάμερες), πλατφόρμα διαχείρισης στο Cloud κ.α..

Με την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος στην Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε., το ευφυές σύστημα καταγραφής, ανάλυσης κυκλοφοριακής κίνησης και δομικής υγείας των οδικών αρτηριών και on-line καταγραφής τροχαίων παραβάσεων, θα προσφέρει βελτιωμένη λειτουργικότητα, αυξημένη ασφάλεια και ταχύτερη εξυπηρέτηση επιβατών, συμβάλλοντας στη συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών του.

Το σύστημα καταγραφής και ανάλυσης των συνθηκών οδοστρώματος, κυκλοφοριακής κίνησης και οn-line καταγραφής των τροχαίων παραβάσεων με ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές (Οπτικούς Αισθητήρες και Μονάδα Μετάδοσης εντός του οχήματος-OBU) της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε., με Χρήση Αλγόριθμων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και πιο συγκεκριμένα Computer Vision, θα υλοποιηθεί σε διακόσια πενήντα (250) επιλεγμένα λεωφορεία , τα οποία θα υποδειχθούν από την Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε., με στόχο τον εντοπισμό-καταγραφή των τροχαίων παραβάσεων, την ανάλυση της κυκλοφορίας, και την παρακολούθηση της δομικής υγείας των οδικών αρτηριών, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες για την παρακολούθηση, ανάλυση των παραμέτρων που συλλέγονται. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του συστήματος μελλοντικά για καταγραφή νέων τύπων τροχαίων παραβάσεων.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης

Όπως αναφέρεται στην διακήρυξη, αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5256/2025, με την λειτουργία ψηφιακών καμερών για την διαπίστωση τροχαίων παραβάσεων για την συλλογή και οπτικοποίηση των δεδομένων και την πρόσθετη καταγραφή και ανάλυση συνθηκών του οδικού δικτύου και της κυκλοφοριακής κίνησης του λεκανοπεδίου της Αθήνας, που αφορούν τις συνθήκες που κινούνται τα οχήματα της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, για την διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων εκ των αρμοδίων αρχών καθώς και στη συγκέντρωση και αποστολή στον αρμόδιο φορέα με αυτόματο τρόπο οδηγικών παραβάσεων χωρίς οιαδήποτε παρεμβολή ή ανάλυση εκ μέρους της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε., καθώς και για την ανάλυση της ροής της κυκλοφορίας με την καταγραφή δεδομένων σχετικά με τα πρότυπα κυκλοφορίας και τα σημεία συμφόρησης επιτρέπεται η λήψη εικόνας και καταγραφής από τις υπό προμήθεια και εγκατάσταση κάμερες.

Το σύστημα θα αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές κάμερες και τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και αισθητήρων ανίχνευσης κίνησης. Με τη χρήση τεχνολογιών όπως ΙοΤ αισθητήρων, διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο, συλλογής και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων (Big Data), ανάλυσης μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα αποτελέσει ένα κρίσιμο εργαλείο για την κατανόηση, το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.

Ο εν λόγω διαγωνισμός διενεργείται, αφού προηγουμένως διενεργείται πιλοτικό πρόγραμμα καταγραφής και βεβαίωσης παραβάσεων με την ίδια τεχνολογία και λογισμικό, για το οποίο έχουν εκπονηθεί οι απαιτούμενες μελέτες αντικτύπου επί της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων λόγω της χρήσης λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, η ΟΣΥ έχει ήδη εκκινήσει τις σχετικές διαδικασίες για την εξασφάλιση τυχόν απαιτούμενων πρόσθετων μέτρων αναφορικώς με την συμμόρφωση προς την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (εργαζομένων και τρίτων, πολιτών) και περί χρήσεως λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης.

Ο παρών διαγωνισμός προσβλέπει στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού άμεσου εντοπισμού και καταγραφής των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ., 5209/2025, Α’ 100) σε χώρους δημόσιας κυκλοφορίας, μέσω συστημάτων καταγραφής με κάμερες ώστε να εκσυγχρονιστεί η διαδικασία βεβαίωσης των τροχονομικών παραβάσεων με τη χρήση ψηφιακών μέσων και, ειδικότερα, με τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού πληροφοριακού συστήματος, το οποίο, αξιοποιώντας τις απαραίτητες διαλειτουργικότητες και ειδικές διεπαφές, επιταχύνει τη διαδικασία σε όλα τα στάδια: από τον εντοπισμό της τροχονομικής παράβασης έως την τελική πληρωμή του προστίμου, σε μηδενικούς χρόνους κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η λειτουργία του ζητούμενου συστήματος εντάσσεται σε ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο και ψηφιοποιημένο σύστημα με το οποίο ενισχύεται η οδική ασφάλεια, γίνεται ασφαλέστερο το συγκοινωνιακό έργο, βελτιώνεται η ασφάλεια εποχούμενων, επιβατών και πεζών πολιτών και επιπλέον ενισχύεται η ευνομούμενη συμπεριφορά προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος , αλλά και των φορέων παροχής οδικού συγκοινωνιακού έργου , δηλαδή της ΟΣΥ. Επιπλέον, σε ένα περιβάλλον όπου η αυξημένη επιβατική κίνηση απαιτεί προηγμένες λύσεις διαχείρισης, η εφαρμογή του συστήματος καταγραφής, ανάλυσης των συνθηκών του οδικού δικτύου, κυκλοφοριακής κίνησης και καταγραφής των τροχαίων παραβάσεων, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ασφάλεια των επιβατών, καθώς και στην αναβάθμιση της συνολικής λειτουργίας της ΟΣΥ, διασφαλίζοντας ταχύτερη και πιο οργανωμένη εξυπηρέτηση των επιβατών, ενώ θα προσφέρει πολύτιμα δεδομένα συνεχή βελτίωση των διαδρομών και διαδικασιών του.

Σκοπός του έργου και οφέλη

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού και η υλοποίηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στην Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε. για την συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για τις συνθήκες του οδοστρώματος, της κυκλοφοριακής κίνησης για τις αναγκαίες παρεμβάσεις των αρμοδίων αρχών, καθώς και την οn-line καταγραφή τροχαίων παραβάσεων, την ανάλυση της κίνησης των οχημάτων που κινούνται μπροστά από τα λεωφορεία της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε., αλλά και της δομικής υγείας των οδικών υποδομών με χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης όπως Υπολογιστικής Όρασης (Computer Vision) για την ανάλυση εικόνας από τους οπτικούς αισθητήρες σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας την έγκαιρη ανίχνευση συμφορήσεων, την πρόληψη καθυστερήσεων και την βελτιστοποίηση των δρομολογίων με απώτερο στόχο την ασφάλεια και καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οδηγώντας σε βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αύξηση της αποδοτικότητας.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του εν λόγω έργου είναι τα εξής:

• Ενίσχυση της ασφάλειας του οχήματος και επιβατών (μέσω της ανάλυσης κίνησης, αλλά και της ποιότητας οδικών υποδομών και του εντοπισμού των τροχαίων παραβάσεων).

• Περιορισμός του λειτουργικού κόστους της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε.

• Βελτιστοποίηση δρομολογίων (μέσω της ανάλυση κίνησης).

• Βελτίωση της εξυπηρέτησης επιβατών.

• Ψηφιακή αναβάθμιση των διαδικασιών.

• Βελτίωση των υπαρχουσών γραμμών ή ανάπτυξη νέων βάσει πραγματικής ανάλυσης δεδομένων.

• Ένταξη στην συνδυασμένη προσπάθεια της Πολιτείας με άμεση οn-line καταγραφή τροχαίων παραβάσεων.