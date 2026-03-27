Αυστραλία:-Εκτός-λειτουργίας-3-μεγάλες-εγκαταστάσεις-παραγωγής-lng-λόγω-κυκλώνα

Τροπικός κυκλώνας στην Αυστραλία προκάλεσε διακοπές λειτουργίας σε τρεις από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει απογειώσει τις τιμές του ορυκτού καυσίμου.

«Η Chevron Australia προσπαθεί να αποκαταστήσει την παραγωγή στις υποδομές αερίου Gorgon και Wheatstone έπειτα από διακοπές (της)», ανακοίνωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, αναφερόμενη στις δυο εγκαταστάσεις που εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα. Οι δυο μονάδες υπέστησαν διακοπές της λειτουργίας τους χθες Πέμπτη το απόγευμα (τοπική ώρα), ενώ ο τροπικός κυκλώνας Ναρέλ απειλούσε τις ακτές της δυτικής Αυστραλίας.

Αλλά και η αυστραλιανή εταιρεία πετρελαίου και αερίου Woodside Energy ανέφερε ότι η εγκατάσταση Karratha, υφίσταται «διακοπή της παραγωγής».

Η Chevron είναι ο ένας από τους δυο μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου στη δυτική Αυστραλία. Ο άλλος είναι ο Woodside Energy. Οι δυο εταιρίες παράγουν πάνω από το 15% του φυσικού αερίου που εξάγεται σε διεθνή κλίμακα.

Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και LNG. Ειδικά το Κατάρ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός LNG στον κόσμο, βλέπει τις εξαγωγές του να έχουν περιοριστεί δραστικά, καθώς τα δεξαμενόπλοια αποφεύγουν το de facto κλειστό στενό του Χορμούζ. Η τιμή του LNG σε κάποιες χώρες της Ασίας που εξαρτώνται κατά πολύ από τις εισαγωγές του ορυκτού καυσίμου έχουν υπερδιπλασιαστεί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.