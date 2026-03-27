ΓΕΒΚΑ: Αύξηση 77% στα καθαρά κέρδη το 2025 – Πρόταση για μέρισμα €0,1 ανά μετοχή

«Η οικονομική πορεία της Εταιρίας κατά τη χρήση 2025 σηματοδοτεί την επαναφορά της σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και σε επίπεδα οικονομικών επιδόσεων αντίστοιχα με εκείνα των χρήσεων 2022 και 2023, μετά τη συγκρατημένη πορεία που καταγράφηκε κατά τη χρήση 2024», όπως αναφέρει η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας σε ανακοίνωσή της.

«Η εξέλιξη αυτή πραγματοποιήθηκε σε ένα διεθνές οικονομικό περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, επηρεαζόμενο από γεωπολιτικές εντάσεις, μεταβολές στο διεθνές εμπορικό πλαίσιο και διακυμάνσεις στις αγορές πρώτων υλών», τονίζεται.

Παρά τις συνθήκες αυτές, η Εταιρία κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά τη δραστηριότητά της, αξιοποιώντας την επαναφορά της ζήτησης στον επαγγελματικό κλάδο και τη βελτίωση της εμπορικής δραστηριότητας στην εγχώρια αγορά, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας στη χρήση 2025 ανήλθε σε 48.311,45 χιλ. Ευρώ, έναντι 36.688,74 χιλ. Ευρώ της χρήσης 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,68%, η οποία οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των πωλήσεων στον επαγγελματικό υδραυλικό κλάδο της Εταιρίας. Αντίθετα, ο τομέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρουσίασε μικρή υποχώρηση, κυρίως λόγω φυσικών παραγόντων παραγωγής, όπως η μειωμένη ηλιοφάνεια και οι φυσιολογικές τεχνικές φθορές των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρίας ανήλθαν σε 9.734,30 χιλ. Ευρώ, έναντι 7.531,56 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,24%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο του κύκλου εργασιών, παρά τη μικρή μείωση του συντελεστή μικτού περιθωρίου κέρδους, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 20,15% έναντι 20,53% το 2024, επηρεασμένος από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό και τη μεταβλητότητα των τιμών αγοράς.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 4.255,16 χιλ. Ευρώ, έναντι 2.488,71 χιλ. Ευρώτην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 3.831,11 χιλ. Ευρώ, έναντι 2.081,33 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 84,07%.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 2.837,48 χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών 1.595,31 χιλ. Ευρώ τη χρήση 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 77,86%.

Η Εταιρία διατήρησε και κατά τη χρήση 2025 ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, χωρίς τραπεζικό δανεισμό στο τέλος της χρήσης, ενώ παράλληλα ενίσχυσε σημαντικά την καθαρή ταμειακή της θέση, η οποία ανήλθε σε 4,47 εκατ. Ευρώ, έναντι 1,81 εκατ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, γεγονός που αντανακλά την ισχυρή

δημιουργία λειτουργικών ταμειακών ροών.

Παράλληλα, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στους δείκτες διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης, καθώς ο μέσος χρόνος διακράτησης αποθεμάτων μειώθηκε σε 123 ημέρες έναντι 168 ημερών το 2024, ενώ ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων μειώθηκε σε 78 ημέρες έναντι 106 ημερών την προηγούμενη χρήση.

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή κερδοφορία και την ιδιαίτερα υγιή χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 Ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος, η Διοίκηση της Εταιρίας χαρακτηρίζει τον συνολικό οικονομικό απολογισμό της χρήσης 2025 ιδιαίτερα ικανοποιητικό, καθώς η σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών, η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και η ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών επέτρεψαν την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας και τη διατήρηση των προοπτικών ανάπτυξής της