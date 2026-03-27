ΕΛΣΤΑΤ:-Κατά-22,2%-αυξήθηκε-ο-όγκος-της-ιδιωτικής-οικοδομικής-δραστηριότητας-τον-Δεκέμβριο

Αύξηση 22,2% σημειώθηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Δεκέμβριο πέρυσι, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.936 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 688.271 m2 επιφάνειας και 3.308.282 m3 όγκου, με αποτέλεσμα να καταγραφεί αύξηση κατά 1,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 1,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 22,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Στο σύνολο του 2025, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 2,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 9,4% στην επιφάνεια και μείωση κατά 2,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024.