Επίσκεψη Γεραπετρίτη στη Λιβύη – Θα συναντηθεί με τον Στρατάρχη Χαφτάρ στη Βεγγάζη αύριο

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα μεταβεί αύριο, Σάββατο 28 Μαρτίου, στη Βεγγάζη, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Στρατάρχη Khalifa Haftar.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί, επίσης, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βεγγάζη.

Την Τετάρτη 1 Απριλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τρίπολη, όπου θα έχει συναντήσεις με Λίβυους αξιωματούχους.

