Επιστρέφει-στην-τηλεόραση-η-Σαβάνα-Γκάθρι,-δύο-μήνες-μετά-την-εξαφάνιση-της-μητέρας-της

Η Σαβάνα Γκάθρι, παρουσιάστρια της εκπομπής «Today» του NBC θα επιστρέψει στα καθήκοντά της στις 6 Απριλίου, δύο μήνες μετά την εξαφάνιση της μητέρας της, Νάνσι.

Στην πρώτη της συνέντευξη από τότε που εξαφανίστηκε η Νάνσι Γκάθρι, η παρουσιάστρια δήλωσε ότι «δεν μπορεί να μην επιστρέψει» στην εκπομπή «επειδή είναι η οικογένειά μου». Πρόσθεσε ακόμη: «Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Δεν ξέρω αν θα ανήκω πια εκεί, αλλά θα ήθελα να προσπαθήσω».

Στην ίδια συνέντευξη είπε ότι η επιστροφή στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή είναι «μέρος του λόγου που υπάρχω αυτή τη στιγμή» και είπε ότι «δεν θα είναι η ίδια». Όπως είπε, θέλει να χαμογελάσει ξανά και ότι «όταν το κάνω, θα είναι αληθινό. Η χαρά μου θα είναι η διαμαρτυρία μου».

Η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά στο σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνας, το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου, όταν μέλη της οικογένειάς της την άφησαν εκεί γύρω στις 21:30 τοπική ώρα (06:30 της 1ης Φεβρ. στην Ελλάδα)

Οι Αρχές πιστεύουν ότι απήχθη, αλλά δεν έχουν συλλάβει κανέναν ύποπτο. Πάντως, όπως αναφέρει το BBC, πιστεύεται ότι γνωρίζουν το κίνητρο, αλλά δεν το αποκαλύπτουν.

Στην συνέντευξη στο Today, η Σαβάνα Γκάθρι εξήγησε πόσο φοβόταν ότι η φήμη της μπορεί να έκανε τη μητέρα της στόχο. «Να σκεφτώ ότι εγώ της προκάλεσα αυτό, ότι είναι εξαιτίας μου, θα έλεγα απλώς: “Λυπάμαι τόσο πολύ, μαμά. Λυπάμαι τόσο πολύ”», είπε.

Η εξαφάνιση έγινε αντιληπτή όταν μέλη της εκκλησίας της παρατήρησαν ότι δεν είχε παρευρεθεί στην κυριακάτικη λειτουργία.

Η Σαβάνα Γκάθρι είπε μάλιστα ότι πριν από την απαγωγή, η μητέρα της ένιωθε «τεράστιο πόνο» και είχε δυσκολία στο περπάτημα.

Από τότε η έρευνα έχει αποκαλύψει διάφορα στοιχεία, όπως πεταμένα γάντια, δείγματα DNA και υποτιθέμενα σημειώματα για λύτρα, αλλά δεν έχει οδηγήσει πουθενά.

Η οικογένεια της Γκάθρι επανειλημμένα έχει απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις για την ασφαλή επιστροφή της. Προσέφεραν μάλιστα αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην επιστροφή της, επιπλέον της αμοιβής των 100.000 δολαρίων που προσφέρει το FBI.