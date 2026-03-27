Ευρωαγορές:-Νέα-κατρακύλα-παρά-την-νέα-προθεσμία-του-Τραμπ-στο-Ιράν-για-συμφωνία

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν πτωτικά την Παρασκευή 27/3 καθώς ο Τραμπ παρατείνει την παύση επιθέσεων στο Ιράν για 10 ημέρες και οι υπουργοί Εξωτερικών του G7 συνεδριάζουν στη Γαλλία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,95% στις 575,30 μονάδες, με σχεδόν όλους τους κλάδους στο κόκκινο. Όσον αφορά τους κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες:

Γερμανικός DAX: -1,32% στις 22.315,24 μονάδες

Γαλλικός CAC 40: -0,87% στις 7.701,95 μονάδες

Βρετανικός FTSE 100: -0,05% στις 9.967,35 μονάδες

Ιταλικός ΜΙΒ: -0,74% στις 43.379,10 μονάδες

Ισπανικός ΙΒΕΧ: -0,74% στις 16.837,90 μονάδες

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια συνέχισαν τις απώλειες από την προηγούμενη συνεδρίαση, η οποία είχε επίσης κλείσει πτωτικά, καθώς οι επενδυτές δυσκολεύονταν να ερμηνεύσουν τα αντιφατικά μηνύματα για την κατάσταση των ειρηνευτικών συνομιλιών στη Μέση Ανατολή.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την αναστολή επιθέσεων στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν για δέκα ημέρες, μέχρι τις 6 Απριλίου, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για τις διαπραγματεύσεις.

«Κατόπιν αιτήματος της Ιρανικής Κυβέρνησης, η δήλωση αυτή να θεωρηθεί ως παύση της περιόδου καταστροφής των ενεργειακών εγκαταστάσεων», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Οι συνομιλίες συνεχίζονται και, παρά τα λανθασμένα δημοσιεύματα των Fake News Media και άλλων, πηγαίνουν πολύ καλά».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση 10 δεξαμενόπλοιων πετρελαίου μέσω του Στενού της Ορμούζ αυτή την εβδομάδα, ως «δώρο» προς τις ΗΠΑ, αν και η Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει επισήμως το ζήτημα.

Στην Ευρώπη, η συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών του G7 στη Γαλλία συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα την Παρασκευή, με κύρια θέματα την ένταση στον πόλεμο στο Ιράν και στην Ουκρανία. Η Νότια Αφρική, που επρόκειτο να παρακολουθήσει ως παρατηρητής, ανακοίνωσε ότι η Γαλλία απέσυρε την πρόσκλησή της μετά από απειλή των ΗΠΑ για μποϊκοτάζ.

Στον εταιρικό τομέα, οι κατασκευαστές ποτών Pernod Ricard και Brown-Forman, ιδιοκτήτης του ουίσκι Jack Daniel’s, ξεκίνησαν συζητήσεις συγχώνευσης, καθώς η βιομηχανία αλκοολούχων αντιμετωπίζει παρατεταμένη κάμψη. Η Pernod επιβεβαίωσε τις συνομιλίες και οι μετοχές της έκλεισαν με άνοδο 8%.

Παράλληλα, η AstraZeneca σημείωσε άνοδο 3%, αφού ανακοίνωσε ότι το πειραματικό της φάρμακο για πνευμονικές παθήσεις πέτυχε τον στόχο του σε δύο κλινικές δοκιμές τελικού σταδίου.