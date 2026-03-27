ΗΠΑ:-Με-την-υπογραφή-Τραμπ-τα-χαρτονομίσματα-από-το-καλοκαίρι

Μια συμβολική αλλά και βαθιά πολιτική αλλαγή περνά στο ίδιο το αμερικανικό νόμισμα: από το καλοκαίρι, τα δολάρια θα φέρουν την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ.

Είναι η πρώτη φορά που η υπογραφή εν ενεργεία προέδρου αποτυπώνεται στα χαρτονομίσματα των ΗΠΑ.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι τα νέα χαρτονομίσματα θα κυκλοφορήσουν σταδιακά από το καλοκαίρι, ξεκινώντας με τα 100 δολάρια, τα οποία θα φέρουν την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Η εκτύπωση θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, ενώ τα νέα χαρτονομίσματα θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες για να περάσουν στην κυκλοφορία μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Τέλος εποχής για τον Treasurer των ΗΠΑ

Η αλλαγή φέρνει και μια ιστορική «ρήξη»: για πρώτη φορά εδώ και 165 χρόνια, αφαιρείται από τα χαρτονομίσματα η υπογραφή του Ταμία (treasurer) των ΗΠΑ.

Από το 1861 — όταν εκδόθηκε το πρώτο ομοσπονδιακό νόμισμα — η υπογραφή του Ταμία (treasurer) αποτελούσε σταθερό στοιχείο. Η σημερινή εξέλιξη βάζει τέλος σε αυτή την παράδοση, με τελευταία εκπρόσωπο τη Λιν Μαλέρμπα.

Επετειακή κίνηση με πολιτικό αποτύπωμα

Η απόφαση εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την αμερικανική ανεξαρτησία, αλλά δεν περνά απαρατήρητη πολιτικά.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πρόκειται για αναγνώριση της οικονομικής επίδοσης της χώρας κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ, με τον Μπέσεντ να κάνει λόγο για «ιστορικά επιτεύγματα» και «οικονομική σταθερότητα».

Την ίδια ώρα, η κίνηση ενισχύει μια ευρύτερη στρατηγική προβολής του ονόματος του προέδρου σε δημόσια κτίρια, θεσμούς και προγράμματα, νομίσματα και αναμνηστικές εκδόσεις.

Ήδη έχει εγκριθεί και σχέδιο για αναμνηστικό χρυσό νόμισμα με τη μορφή του Τραμπ — αν και η νομοθεσία εξακολουθεί να απαγορεύει την απεικόνιση εν ζωή προσώπων σε κυκλοφορούντα νομίσματα.

Τι αλλάζει – και τι μένει ίδιο

Παρά τη συμβολική βαρύτητα της αλλαγής, τα βασικά χαρακτηριστικά των χαρτονομισμάτων παραμένουν:

Δεν αλλάζει ο σχεδιασμός των χαρτονομισμάτων

Διατηρούνται οι ιστορικές μορφές (μόνο αποβιώσαντες επιτρέπονται)

Παραμένουν τα υποχρεωτικά στοιχεία, όπως το «In God We Trust»

Η αλλαγή περιορίζεται ουσιαστικά στην αντικατάσταση της υπογραφής του Ταμία από εκείνη του προέδρου.

Ένα νόμισμα ως πολιτικό μήνυμα

Η απόφαση δείχνει πώς ακόμη και το πιο «ουδέτερο» σύμβολο μιας οικονομίας — το νόμισμα — μπορεί να αποκτήσει ισχυρό πολιτικό φορτίο.

Σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης και οικονομικών ανακατατάξεων, το δολάριο δεν λειτουργεί μόνο ως μέσο συναλλαγών, αλλά και ως φορέας αφήγησης για την ισχύ, τη συνέχεια και — πλέον πιο εμφανώς — την πολιτική ταυτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών.