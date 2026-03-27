ΗΠΑ:-Σε-χαμηλό-τριμήνου-υποχώρησε-η-καταναλωτική-εμπιστοσύνη

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε σε χαμηλό τριών μηνών τον Μάρτιο καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αύξησε τις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσε αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές, εγείροντας ανησυχίες για τις προοπτικές της οικονομίας, όπως σημειώνει τo Reuters.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου Μίσιγκαν υποχώρησε στο 53,3 τον Μάρτιο, η χαμηλότερη ένδειξη από τον Δεκέμβριο, από 55,5 νωρίτερα. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο δείκτης θα υποχωρούσε στο 54,0. Τον Φεβρουάριο βρισκόταν στο 56,6.

«Οι καταναλωτές με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα και μετοχές, που επλήγησαν τόσο από την κλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου όσο και από τις ασταθείς χρηματοπιστωτικές αγορές μετά τη σύγκρουση στο Ιράν, παρουσίασαν ιδιαίτερα μεγάλες μειώσεις στη μέτρηση καταναλωτικού κλίματος», δήλωσε η Joanne Hsu, διευθύντρια των Έρευνων Καταναλωτών.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, βυθίζοντας τη Μέση Ανατολή σε αναταραχή.

Οι τιμές λιανικής βενζίνης έχουν αυξηθεί κατά 1 δολάριο στα 3,98 δολάρια ανά γαλόνι, όπως αναφέρει το Reuters, ενώ οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου έχουν επίσης προκαλέσει μαζικά selloff στο χρηματιστήριο, κάτι που οι οικονομολόγοι προειδοποίησαν ότι θα υπονόμευε τις καταναλωτικές δαπάνες.

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κατά τα επόμενα πέντε χρόνια μειώθηκαν στο 3,2% από 3,3% τον περασμένο μήνα.