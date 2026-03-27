Η Ρωσία ευνοείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Δεν εξετάζει πια «ψαλίδι» στην ανάπτυξη

Θετικός είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή για τη Ρωσία καθώς εγκαταλείπει τα σχέδια για υποβάθμιση της ανάπτυξης του 2026, λόγω των ενισχυμένων εσόδων από το πετρέλαιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το -, το υπουργείων Οικονομικών είναι πλέον απίθανο να αναθεωρήσει την προβλεπόμενη ανάπτυξη κατά 1,3% τον Απρίλιο.

Επιπλέον, η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει πλέον ουσιαστικές περικοπές στον προϋπολογισμό και ενδεχομένως και να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, πρόσθεσαν οι πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Πρόκειται για μία σημαντική αντιστροφή κλίματος σε σχέση με ένα μήνα πριν, όταν η κυβέρνηση σκεφτόταν υποβάθμιση από 0,7% έως 1% στις ετήσιες προβλέψεις για την ανάπτυξη, καθώς οι αυστηρότερες κυρώσεις έπειτα από την εισβολή στην Ουκρανία και οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου είχαν προκαλέσει σημαντικό πλήγμα στα έσοδα.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανέτρεψε αυτά τα δεδομένα. Η Ρωσία ωφελείται σημαντικά καθώς οι διαταραχές στις ροές από τον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ ώθησαν το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Το ράλι ανέβασε την τιμή του ρωσικού πετρελαίου Urals σε υψηλό τεσσάρων ετών, ενώ οι ΗΠΑ χαλάρωσαν ορισμένες από τις κυρώσεις στις πωλήσεις για να βοηθήσουν στην σταθεροποίηση της παγκόσμιας προσφοράς.

Μία αύξηση της μέση τιμής του ρωσικού πετρελαίου Ουραλίων στα 75-80 δολάρια ανά βαρέλι ή και περισσότερο μέσα στο χρόνο, θα έφερνε επιπλέον 3-4 τρισ. ρούβλια (37-49 δισ. δολάρια), σε έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, βοηθώντας στη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού σε περίπου 1% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την αναλύτρια της Freedom Finance Global, Natalia Milchakova.

Μακροπρόθεσμα, η Ρωσία αναμένεται να επωφεληθεί ακόμη και αν οι τιμές του πετρελαίου υποχωρήσουν, καθώς η διαπραγματευτική της θέση έναντι της Κίνας, της Ινδίας και άλλων σημαντικών αγοραστών έχει ενισχυθεί, ενώ η στάση απέναντι στις ενεργειακές της προμήθειες μεταβάλλεται ως αντίδραση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Η κατάσταση είναι ευνοϊκή για την οικονομία της Ρωσίας», σύμφωνα με τον Dmitry Polevoy, διευθυντή επενδύσεων της Astra Asset Management. «Ένα επιπλέον δημοσιονομικό έλλειμμα θα μπορούσε να προκύψει μόνο αν το ρούβλι είναι ισχυρότερο από ό,τι είχε υπολογιστεί στον προϋπολογισμό», ανέφερε.