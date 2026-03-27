Η σεζόν ξεκινά: 30,6 εκατ. θέσεις, ισχυρή ζήτηση και γεωπολιτικές σκιές στον τουρισμό

Ο ελληνικός τουρισμός εισέρχεται στη σεζόν 2026 με ισχυρό βηματισμό, έχοντας στη ράχη του ένα ρεκόρ που δύσκολα αφήνει κανείς αδιάφορο: 37,98 εκατομμύρια αφίξεις και 23,63 δισ. ευρώ σε τουριστικές εισπράξεις το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη χαρακτήρισε το 2025 «καλύτερο έτος για τον κλάδο», προσθέτοντας ότι «τα πρώτα δεδομένα για το 2026 δημιουργούν αισιόδοξες προοπτικές». Τα αριθμητικά στοιχεία που ήδη διαθέτουμε δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας ότι ο κλάδος ξεκινά τη νέα σεζόν από ισχυρή βάση — αν και το οικοδόμημα δοκιμάζεται από ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που δεν ευνοεί εφησυχασμό.

Αεροπορικές θέσεις: ο χάρτης της σεζόν

Ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις για τη σεζόν 2026 διαμορφώνεται στα 30,6 εκατομμύρια, με αύξηση 8,3% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με το Airdata Tracker του ΙΝΣΕΤΕ. Ο αριθμός αυτός δεν είναι τυχαίος: αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των αεροπορικών εταιρειών στην ελληνική αγορά, μια εμπιστοσύνη που δεν έχει κλονιστεί ούτε από τις ανησυχίες για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η εικόνα του Απριλίου, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά τον «βαρόμετρο» κάθε σεζόν. Συνολικά, οι πέντε μήνες της χειμερινής περιόδου Νοεμβρίου 2025 – Μαρτίου 2026 απέδωσαν 6,2 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις, με συνολική αύξηση 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η δυναμική αυτή ήταν σταθερή και αδιάλειπτη: άνοδος 11% τον Νοέμβριο, 10% τον Δεκέμβριο, 8,1% τον Ιανουάριο, 7,7% τον Φεβρουάριο και 12% τον Μάρτιο, με τον τελευταίο να αποτελεί τον πιο εύγλωττο δείκτη: τον Μάρτιο η γερμανική αγορά σημείωσε άνοδο 11,2%, το Ηνωμένο Βασίλειο 11,3%, η Γαλλία 11,6%, η Ιταλία 7,8% και η Τουρκία 9,7%.

Για την κυρίως σεζόν, ο Απρίλιος εμφανίζει 2,31 εκατ. θέσεις (+4,9%), αντιστοιχώντας στο 7,6% του συνόλου, παρά τις γεωπολιτικές πιέσεις. Ακολουθούν Μάιος με 3,76 εκατ. (+7,1%) και Ιούνιος με 4,77 εκατ. (+5,6%). Η κορύφωση τοποθετείται στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, με 5,58 εκατ. και 5,61 εκατ. θέσεις αντίστοιχα, ενώ ο Σεπτέμβριος διατηρεί υψηλά επίπεδα με 4,78 εκατ. Αξιοσημείωτη είναι η εκρηκτική αύξηση του Οκτωβρίου (+20,6%), που επιβεβαιώνει με αριθμούς αυτό που ο κλάδος επιδιώκει χρόνια: την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ιανουάριος: η έκπληξη που επιβεβαιώνει τάση

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Ιανουάριο 2026 αποτελούν ίσως την πιο ευχάριστη έκπληξη της αρχής της χρονιάς. Τα τουριστικά έσοδα εκτοξεύθηκαν κατά 58,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 473,3 εκατ. ευρώ, με την εισερχόμενη κίνηση να ανέρχεται σε 1,09 εκατ. επισκέπτες, αυξημένη κατά 33,3% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 19,1%, ενισχύοντας περαιτέρω τα συνολικά έσοδα.

Πρόκειται για στοιχεία που δεν ερμηνεύονται απλώς ως εποχιακή επίδοση. Αντιθέτως, επιβεβαιώνουν μια δομική αλλαγή: ο ελληνικός τουρισμός δεν είναι πια αποκλειστικά «θερινός». Το ισοζύγιο ταξιδιωτικών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα 234 εκατ. ευρώ, έναντι 90,8 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2025, ενώ τα καθαρά ταξιδιωτικά έσοδα αντιστάθμισαν το 8,3% του εμπορικού ελλείμματος.

Η γεωγραφία της ζήτησης: ποιοι στέλνουν τους περισσότερους επισκέπτες

Στην κορυφή των αγορών βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, με 6,18 εκατ. θέσεις και αύξηση 9,7% για τη φετινή σεζόν. Ακολουθεί η Γερμανία με 5,2 εκατ. (+10,1%), η Ιταλία με 2,72 εκατ. (+8,4%), η Γαλλία με 1,80 εκατ. (+5%) και η Ολλανδία με 1,28 εκατ. (+6,7%). Οι ΗΠΑ καταγράφουν 749 χιλ. θέσεις με αύξηση 3%.

Πίσω από αυτά τα νούμερα κρύβεται μια εικόνα οικονομικής ανθεκτικότητας των κύριων αγορών προέλευσης. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, η Ευρωζώνη εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,4% το 2026, ενώ το 2025 τα έσοδα από τις χώρες του ευρώ ανήλθαν σε 9,9 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 41,7% των συνολικών τουριστικών εσόδων, αυξημένα κατά 4% σε σχέση με το 2024. Οι εισπράξεις από τη γερμανική αγορά διαμορφώθηκαν στα 3,8 δισ. ευρώ (+2,2%) και εκείνες από το Ηνωμένο Βασίλειο στα 3,7 δισ. ευρώ, με εντυπωσιακή αύξηση +18,5%.

Ξεχωριστή θέση στο μακροοικονομικό σκηνικό κατέχουν οι ΗΠΑ. Το ΙΝΣΕΤΕ υιοθετεί συντηρητική στάση για την αμερικανική αγορά, προβλέποντας αύξηση ΑΕΠ 1,9%, χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ και της FED, αν και το 2025 οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ (+8,5%), ενώ οι αεροπορικές αφίξεις εκτοξεύθηκαν κατά +18,5%. Η επιφυλακτικότητα αυτή δεν είναι αβάσιμη: τον Απρίλιο οι αμερικανικές αεροπορικές θέσεις καταγράφουν πτώση 3,3%, αντανακλώντας ένα «πάγωμα» κρατήσεων που οι παράγοντες της αγοράς αποδίδουν στην αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική Τραμπ και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ισραήλ και γεωπολιτική: το αόρατο χέρι στη ζήτηση

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αφήνει τα αποτυπώματά του στα αριθμητικά δεδομένα. Ο Απρίλιος παρουσιάζει πτώση 46% στις διαθέσιμες θέσεις από Ισραήλ, ένα νούμερο που, αν και αναμενόμενο, αποτυπώνει με ακρίβεια τον βαθμό αποσταθεροποίησης που επιφέρει η σύρραξη στον γειτονικό χώρο. Αντίθετα, το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει άνοδο 14% τον Απρίλιο — όπως και η Γαλλία — αναδεικνύοντας μια λογική ανακατανομής της ταξιδιωτικής ζήτησης: οι επισκέπτες που απέφευγαν την Ανατολική Μεσόγειο στρέφονται με μεγαλύτερη ενεργητικότητα προς την Ελλάδα.

Τα πρώτα σήματα για το 2026 χαρακτηρίζονται ως «μεικτά»: η ζήτηση παραμένει ισχυρή, αλλά πιο ευαίσθητη στην τιμή. Οι άμεσες προκρατήσεις αυξάνονται, αλλά οι ταξιδιώτες δαπανούν με μεγαλύτερη συγκράτηση. Ο κλάδος εισέρχεται σε μια φάση ωρίμανσης — όχι κρίσης — όπου η ποιότητα της ζήτησης αρχίζει να μετράει περισσότερο από τον αριθμητικό όγκο της.

Νέες αγορές και η στρατηγική της επόμενης δεκαετίας

Η γεωγραφική διαφοροποίηση δεν είναι πλέον επιθυμία του κλάδου — είναι ανάγκη. Το 2026 η Ινδία αποκτά για πρώτη φορά απευθείας πτήσεις προς την Ελλάδα, με τις IndiGo και Aegean να ανοίγουν 14 εβδομαδιαίες συχνότητες που συνδέουν την Αθήνα με Δελχί και Μουμπάι. Παράλληλα, η American Airlines προσθέτει σύνδεση Ντάλας–Αθήνα, ενώ η Jet2 ανοίγει βάση στο Λονδίνο Γκάτγουικ εξυπηρετώντας 10 ελληνικούς προορισμούς με περισσότερες από 360 εβδομαδιαίες αναχωρήσεις κατά την αιχμή.

Σε στρατηγικό επίπεδο, ο ΣΕΤΕ έχει προτείνει ένα Master Plan για την περίοδο 2026–2035, που επιδιώκει τη διαχείριση της επόμενης δεκαετίας με έμφαση στον εκσυγχρονισμό, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα, μέσα από συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η επιμήκυνση ως στοίχημα και ως πραγματικότητα

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που καταγράφονται είναι η σταδιακή αποδέσμευση του ελληνικού τουρισμού από την καλοκαιρινή μονοκαλλιέργεια. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις διεύρυνσης της τουριστικής σεζόν, καθώς υψηλότερες αυξήσεις αεροπορικών αφίξεων καταγράφηκαν κυρίως στην αρχή και στο τέλος του έτους, ενώ το 2025 οι συνολικές διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 31 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 5,9% σε σχέση με το 2024. Η ισχυρή αύξηση του Οκτωβρίου (+20,6%) δεν αποτελεί απλώς αριθμητική επίδοση: σηματοδοτεί ότι η αγορά αρχίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως προορισμό τεσσάρων εποχών. Η Κρήτη, χαρακτηριστικό παράδειγμα, κατέγραψε το 2025 αύξηση αφίξεων 5,3%, με καθοριστικό παράγοντα την επέκταση της τουριστικής σεζόν από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο.

Υποδομές: το αγκάθι που δεν υποχωρεί

Η αισιοδοξία των αριθμών δεν καλύπτει έναν διαρκή πονοκέφαλο του κλάδου. Ο τουρισμός κινείται γρήγορα, αλλά οι υποδομές δεν ακολουθούν με τον ίδιο ρυθμό. Η ανάγκη για ουσιαστικές επενδύσεις σε νερό, ενέργεια, διαχείριση αποβλήτων, μεταφορές και αστικό περιβάλλον δεν είναι πλέον θεωρητική συζήτηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό του Ιανουαρίου 2026 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν εκτεταμένο πρόβλημα επικοινωνιών προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις, με εκατοντάδες αεροσκάφη να εκτρέπονται σε αεροδρόμια γειτονικών χωρών. Ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού υποδομών ύψους 300 εκατ. ευρώ έχει ήδη εκκινήσει.

Ένα θετικό ξεκίνημα υπό επιτήρηση

Ο ελληνικός τουρισμός ξεκινά τη σεζόν 2026 με τα καλύτερα δυνατά προγνωστικά από πλευράς αεροπορικής χωρητικότητας, εισπράξεων και ζήτησης από τις κύριες αγορές. Η εικόνα του Ιανουαρίου — με αύξηση εσόδων κατά 58,4% και επισκεπτών κατά 33,3% — αποτελεί δείκτη που ξεπερνά κάθε εποχιακή ερμηνεία. Ωστόσο, το ΙΝΣΕΤΕ επισημαίνει σημαντικούς κινδύνους: γεωπολιτικές εντάσεις, εμπορικός προστατευτισμός και ο συνδυασμός επεκτατικών πολιτικών με υψηλές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε χρηματοοικονομικές ανισορροπίες με επιπτώσεις στη διεθνή κατανάλωση και κατ’ επέκταση στα ταξίδια.

Η σεζόν 2026 δεν είναι απλώς μια ακόμη χρονιά με ευνοϊκούς αριθμούς. Είναι η πρώτη σεζόν που ο κλάδος καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα ρεκόρ ζήτησης, γεωπολιτική αστάθεια στη γειτονιά του και δομικά ελλείμματα υποδομών. Το επόμενο τρίμηνο θα κρίνει κατά πόσο η αισιοδοξία της αρχής μπορεί να μετουσιωθεί σε αποτέλεσμα.