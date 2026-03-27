Κάλεσμα-Δένδια-στους-πλοιοκτήτες:-«Στηρίξτε-τις-Ένοπλες-Δυνάμεις»

Το πρωί της 27ης Μαρτίου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας βρέθηκε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, στο πλαίσιο των εγκαινίων του νέου Αξονικού Τομογράφου, δωρεάς της εταιρείας Angelakos (Hellas) S.A., με επικεφαλής τον Ευάγγελο Αγγελάκο.

Παίρνοντας τον λόγο μετά τον Έλληνα πλοιοκτήτη, ο κ. Δένδιας, αφού ευχαρίστησε τον κ. Αγγελάκο για τη γενναιόδωρη προσφορά του στο Ναυτικό Νοσοκομείο, προχώρησε σε ένα ευρύ κάλεσμα προς τους Έλληνες πλοιοκτήτες προκειμένου να συνδράμουν στην διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας μέσω της υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «πολλοί εκ των Ελλήνων εφοπλιστών, βοηθούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, αρκετοί όμως δεν το πράττουν. Αναμένουμε, εντίμως, και από αυτούς. Τα πλοία μας τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι ανοικτά από την Κύπρο, θα είναι αύριο το πρωί ο Θεός ξέρει πού, θα είναι πάντοτε εκεί όμως για να προστατεύουν και τα πλοία με ελληνική σημαία και τα ελληνόκτητα πλοία. Χρειαζόμαστε όμως κι εμείς τη δική τους συνεισφορά και τη δική τους βοήθεια, διότι το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα».

Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, «η Ελλάδα αντιμετωπίζει ορατή απειλή» υπογραμμίζοντας, πως «ελπίζω να μην υπάρχει ούτε μια Ελληνίδα ούτε ένας Έλληνας ο οποίος να έχει στο μυαλό του κάτι διαφορετικό».

Τα παραπάνω λόγια επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης μέσω σε ένα εύφλεκτο γεωπολιτικό περιβάλλον, καθώς «η διεθνής σκηνή ταλανίζεται από 2,5 πολέμους» σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό. Μέσα σε αυτή την ταραχώδη κατάσταση ο κ. Δένδιας κάλεσε τους Έλληνες πλοιοκτήτες, οι οποίοι διαχρονικά στηρίζουν την ελληνική κοινωνία, να σταθούν στο πλευρό της Ελλάδας για μια ακόμα φορά, θωρακίζοντας της έναντι των εξωτερικών απειλών.