Κίνα:-Η-γαλάζια-οικονομία-σε-τροχιά-ισχυρής-ανάπτυξης

Η γαλάζια οικονομία της Κίνας συνέχισε την ανοδική της πορεία το 2025, με το συνολικό θαλάσσιο προϊόν της χώρας να υπερβαίνει τα 11 τρισ. γιουάν, σύμφωνα με το «Στατιστικό Δελτίο για τη Θαλάσσια Οικονομία της Κίνας 2025» του υπουργείου Φυσικών Πόρων.

Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 7,9% του ΑΕΠ της χώρας, αυξημένο κατά 0,1% σε σύγκριση με το 2024, ενώ η ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 5,5%.

Η θαλάσσια μεταποιητική βιομηχανία συνεχίζει να διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας. Το 2025, η προστιθέμενη αξία του κλάδου ανήλθε σε περίπου 3,5 τρισεκατομμύρια γιουάν, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 6,8%, υψηλότερη από τον συνολικό ρυθμό ανάπτυξης της θαλάσσιας οικονομίας.

Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η ναυπηγική βιομηχανία, η οποία κατέγραψε άνοδο 25,1%, με το παγκόσμιο μερίδιο της σε νέες παραγγελίες, ολοκληρωμένα πλοία και ανεκτέλεστο υπόλοιπο να υπερβαίνει το 50%. Έτσι, η Κίνα παρέμεινε στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς για 16η διαδοχική χρονιά. Άνοδο σημείωσαν επίσης η βιομηχανία θαλάσσιου εξοπλισμού, κατά 10,2%, και η θαλάσσια χημική βιομηχανία, κατά 6,7%.

Καθοριστική παρέμεινε η συμβολή των θαλάσσιων υπηρεσιών στη γαλάζια οικονομία της Κίνας. Η προστιθέμενη αξία του κλάδου το 2025 έφτασε περίπου τα 6,4 τρισ. γιουάν, ποσό που αντιστοιχεί στο 58,3% της συνολικής θαλάσσιας οικονομίας, ενώ η συμβολή του στην ανάπτυξή της υπολογίζεται σε 3%.

Την ίδια περίοδο, ο θαλάσσιος τουρισμός συνέχισε την ανοδική του πορεία, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού, με την προστιθέμενη αξία του να ανέρχεται σε περίπου 1,6 τρισ. γιουάν, αυξημένη κατά 5,9%.

Ανθεκτικότητα παρουσίασε και ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών, ο οποίος κατέγραψε προστιθέμενη αξία 746,4 δισ. γιουάν και ετήσια αύξηση 5% παρά τις εξωτερικές πιέσεις.

Σημαντική πρόοδο κατέγραψε και η ανάπτυξη της θαλάσσιας ενέργειας στην Κίνα. Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από υπεράκτια κοιτάσματα αυξήθηκε κατά 3,4% και 17% αντίστοιχα, ενώ το υπεράκτιο πετρέλαιο κάλυψε σχεδόν το 70% της συνολικής εθνικής αύξησης στην παραγωγή.

Παράλληλα, η υπεράκτια αιολική ενέργεια επεκτάθηκε σε βαθύτερες και πιο απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές, με τη νέα εγκατεστημένη ισχύ που συνδέθηκε στο δίκτυο να αυξάνεται κατά περισσότερο από 60%. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υπεράκτια αιολικά πάρκα ξεπέρασε τις 100 δισ. κιλοβατώρες.

Αξιοσημείωτες εξελίξεις καταγράφηκαν και στις τεχνολογίες της βαθιάς θάλασσας και της υπεράκτιας ενέργειας. Το πρώτο παγκοσμίως πλωτό υπεράκτιο αιολικό σύστημα ισχύος 16 μεγαβάτ ολοκλήρωσε τη συναρμολόγησή του, ενώ κρίσιμες τεχνολογίες, όπως η παρακολούθηση γεωτρήσεων σε μεγάλα θαλάσσια βάθη και η αποθήκευση υδριτών διοξειδίου του άνθρακα, δοκιμάστηκαν με επιτυχία σε θαλάσσιες συνθήκες.

Παράλληλα, η συμφωνία για το έργο παλιρροϊκής ενέργειας της πόλης Ζουσάν σηματοδοτεί τη μετάβαση του κλάδου από τα πιλοτικά στάδια στη μεγάλης κλίμακας εμπορική ανάπτυξη.

Οι αναδυόμενοι κλάδοι της θαλάσσιας οικονομίας διατήρησαν ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική το 2025, με την προστιθέμενη αξία τους να αυξάνεται κατά 7,3% σε ετήσια βάση, ταχύτερα από το σύνολο της θαλάσσιας οικονομίας. Παράλληλα, η μεγαλύτερη υπεράκτια ανεμογεννήτρια παγκοσμίως, ισχύος 26 μεγαβάτ, τέθηκε με επιτυχία σε λειτουργία στο δίκτυο, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος του υπουργείου Φυσικών Πόρων, στο πλαίσιο του 15ου Πενταετούς Σχεδίου, η Κίνα θα επικεντρωθεί σε πέντε βασικούς άξονες για την ποιοτική ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας: την πολιτική στήριξη, την τεχνολογική καινοτομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική προστασία και την ενίσχυση της συνεργασίας.