Κίνα:-Με-ταχεία-πρόοδο-η-ψηφιακή-μετάβαση-της-μεταποίησης

Σήμερα, η ψηφιακή μετάβαση της κινεζικής μεταποίησης έχει εισέλθει στη φάση ευρείας εφαρμογής. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, έως το τέλος του 2025, το 89,6% των μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων θα έχει ολοκληρώσει τη ψηφιακή του αναβάθμιση, ενώ η διείσδυση ψηφιακού εξοπλισμού θα φτάσει το 57,7%.

Παράλληλα, αναμένεται η δημιουργία περισσότερων από 35.000 βασικών «έξυπνων εργοστασίων» και 15 κορυφαίων εγκαταστάσεων υψηλής τεχνολογίας, καταδεικνύοντας την ταχεία πρόοδο της χώρας σε αυτό το πεδίο.

Παρότι η βιομηχανία της Κίνας διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα, τα επίπεδα ψηφιακής μετάβασης διαφέρουν ανάμεσα στους κλάδους.

Οι τομείς των ηλεκτρονικών πληροφοριών και της μηχανολογικής κατασκευής ηγούνται της μετάβασης, ενώ οι βιομηχανίες καταναλωτικών προϊόντων και πρώτων υλών ακολουθούν.

Εντυπωσιακά παραδείγματα περιλαμβάνουν τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ναυπηγικής και της παραγωγής ηλεκτρονικών, που έχουν ήδη επιτύχει ποσοστά ψηφιακής αναβάθμισης άνω του 94%.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εργοστάσιο της εταιρείας εκτυπωτών Deli, όπου προηγμένες αυτοματοποιημένες μηχανές SMT επιτυγχάνουν ακρίβεια μικρομέτρων.

Με την υποστήριξη τεσσάρων ερευνητικών κέντρων και δύο πλήρως ψηφιοποιημένων εργοστασίων, η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα έχει φτάσει τις 3,5 εκατομμύρια μονάδες.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η νέα γενιά τεχνολογιών πληροφορικής αναδιαμορφώνει ριζικά τη μεταποιητική βιομηχανία, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να μετακινηθούν από τον ανταγωνισμό τιμών σε έναν πιο ουσιαστικό ανταγωνισμό αποδοτικότητας και καινοτομίας.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες, αφενός, προωθούν τη δημιουργία «έξυπνων εργοστασίων» που βασίζονται σε δεδομένα, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα, μειώνοντας το κόστος και διασφαλίζοντας ανώτερη ποιότητα.

Αφετέρου, η ευέλικτη παραγωγή επιτρέπει την εξατομίκευση μαζικής κλίμακας, ενώ η ενσωμάτωση προστιθέμενων υπηρεσιών μετατρέπει τις επιχειρήσεις σε ολοκληρωμένους παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών, περιορίζοντας την ομοιογενή ανταγωνιστικότητα.

Η «Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) + Μεταποίηση» αναδεικνύεται ως καθοριστικός πυλώνας για την επόμενη φάση. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη ενσωματωθεί σε κρίσιμα στάδια, όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η παραγωγή και η αλυσίδα εφοδιασμού.

Στο στάδιο της έρευνας, τα δεδομένα και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης συντομεύουν τους κύκλους ανάπτυξης.

Στην παραγωγή, οι αλγόριθμοι και τα συστήματα βελτιστοποιούν την κατανομή των πόρων, ενώ η αλυσίδα εφοδιασμού μετασχηματίζεται σε ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό οικοσύστημα.

Παράλληλα, προϊόντα βιομηχανικής νοημοσύνης, όπως οι τεχνολογίες ενσωματωμένης νοημοσύνης, εμφανίζονται με ταχύτατους ρυθμούς, προωθώντας την αναβάθμιση των παραγωγικών συστημάτων προς μια αυτοματοποιημένη, αυτογνωστική και αυτοκαθοδηγούμενη λειτουργία.

Παρά την ταχεία πρόοδο, η ψηφιακή μετάβαση της κινεζικής μεταποίησης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως η περιορισμένη βάση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ανεπαρκής υποστήριξη πόρων.

Από το 2024, το υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδια μετάβασης για 14 βιομηχανικούς κλάδους, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν στις αναγκαίες μετατροπές.

Οι ειδικοί προτείνουν την επιτάχυνση της συντονισμένης αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα. Η καλλιέργεια πρωτοπόρων επιχειρήσεων μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, ενώ στρατηγικές όπως «μία αλυσίδα, μία πολιτική» θα ενισχύσουν τη ψηφιοποίηση σε βιομηχανικά συγκροτήματα και πάρκα.

Παράλληλα, απαιτείται η ανάπτυξη εξειδικευμένων παροχών υπηρεσιών, η εφαρμογή οικονομικά αποδοτικών λύσεων και η ενίσχυση της χρηματοδότησης, του ανθρώπινου δυναμικού και της πολιτικής υποστήριξης.

Με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, η Κίνα μπορεί να επιταχύνει τη στροφή της μεταποίησης προς ένα ψηφιακό και βιώσιμο μέλλον.