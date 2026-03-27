ΚΕΑΟ: Στα 51,31 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε το χρέος – Ετήσια αύξηση πάνω από 2 δισ. ευρώ

Στα 51,31 δισ. ευρώ «σκαρφάλωσε» στο τέλος του 2025, το χρέος προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 633 εκατ. ευρώ σε μόλις ένα τρίμηνο, αλλά και 2,03 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση!

Τα στοιχεία της δ’ τριμηνιαίας Έκθεσης του ΚΕΑΟ, που δόθηκαν στη δημοσιότητα αναδεικνύουν την ασφυκτική πίεση που ασκούν στους μικρομεσαίους, οι οφειλές προς την Κοινωνική Ασφάλιση. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν οι εννέα στους δέκα οφειλέτες (87,06%), έχουν χρέος μέχρι 30.000 ευρώ και οι επτά στους δέκα (69%) μέχρι 15.000 ευρώ και όμως δεν μπορούν να το αποπληρώσουν. Ακόμα και το σκέλος της ένταξης στη ρύθμιση των 24 δόσεων με καταβολή των μηνιαίων δόσεων, μοιάζει δύσκολο έως απαγορευτικό για μεγάλο μέρος οφειλετών.

Όλα αυτά, ενώ τα έσοδα του ΚΕΑΟ κατά την ίδια περίοδο υπολογίστηκαν λίγο πάνω από τα 494 εκατ. ευρώ. Άρα, κατά το β’ τρίμηνο εισπράχθηκε ποσό αισθητά μικρότερο από την αύξηση του χρέους (633 εκατ. ευρώ), που φαίνεται ότι έχει αποκτήσει μια ξεχωριστή, έως αυτόνομη δυναμική. Ανάλογη εικόνα προκύπτει και σε ετήσια βάση, αφού οι εισπράξεις του ΚΕΑΟ το 2025 κυμάνθηκαν στα επίπεδα του 1,91 δισ. ευρώ. Όμως και πάλι, σε σχέση με τα 2,03 δισ. ευρώ που ήταν η ετήσια αύξηση του χρέους, οι εισπράξεις παρέμειναν χαμηλότερες.

Πιο αναλυτικά, από την έκθεση του ΚΕΑΟ προκύπτουν τα εξής:

· Το χρέος προς την Κοινωνική Ασφάλιση διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, στα 51,31 δισ. ευρώ.

· Από το τρέχον υπόλοιπο, τα 30,02 δισ. ευρώ είναι κύρια οφειλή και τα υπόλοιπα 21,28 δισ. ευρώ αποτελούν πρόσθετα τέλη.

· Με δεδομένο ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, το χρέος είχε υπολογιστεί στα 50,68 δισ. ευρώ διαπιστώνεται πως σε μόλις τρεις μήνες, αυξήθηκε κατά 633.077.202 ευρώ. Από αυτά 447.917.850 ευρώ προήλθαν από πρόσθετα τέλη (ποσοστό 70,75%) και τα υπόλοιπα 185.159.352 ευρώ είναι κύρια οφειλή.

· Το αντίστοιχο, δ’ τρίμηνο του 2024, το χρέος είχε υπολογιστεί από το ΚΕΑΟ στα 49,28 δισ. ευρώ. Άρα, σε ένα έτος, το χρέος διογκώθηκε κατά 2,03 δισ. ευρώ!

· Στο τελευταίο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς, εισπράχθηκαν από το ΚΕΑΟ 494.166.018 ευρώ, χωρίς ωστόσο να εμποδίσουν την περαιτέρω αύξηση του χρέους. Συνολικά, το 2025 εισπράχθηκαν 1,91 δισ. ευρώ από το ΚΕΑΟ, ποσό λίγο μικρότερο από τα 1,96 δισ. ευρώ που είναι το ρεκόρ που καταγράφηκε το 2024.

· Από το σύνολο των 2.072.878 οφειλετών (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι περισσότεροι (762.946) είναι μη μισθωτοί, ενταγμένοι στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι χρωστούν 7,13 δισ. ευρώ. Όμως, το μεγαλύτερο ποσό του χρέους, 26,91 δισ. ευρώ (ποσοστό 52,44%), έχει συσσωρευτεί σε 551.873 οφειλέτες του πρώην ΙΚΑ.

· Ανά εύρος οφειλής, σχεδόν οι επτά στους δέκα (1.441.358 ή 69,53%) χρωστούν έως 15.000 ευρώ έκαστος. Το συνολικό ποσό χρέος σε αυτή την κατηγορία είναι 5,35 δισ. ευρώ. Αν προστεθούν και οι 363.275 της αμέσως επόμενης κατηγορίας, προκύπτει ότι το 87,06% του συνόλου των οφειλετών (1.804.633 φυσικά ή νομικά πρόσωπα), έχουν χρέος που δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, ανά περίπτωση. Από 15.000 – 30.000 ευρώ, η συνολική οφειλή που έχει συσσωρευτεί στο ΚΕΑΟ, ανέρχεται στα 7,98 δισ. ευρώ.

· Το μεγαλύτερο ποσό οφειλής, 12,63 δισ. ευρώ (24,61%), έχει συγκεντρωθεί σε μόλις 2.961 οφειλέτες, οι οποίοι χρωστούν πάνω από 1 εκατ. ευρώ έκαστος.

· Ως προς την παλαιότητα της οφειλής, προκύπτει ότι από τα 51,31 δισ. ευρώ, το 63,51% ή τα 32,58 δισ. ευρώ, προέρχονται από 599.292 οφειλέτες, των οποίων έχει εντοπιστεί πριν από το 2009, η αφετηρία δημιουργίας χρέους προς την Κοινωνική Ασφάλιση.

· Από τα 51,31 δισ. ευρώ, τα 10,55 δισ. ευρώ (ποσοστό 20,56%) έχουν θεωρηθεί από το ΚΕΑΟ ως πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας, άρα είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο, να αποπληρωθούν. Προέρχονται από εργοδότες πτωχευμένους, που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης, με οφειλές πριν από την εφαρμογή του συστήματος ασφάλισης μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), που δεν έχουν υποβάλλει ποτέ ΑΠΔ και που δεν έχουν καταβάλλει ποτέ ποσά στο ΚΕΑΟ. Επίσης, στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και οφειλές ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει.

· Κατά το δ’ τρίμηνο του 2025, εστάλησαν 59.724 ατομικές ειδοποιήσεις προς τους οφειλέτες. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση εκ μέρους του οφειλέτη, εντός 20 ημερών από την αποστολή της συγκεκριμένης ειδοποίησης, με εξόφληση ή διακανονισμό του χρέους, τότε ενεργοποιείται η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης.

· Στα τέλη Δεκεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς, υπήρχαν 282.377 ενεργές ρυθμίσεις, για ποσό χρέους 4,86 δισ. ευρώ.