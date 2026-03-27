Κύπρος:-Μηδενικός-ΦΠΑ-σε-τρόφιμα,-φθηνότερο-ρεύμα-και-καύσιμα

Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε πακέτο μέτρων για την στήριξη των καταναλωτών και την ανακούφιση των νοικοκυριών από τις ανατιμήσεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, η Λευκωσία θα μειώσει περαιτέρω τον φόρο προστιθέμενης αξίας στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, θα μειώσει τους φόρους στα καύσιμα και θα επιδοτήσει τους μισθούς στον κλάδο του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί βασικό τομέα της οικονομίας.

Η Κύπρος καταγράφει σημαντική επιβράδυνση στις τουριστικές κρατήσεις, καθώς η σύγκρουση που πλήττει την περιοχή δημιουργεί ανησυχίες για την ασφάλεια στους ταξιδιώτες, ιδίως μετά την επίθεση με drone στη βάση Ακρωτηρίου στις 2 Μαρτίου.

Ο Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ τον Απρίλιο και τον Μάιο και θα έχουν διαφορετική διάρκεια.

Το μέτρο για την επιδότηση των μισθών στον τουριστικό τομέα έως και 30% ισχύει για τον Απρίλιο του 2026, ενώ η μείωση του ΦΠΑ στο 5% στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών θα ισχύει μέχρι τον Μάρτιο του 2027, ανέφερε. Ο συντελεστής ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια έχει ήδη μειωθεί στο 9% από 19%, λόγω της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια θα προστεθούν στον κατάλογο μηδενικού ΦΠΑ από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, μαζί με τα φρούτα και τα λαχανικά που ήδη εξαιρούνται. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 6,4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα θα μειωθεί κατά 8,33 σεντς ανά λίτρο για τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026, με κόστος 18,6 εκατομμύρια ευρώ. Παρότι αρχικά ανακοινώθηκε ότι θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου, το μέτρο απαιτεί κοινοβουλευτική έγκριση και θα τεθεί σε ισχύ μετά τις 3 Απριλίου, με το νομοσχέδιο να πρόκειται να ψηφιστεί στην επόμενη ολομέλεια στις 2 Απριλίου.

«Όπως λάβαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και αξιοποιήσαμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας και των πολιτών, το ίδιο πράττουμε και σε ό,τι αφορά την ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας, των πολιτών και των επιχειρήσεων», είπε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά τις ανακοινώσεις.

