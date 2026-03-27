Λαβρόφ:-Οι-ΗΠΑ-θέλουν-να-καταλάβουν-τον-έλεγχο-των-αγωγών-nord-stream

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αποκτήσουν έλεγχο στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές μετά το σαμποτάζ 2022 στη Βαλτική Θάλασσα.

Σε συνέντευξή του στο γαλλικό δίκτυο France Télévisions, ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιδιώκει κυριαρχία στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Όπως ανέφερε, η στρατηγική αυτή εκτείνεται πέρα από την Ευρώπη, κάνοντας αναφορά σε χώρες όπως η Βενεζουέλα και το Ιράν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν πλέον ότι θέλουν να αναλάβουν τον έλεγχο των αγωγών Nord Stream», φέρεται να είπε, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal το 2024, Αμερικανός επενδυτής εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς του αγωγού Nord Stream 2, μέρος του οποίου παραμένει λειτουργικά άθικτο.

Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο 2022 κατέστρεψαν μεγάλο μέρος των αγωγών, διακόπτοντας ουσιαστικά τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Το γεγονός αυτό επιδείνωσε την ενεργειακή κρίση στην ήπειρο, η οποία ήδη αντιμετώπιζε περιορισμένες ροές λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Τόσο η Μόσχα όσο και δυτικές χώρες χαρακτήρισαν το περιστατικό ως πράξη δολιοφθοράς, ενώ οι έρευνες που διήρκεσαν χρόνια δεν κατέληξαν σε οριστικά συμπεράσματα για τους υπεύθυνους.

Το 2025 συνελήφθη στην Ιταλία Ουκρανός ύποπτος για πιθανό ρόλο στον συντονισμό της επίθεσης, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών.

- Reuters