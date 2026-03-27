Μεγάλη η δυναμική της εκθεσιακής βιομηχανίας στην Ελλάδα – Καμία επίπτωση λόγω του πολέμου

Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας της Alco για το προφίλ και την οικονομική συμπεριφορά των εκθετών και των επισκεπτών εκθέσεων.

Ισχυρές προοπτικές παρουσιάζει η βιομηχανία εκθέσεων στην Ελλάδα, τροφοδοτώντας με έσοδα μια σειρά από νευραλγικούς τομείς της οικονομίας και διεκδικώντας ακόμη μεγαλύτερα μερίδια στο διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

Ο δε πόλεμος που μαίνεται από τα τέλη Απριλίου στη Μέση Ανατολή δεν έχει ρίξει ακόμη καμία «σκιά» στην εκθεσιακή βιομηχανία της χώρας.

«Καμία ελληνική έκθεση δεν έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Καμία έκθεση δεν έχει ακυρωθεί ως τώρα. Παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις και δείχνουμε ακόμη ανθεκτικότητα», δήλωσε χθες μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου ο πρόεδρος του Συνδέσμου Οργανωτών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος (ΣΟΚΕΕ), Θεόδωρος Βώκος.

Ετήσια συνεισφορά του κλάδου άνω των 340 εκατ. ευρώ

Όπως προκύπτει από σχετική έρευνα της Alco με αντικείμενο «Ελληνικές Εκθέσεις: Έρευνα Επισκεπτών και Εκθετών – Το προφίλ και η οικονομική συμπεριφορά των εκθετών και των επισκεπτών εκθέσεων», η οποία παρουσιάστηκε στη χθεσινή εκδήλωση του ΣΟΚΕΕ, οι εκθέσεις στην Ελλάδα εκτιμάται ότι συνεισφέρουν ποσό ύψους 342,4 εκατ. ευρώ στον τουριστικό κλάδο, σε όρους ταξιδιών, διαμονής και διατροφής.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δαπάνης προέρχεται από Έλληνες επισκέπτες, οι οποίοι συνεισφέρουν περίπου 200,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες των Ελλήνων εκθετών υπολογίζονται σε 23,3 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή των διεθνών συμμετεχόντων, καθώς οι επισκέπτες από το εξωτερικό δαπανούν συνολικά 111,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι ξένοι εκθέτες συνεισφέρουν επιπλέον 7,1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, κάθε χρόνο οι εκθέσεις στην Ελλάδα προσελκύουν κατά μέσο όρο περίπου 895.000 επισκέπτες, με περισσότερους από 45.000 να προέρχονται από το εξωτερικό. Παράλληλα, στις διοργανώσεις συμμετέχουν κατά μέσο όρο περίπου 12.500 εκθέτες ετησίως, εκ των οποίων περίπου 1.250 διεθνείς.

Η δραστηριότητα αυτή δημιουργεί άμεση οικονομική δραστηριότητα σε πολλούς κλάδους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, έξι στους 10 επισκέπτες ταξιδεύουν στον τόπο διενέργειας της έκθεσης με συνοδούς, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα οι εκθέσεις να συνδέονται με περισσότερες από 1,5 εκατ. διανυκτερεύσεις κάθε χρόνο. Οι διανυκτερεύσεις αυτές συμπληρώνουν το παραδοσιακό τουριστικό μοντέλο των καλοκαιρινών διακοπών, καθώς κορυφώνονται την περίοδο Οκτωβρίου-Απριλίου.

Σύμφωνα με την Alco, οι εκθέσεις λειτουργούν ως σημαντικός μοχλός ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας έσοδα και δραστηριότητα σε τομείς όπως οι μεταφορές, η φιλοξενία και η εστίαση. Παράλληλα, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, προσελκύοντας επισκέπτες υψηλής αξίας από το εξωτερικό, με μέση δαπάνη που φτάνει τα 3.063 ευρώ και μέση παραμονή 4,2 διανυκτερεύσεων.

Ιδιαίτερα θετικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν στην εμπειρία συμμετοχής στις ελληνικές εκθέσεις. Ο μέσος βαθμός ικανοποίησης αγγίζει το οκτώ στα 10, ενώ στους ξένους επισκέπτες ανεβαίνει στο 8,6 στα 10. Ταυτόχρονα, το 88% των επισκεπτών και των εκθετών δηλώνουν ότι η ίδια η Ελλάδα αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τη συμμετοχή τους σε εκθεσιακές διοργανώσεις.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025 με τη συμμετοχή 2.466 ατόμων από 61 χώρες, εκ των οποίων 2.141 ήταν επισκέπτες εκθέσεων και 325 εκθέτες.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Μιλώντας στην εκδήλωση του ΣΟΚΕΕ, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, εξέφρασε την ανάγκη η βιομηχανία εκθέσεων στην Ελλάδα να επικεντρωθεί σε τρία πολύ βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα της επιτρέψουν να ευημερήσει έτι περαιτέρω ως κλάδος. Όπως τόνισε, η ανάπτυξη του κλάδου απαιτεί σαφή στρατηγική στόχευση, ποιοτικό, εξειδικευμένο περιεχόμενο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, αλλά και εξωστρέφεια.

Μέσα από τη δυναμική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις μπορούμε να αυξήσουμε τις εξαγωγές, να ενισχύσουμε το ΑΕΠ και να πετύχουμε ακόμη υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, σημείωσε ο κ. Μπρατάκος, προσθέτοντας πως η οργανωμένη εκθεσιακή δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο.

«Ζούμε δύσκολες στιγμές, οι οποίες όμως μπορούν να γίνουν ευκαιρία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ανάγκη η εκθεσιακή βιομηχανία της χώρας να προσαρμοστεί στα δεδομένα της εποχής εξέφρασε με τη σειρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης.

«Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη στον τομέα της διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και προσελκύει σημαντικές επενδύσεις, όπως νέα σύγχρονα εκθεσιακά κέντρα ικανά να φιλοξενήσουν μεγάλες εκθέσεις και περισσότερους επισκέπτες. Έμφαση τώρα πρέπει να δοθεί στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες» επισήμανε ο κ. Καλαφάτης, προσθέτοντας ότι «όσο πιο γρήγορα η βιομηχανία των κατασκευαστών και των διοργανωτών εκθέσεων μπει στη νέα αυτή εποχή τόσο πιο γρήγορα και πιο εύκολα θα κερδίσει και το κομμάτι της επιτυχίας που της αναλογεί για το μέλλον».