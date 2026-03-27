Νομοσχέδιο-για-δίκτυα-gigabit

Μέτρα μείωσης του κόστους ανάπτυξης των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Gigabit φιλοδοξεί να καθιερώσει ο Κανονισμός 2024/1309 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος στη χώρα μας θα λάβει τη μορφή νομοσχεδίου.

Οι βασικές αρχές του εν λόγω σχεδίου νόμου παρουσιάστηκαν χθες από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτριο Παπαστεργίου, στο υπουργικό συμβούλιο.

Ειδικότερα, ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τις υποδομές gigabit επιχειρεί να αντιμετωπίσει το βασικό πρόβλημα που επί χρόνια φρενάρει τις τηλεπικοινωνιακές επενδύσεις στην Ευρώπη, δηλαδή, το υψηλό κόστος ανάπτυξης νέων δικτύων και τις μεγάλες καθυστερήσεις στις διοικητικές διαδικασίες.

Η λογική του είναι να γίνει ευκολότερη, ταχύτερη και φθηνότερη η ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, ώστε έως το 2030 όλα τα νοικοκυριά να έχουν κάλυψη gigabit και όλες οι κατοικημένες περιοχές να καλύπτονται από ασύρματα δίκτυα επιδόσεων τουλάχιστον ισοδύναμων με το 5G.

Στον πυρήνα του κανονισμού βρίσκεται η ευρύτερη πρόσβαση σε υφιστάμενες φυσικές υποδομές. Η φιλοσοφία είναι ότι πριν ανοίξουν νέες τάφροι και ξεκινήσουν νέα έργα πολιτικού μηχανικού, οι πάροχοι θα πρέπει να μπορούν να αξιοποιούν αγωγούς, σωληνώσεις, φρεάτια, στύλους, ιστούς, πύργους, αλλά και υποδομές άλλων δικτύων, όπως ηλεκτρισμού, αερίου, ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και μεταφορών, υπό δίκαιους και εύλογους όρους.

Ο κανονισμός επεκτείνει μάλιστα το πεδίο και σε φορείς που παρέχουν συναφείς ευκολίες, όπως εταιρείες πύργων κινητής, αναγνωρίζοντας τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο τους στην ανάπτυξη 5G.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στη διαφάνεια.

Οι φορείς εκμετάλλευσης αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης, μέσω ενιαίου σημείου πληροφόρησης, σε βασικά στοιχεία για υφιστάμενες υποδομές και για προγραμματισμένα τεχνικά έργα στην περιοχή όπου σχεδιάζουν ανάπτυξη. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να δίνονται ηλεκτρονικά εντός 10 εργάσιμων ημερών, με δυνατότητα μίας μόνο παράτασης πέντε ημερών σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Το ενιαίο σημείο πληροφόρησης λειτουργεί έτσι ως κεντρικό ψηφιακό εργαλείο για τον σχεδιασμό επενδύσεων και τον καλύτερο συντονισμό έργων.

Άλλος βασικός άξονας είναι η διευκόλυνση του συντονισμού τεχνικών έργων και η απλούστευση των αδειοδοτήσεων, ώστε να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις δημόσιες αρχές. Παράλληλα, ο κανονισμός δίνει έμφαση στις ενδοκτιριακές υποδομές έτοιμες για οπτική ίνα, κρίνοντας ότι χωρίς αυτές η παροχή δικτύου gigabit έως τον τελικό χρήστη θα παραμείνει ακριβή και βραδεία.

Για να αποφεύγονται παρατεταμένες εμπλοκές, τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να ορίσουν ένα ή περισσότερα αρμόδια, νομικά διακριτά και λειτουργικά ανεξάρτητα εθνικά όργανα επίλυσης διαφορών. Αυτά θα παρεμβαίνουν όταν ανακύπτουν διαφωνίες για πρόσβαση σε υποδομές ή για τους όρους χρήσης τους.

Ο κανονισμός αντικαθιστά την παλαιότερη οδηγία του 2014 και εισάγει ένα άμεσα εφαρμοστέο, πιο ενιαίο πλαίσιο σε όλη την ΕΕ.