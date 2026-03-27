Οι-ΗΠΑ-θέλουν-τον-έλεγχο-των-αγωγών-nord-stream-για-να-στείλουν-«ρωσικό»-αέριο-στην-Ευρώπη

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε τώρα ότι θέλουν να αναλάβουν τον έλεγχο των αγωγών Nord Stream στη Βαλτική», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, μιλώντας στη Γαλλική τηλεόραση.

Ο Λαβρόφ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια των Αμερικανών.

Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 υπέστησαν μεγάλες ζημιές μετά από σαμποτάζ, τον Σεπτέμβριο του 2022, με αποτέλεσμα να διακοπεί σε μεγάλο βαθμό η όποια ροή ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών, προς την Ευρώπη.

Η Wall Street Journal είχε αναφέρει ότι ο Αμερικανός επενδυτής, ο Στίβεν Λιντς επιδίωκε να αγοράσει τον αγωγό Nord Stream 2, του οποίου η μία από τις δύο γραμμές παρέμεινε άθικτη.

Τόσο η Ρωσία όσο και οι δυτικές χώρες έχουν χαρακτηρίσει την καταστροφή των αγωγών ως πράξη δολιοφθοράς. Πέρυσι, ένας Ουκρανός συνελήφθη στην Ιταλία ως ύποπτος για τον συντονισμό του σαμποτάζ στους αγωγούς.

Στη συνέντευξή του, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, επικαλούμενος τη Βενεζουέλα, όπου η Ουάσιγκτον έχει ουσιαστικά αναλάβει τον έλεγχο των μεγαλύτερων αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο, καθώς και το Ιράν.

Η «Wall Street Journal» όπως και η γαλλική «Le Monde diplomatique», υποστηρίζουν μάλιστα ότι ο Nord Stream θα μπορούσε σύντομα να επιτρέψει ξανά τη ροή φυσικού αερίου από τη Ρωσία στη Γερμανία, προς το συμφέρον των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα της ενέργειας, «η συμφωνία που εξετάζεται προβλέπει ότι η Ρωσία θα το φυσικό αέριο, οι ΗΠΑ θα ελέγχουν τη μεταφορά τους και οι Ευρωπαίοι θα πληρώνουν». Από τη μια μέρα στην άλλη, ο «εγκληματίας πολέμου Πούτιν» θα γινόταν και πάλι ένας παγκοσμίως σεβαστός πολιτικός που θα έδινε φυσικό αέριο, στην Ευρώπη, λένε οι ίδιες πηγές με μπόλικη δόση ειρωνείας.

Η ζημιά της Ευρώπης

Οι συζητήσεις για την επαναλειτουργία των αγωγών Nord Stream συμπίπτουν πάντως με τις δραματικές για την Ευρώπη ενεργειακές επιπτώσεις, λόγω του πολέμου στον Κόλπο.

«Η αγορά φυσικού αερίου βρίσκεται υπό πίεση καθώς η σύγκρουση στο Ιράν κλιμακώνεται και απειλεί να πυροδοτήσει τεράστια κρίση στην Γηραιά ήπειρο», λένε στη Ναυτεμπορική παράγοντες της αγοράς.

Τα συμβόλαια φυσικού αερίου ενός μηνός στην αγορά TTF του Αμστερνταμ – τον δείκτη αναφοράς στην Ευρώπη αυξήθηκαν από τα 32 ευρώ, σε πάνω από 55 ευρώ την μεγαβατώρα ( MWh). Αν και αυτό απέχει πολύ από τα σχεδόν 70 ευρώ που έφτασε στις 19 Μαρτίου, από την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο η μέση αύξηση είναι περίπου 73% .

Από τις επιθέσεις και των δυο πλευρών έχουν πληγεί κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο- από διυλιστήρια και μονάδες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως τερματικούς σταθμούς καυσίμων και εγκαταστάσεις μετατροπής αερίου σε LNG.

Μεταξύ των πιο σημαντικών περιπτώσεων είναι η ζημιά στο συγκρότημα Ρας Λαφάν στο Κατάρ – έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους LNG στον κόσμο – αλλά και ο αντίκτυπος στο κοίτασμα South Pars στο Ιράν .

Το Στενό του Ορμούζ πρακτικά παραμένει επίσης κλειστό και μόνο ελάχιστα πλοία περνούν, με την άδεια της Τεχεράνης, αλλά και καταβάλλοντας «διόδια» στις ιρανικές αρχές, για να μην γίνουν στόχος πυραύλων.

Κόστος επισκευών στα 25 δισ. δολάρια

Το αποτέλεσμα είναι ένα διαρθρωτικό σοκ εφοδιασμού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Rystad Energy, η σύγκρουση έχει ήδη μειώσει την παγκόσμια προσφορά LNG κατά περίπου 20%, ενώ το κόστος επισκευής υποδομών θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια . Η ζημιά δεν είναι καθαρά οικονομική, αλλά και υλικοτεχνική, δεδομένου ότι οι χρόνοι αποκατάστασης για ορισμένα βασικές εγκαταστάσεις, όπως στο Ρας Λαφάν, θα μπορούσαν να παραταθούν για χρόνια.

«Η ανάκαμψη της περιοχής του Κόλπου θα καθοριστεί λιγότερο από το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο και περισσότερο από τους διαρθρωτικούς και χρονικούς περιορισμούς», λέει ο Αϊντούν Μάρτινσεν, επικεφαλής έρευνας της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην Rystad Energy «Ενώ ορισμένες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να αποκατασταθούν μέσα σε λίγους μήνες, άλλες θα μπορούσαν να παραμείνουν εκτός λειτουργίας για χρόνια », πρόσθεσε.

Υψηλότερες τιμές σποτ

«Για τους αγοραστές που έχουν χάσει τις προμήθειές τους βάσει μακροπρόθεσμων συμβάσεων με το Κατάρ και τα Εμιράτα, η ανάγκη αναζήτησης αντικατάστασης στην αγορά spot δημιουργεί έντονο ανταγωνισμό και υψηλότερες τιμές», σχολίασαν ειδικοί από το Ινστιτούτο Ενεργειακών Μελετών της Οξφόρδης.

Αδειες οι αποθήκες αερίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την πλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενόψει του επόμενου χειμώνα και εξετάζει ακόμη και τη χαλάρωση των υποχρεωτικών στόχων, προκειμένου να προβλεφθεί ένα πιθανό σενάριο περιορισμού της προσφοράς σε περίπτωση συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AGSI, οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου βρίσκονται επί του παρόντος στο 28,45% της χωρητικότητάς τους, αν και σε ορισμένες χώρες, όπως η Κροατία και η Ουκρανία, η κατάσταση είναι πιο κρίσιμη.

«Η σύγκρουση στον Κόλπο ανεβάζει τις τιμές της ενέργειας ,ασκεί ανοδική πίεση στο κόστος παραγωγής, επιβαρύνει τις αλυσίδες εφοδιασμού και τροφοδοτεί νέες πληθωριστικές πιέσεις . Αυτή η δυναμική θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αύξηση του ΑΕΠ και να οδηγήσει σε στασιμοπληθωρισμό στην ΕΕ», προειδοποιούν Ευρωπαίοι παράγοντες της αγοράς κλαι προσθέτουν: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει σύρει τη χώρα του και ολόκληρη τη Δύση σε ένα χάος από το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο να βγει».