Ολα-τα-βλέμματα-της-πράσινης-παράταξης-στραμμένα-στο-ταεκβοντό-για-το-4ο-Τακτικό-Συνέδριο-του-κινήματος

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Τα βλέμματα της πράσινης παράταξης είναι στραμμένα στο ταεκβοντό, οπου σε λίγες ώρες ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κηρύξει την έναρξη του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του κινήματος, που με το πέρας των διαδικασιών αναμένεται να γίνει ενιαίος κομματικός φορέας με στόχο το μπονους των 50 εδρών σε περίπτωση νίκης στις εθνικές εκλογές.

Τις τελευταίες ώρες τα στρατόπεδα μετρούν «κουκιά» και κορυφαία στελέχη ετοιμάζονται για να μετρήσουν δυνάμεις στις εσωκομματική σκακιέρα.

Με ενδιαφέρον αναμένονται οι παρεμβάσεις του Πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου αλλά και του πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου.

Την ίδια ώρα τα πασοκικά πηγαδάκια απασχολησε η ανακοίνωση της Αθηνάς Λινού και του Νικόλα Φαραντούρη στα τραπέζια διαλόγου του Συνεδρίου, των ανεξάρτητων προερχομενων απο τον ΣΥΡΙΖΑ στελεχών, με πολλούς να στοιχηματίζουν οτι είναι πιθανό στο ταεκ βοντό να βρεθεί και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, που οι φήμες λένε οτι «η καρδιά του ανήκει στο ΠΑΣΟΚ» εδω και καιρό

Κοντά στην χρυσή τομή Ανδρουλάκης – Δουκας για να αποφευχθεί το ψήφισμα για την μη συγκυβέρνηση με ΝΔ

Χρειάστηκε να κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, η δημιουργία πρότασης στο κείμενο διακήρυξης απο τον Κώστα Σκανδαλίδη που θα κατατεθεί στο Συνέδριο, μια Πολιτική Γραμματεία αλλά και ένα τετ α τετ Σκανδαλίδη Δούκα την 25η Μαρτίου για να επιχειρηθεί ο «σασμός» και στο επιτελειο του Δημάρχου Αθηναίων να βλέπουν φως στο τουνελ και να μιλούν για μια καλή βάση που μπορεί να οδηγήσει σε εποικοδομητική συζήτηση στο Συνέδριο για τον αποκλεισμό της μετεκλογικής συνεργασίας απο την ΝΔ σε οποιο σεναριο,που είναι και το ζητούμενο του Χάρη Δούκα και το κεντρικό διακύβευμα που θετει τους τελευταίους μήνες.

«Ο Κώστας ο Σκανδαλίδης έβαλε ένα νέο άρθρο που είναι πολύ σημαντικό, θετικό βήμα στην πολιτική διακήρυξη, το άρθρο αν δεν κάνω λάθος 13 στο κεφάλαιο «Πολιτική Αλλαγή», που ας το πούμε έτσι, βάζει το πλαίσιο που έβαζα και εγώ. Προσπαθεί, δηλαδή, να αποτυπώσει ότι ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, ότι το ζήτημα αυτό είναι ταυτοτικό. Λέω εκφράσεις που είναι πολύ σημαντικές που τις έλεγα και εγώ και μετά διαμορφώνει μια διατύπωση αρκετά περιφραστική για να αποτυπώσει το «καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία». Ε, εντάξει, θα μπορούσε να πει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ή θα μπορούσε να πει – έχω ακούσει κι άλλες διατυπώσεις – ότι αν δεν είμαστε πρώτο κόμμα δεν θα μπούμε στη συγκυβέρνηση ή θα μείνουμε στην αντιπολίτευση» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας στο MEGA.

Για θετικό βήμα που θα συζητηθεί στο Συνέδριο έκανε λόγο και ο Παύλος Γερουλάνος.

«Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ένα κείμενο το οποίο να καθησυχάζει αυτές τις ανησυχίες. Παρουσιάστηκε από τον κύριο Σκανδαλίδη ένα τέτοιο κείμενο στην τελευταία γραμματεία της ΚΟΕΣ η οποία μοιάζει να καλύπτει το θέμα.Θα δούμε, όμως, τις λεπτομέρειες γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο διάβολος πάντα σε αυτές τις λεπτομέρειες κρύβεται», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στον Real fm.

Τι φέρνει στο Συνεδριο η επιτροπή καταστατικού

Η Επιτροπή καταστατικού που συνεδρίασε για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα την Τετάρτη σύμφωνα με πληροφοριες αποφάσισε κατά πλειοψηφία και θα εισηγηθεί στο συνέδριο του Πασοκ σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εκλογής αρχηγού. Συγκεκριμένα τα μέλη της πλειοψηφίας του οργάνου εισηγούνται συνέδριο πριν τις εκλογές προέδρου και σε περίπτωση εκτακτης εκλογής να μην εκλέγεται νέο σώμα συνέδρων, αλλα το Συνέδριο να είναι Διαρκές. Αυτό σημαίνει εν προκειμένω οτι σε περίπτωση εκτακτης εκλογής τις αποφάσεις θα λάβει το σώμα του σημερινού συνεδρίου, στο οποίο έχει την πλειοψηφία η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη. Μετά την συζήτηση στην Πολιτική γραμματεία δεν υπάρχει πια το 15% των υπογραφών για τους υποψήφιους προέδρους και το συνέδριο που θα γίνει πριν την εκλογή προέδρου θα αποφασίσει τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες μια υποψηφιότητα θα εγκρίνεται.

