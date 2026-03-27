Ο πόλεμος στο Ιράν σε 6 διαγράμματα

Τα διακυβεύματα δεν θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα για την αγορά πετρελαίου.

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, ενώ παράλληλα συγκεντρώνει επιπλέον στρατεύματα κοντά, οι traders προειδοποιούν ότι κάθε μέρα που συνεχίζεται η σύγκρουση θα επιδεινώνει το ενεργειακό σοκ και θα ωθεί την παγκόσμια οικονομία, καθώς και τις μετοχές και τα ομόλογα, σε περαιτέρω κίνδυνο.

Να πώς η ρήξη συσσωρεύεται σε σχέση με τα σοκ του παρελθόντος.

Περισσότερες φυσικές προμήθειες διαταράσσονται από ποτέ

Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ , σημείου διέλευσης περίπου του 20% της αγοράς πετρελαίου των 100 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, έχει μειωθεί αισθητά. Ενώ η Σαουδική Αραβία έχει ανακατευθύνει ορισμένες προμήθειες μέσω υφιστάμενων αγωγών σε τερματικούς σταθμούς εξαγωγής αλλού, αναλυτές, συμπεριλαμβανομένου του Rapidan Energy Group, λένε ότι 10 εκατομμύρια ή περισσότερα βαρέλια πετρελαίου ημερησίως παραμένουν περιορισμένα.

Οι απειλές για τα πετρελαιοφόρα και τα κλεισίματα σε μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής θα μπορούσαν να επεκτείνουν τις επιπτώσεις τόσο στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο πολύ πέρα ​​από το τέλος της σύγκρουσης. Σε αντίθεση με προηγούμενες κρίσεις, μερικές από τις οποίες διήρκεσαν μήνες ή και περισσότερο, η Σαουδική Αραβία και άλλοι μεγάλοι εξαγωγείς αργού πετρελαίου έχουν περιορισμένη δυνατότητα να αυξήσουν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα όσο το στενό είναι ουσιαστικά κλειστό.

Οι αυξήσεις των τιμών ευθυγραμμίζονται με προηγούμενες συγκρούσεις

Τα παγκόσμια συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί κατά περίπου 80% υψηλότερα από την αρχή του έτους, ακόμη και μετά τις αναφορές για διαπραγματεύσεις της Ουάσινγκτον με το Ιράν που πυροδότησαν απότομες ρευστοποιήσεις. Η αύξηση από τότε που άρχισαν να πετούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι τις τελευταίες εβδομάδες συμβαδίζει με την περίοδο μετά την έναρξη του Πολέμου του Κόλπου το 1990.

Οι τιμές του πετρελαίου ήταν πολύ υψηλότερες πριν από την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, όταν η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει από την πανδημία. Παρόλο που μεγάλο μέρος της αναμενόμενης διαταραχής του εφοδιασμού αργού πετρελαίου εκείνη τη χρονιά δεν υλοποιήθηκε ποτέ, οι τιμές παρέμειναν υψηλές για μήνες.

Το ξεπούλημα στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να είναι χειρότερο

Ενώ οι μαζικές πωλήσεις στην αγορά φαίνονται απότομες, είναι στο ίδιο επίπεδο με τις αντιδράσεις σε παλαιότερα γεωπολιτικά σοκ. Ο S&P 500 είχε υποχωρήσει πριν από τον τρέχοντα πόλεμο λόγω φόβων ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ανατρέψει το λογισμικό, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και άλλα. Οι επενδυτές λένε ότι οι υψηλές αποτιμήσεις στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά έχουν επιδεινώσει μέρος της αστάθειας από τότε.

Μέχρι αυτό το σημείο, μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο γενικός δείκτης ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με την έναρξη της σύγκρουσης. Ωστόσο, το σοκ επιδείνωσε τον πληθωρισμό, ο οποίος τελικά επηρέασε αρνητικά τα κέρδη, αύξησε το κόστος δανεισμού και οδήγησε τον δείκτη σε υποχώρηση 21% το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου ανεβαίνουν σαν να είμαστε στο 2022

Πριν από την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι αποδόσεις ήταν χαμηλές, ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προσπάθησε να δώσει ώθηση στην οικονομία μετά την πανδημία. Αυτή τη φορά, οι ασαφείς προοπτικές για τα επιτόκια σήμαιναν ότι οι αποδόσεις ήταν ήδη αυξημένες. Έκτοτε έχουν σκαρφαλώσει σε ορισμένα από τα υψηλότερα επίπεδά τους από τον Ιούλιο.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε ταχύτερα μετά την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ το 1990, όταν οι ΗΠΑ ήταν πολύ πιο ενεργειακά εξαρτημένες.

Ιστορική μείωση των αποθεμάτων πετρελαίου

Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να συνεισφέρουν ένα τεράστιο μερίδιο —περίπου 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου— στη μεγαλύτερη ποτέ απελευθέρωση αποθεμάτων αργού πετρελαίου από μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Αυτή η μείωση πετρελαίου που διατηρείται σε ένα δίκτυο σπηλαίων άλατος κοντά στις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ θα είναι ελαφρώς μικρότερη από την έκτακτη απελευθέρωση που ενέκρινε ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν το 2022 κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Και οι δύο απελευθερώσεις είναι μεγάλες με βάση τα ιστορικά δεδομένα, ένα σημάδι του πώς η Ουάσινγκτον έχει γίνει πιο επιθετική στη χρήση στρατηγικών αποθεμάτων για να αντιμετωπίσει τις τιμολογιακές κρίσεις ή να προετοιμαστεί για οικονομικές απειλές.