Πιερρακάκης:-Στοχευμένα,-δίκαια,-αποτελεσματικά-μέτρα-στήριξης-με-έμφαση-στα-πιο-ευάλωτα-νοικοκυριά-και-επιχειρήσεις

Την ανάγκη οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κινηθούν με «ισορροπία και υπευθυνότητα» απέναντι στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι «στοχευμένα, προσωρινά και να δίνουν προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

«Οι επιλογές μας πρέπει να αντανακλούν ισορροπία και υπευθυνότητα», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών μετά την τηλεδιάσκεψη του Eurogroup, προσθέτοντας ότι «τα μέτρα που λαμβάνονται αυτή την περίοδο πρέπει να είναι στοχευμένα, δίκαια και αποτελεσματικά, με προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις». Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα, αλλά και να παραμείνουν προσωρινά, ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση χωρίς να δημιουργηθούν «νέα, μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον».

Ο πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η κατεύθυνση για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε έχει ήδη καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Μαρτίου και σήμερα αυτή η συζήτηση συνεχίστηκε στο Eurogroup, με στόχο να διαμορφωθούν οι σωστές πολιτικές για την υποστήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Επισήμανε ότι «θα πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει», προσθέτοντας πως «η ορθή δημοσιονομική διαχείριση δίνει σε μια χώρα την ικανότητα να προστατεύει την κοινωνία και να επενδύει στο μέλλον της».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ευρώπη σήμερα είναι καλύτερα προετοιμασμένη από ό,τι ήταν το 2022 κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση», καθώς έχει μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση, έχει ενισχύσει τις ενεργειακές της υποδομές και έχει διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές.

Ο Κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε «ανησυχητική» τη σημερινή κρίση που επηρεάζει την ενέργεια, το εμπόριο, τις τιμές και τη συνολική οικονομική σταθερότητα και τόνισε ότι χρειάζεται «αυξημένη επαγρύπνηση, συντονισμός και ετοιμότητα» για την υποστήριξη των πολιτών. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης -σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη της σύγκρουσης- αρχίζουν ήδη να γίνονται αισθητές στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, κάτι το οποίο δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις και σημαντικούς κινδύνους χαμηλότερης ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Κ. Πιερρακάκη, αυτό που θα καθορίσει την κλίμακα του οικονομικού αντίκτυπου θα είναι η διάρκεια και η ένταση της κρίσης. Σημείωσε ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, προσθέτοντας ότι «κοινή μας ελπίδα είναι η αποκλιμάκωση και η αποφυγή σημαντικών και με διάρκεια διαταραχών στις ενεργειακές υποδομές και στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας».

Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε παράλληλα ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να χάσει από το οπτικό της πεδίο τους στρατηγικούς της στόχους, επισημαίνοντας πως η ενεργειακή μετάβαση και η ενεργειακή ανεξαρτησία παραμένουν στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όπως είπε, αυτή η κρίση υπογραμμίζει την ανάγκη για ακόμα περισσότερες επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια, στις υποδομές και στην ενεργειακή οικονομία της Ευρώπης.

Ο Κ. Πιερρακάκης, τόνισε ότι σήμερα η Ευρώπη καλείται να διαδραματίσει διττό ρόλο: να προστατεύσει τους πολίτες σήμερα και να οικοδομήσει μια πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία για το αύριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, χαρακτηρίζοντάς το «βασικό εργαλείο ανάπτυξης» που μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ. Όπως είπε, οι υπουργοί Οικονομικών των έξι μεγαλύτερων χωρών της ΕΕ παρουσίασαν σήμερα σχετικές πρωτοβουλίες, ενώ η κυπριακή Προεδρία ενημέρωσε για την πορεία των νομοθετικών εργασιών που αφορούν την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής εποπτείας.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι οι υπουργοί συζήτησαν για τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις ενόψει των συνεδριάσεων ΔΝΤ και G7, κάνοντας λόγο για μια περίοδο βαθιών αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία, με φόντο τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις μεταβολές στο εμπόριο, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις διεθνείς οικονομικές ισορροπίες.

Το σημερινό Eurogroup, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης αντί της προγραμματισμένης συνεδρίασης στην Κύπρο, η οποία ματαιώθηκε λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στη συζήτηση συμμετείχε επίσης ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος ενημέρωσε τους υπουργούς για τις τελευταίες εξελίξεις στις αγορές ενέργειας.