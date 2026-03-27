«Ποιο-το-νόημα-να-δίνουμε-βήμα-σε-έναν-κανονικό-φασίστα;»:-Στο-στόχαστρο-Γαλλίδα-δημοσιογράφος-για-συνέντευξη-με-τον-Λαβρόφ

Στόχος επικρίσεων έγινε η δημοσιογράφος Λεά Σαλαμέ για μια συνέντευξη που πήρε από τον Σεργκέι Λαβρόφ, η οποία προβλήθηκε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 χθες το βράδυ, με διπλωμάτες, αναλυτές και δημοσιογράφους να κρίνουν ότι η δημοσιογράφος αντιμετώπισε με… επιείκεια τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών.

«Ποιο το νόημα να δίνουμε βήμα σε έναν κανονικό φασίστα και εγκληματία πολέμου;» διερωτήθηκε ο Ουκρανός πρεσβευτής στη Γαλλία Βαντίμ Ομελτσένκο με ανάρτηση στο X.

Η συνέντευξη, η οποία ήταν μαγνητοσκοπημένη, έγινε εξ αποστάσεως με τον Λαβρόφ, ο οποίος βρισκόταν στη Μόσχα. Δέκα λεπτά μέρους της συνέντευξης προβλήθηκαν στο ειδησεογραφικό πρόγραμμα των 20:00 του δημόσιου καναλιού, προσελκύοντας 3,4 εκατομμύρια τηλεθεατές σύμφωνα με το Médiamétrie, και ένα μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης, διάρκειας μίας ώρας, δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο, στο franceinfo.fr.

Guerres au Moyen-Orient et en Ukraine, soutien à l’Iran, attitude de la Russie à l’égard de la France et de l’Union européenne… Le chef de la diplomatie russe a répondu aux questions de Léa Salamé, jeudi, dans le JT de 20 heures de France 2. #JT20h pic.twitter.com/mvOx1zk1kb — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) March 26, 2026

«Ένα καταστροφικό επεισόδιο για τη δημόσια τηλεόραση», είπε ο ειδικός σε θέματα Ρωσίας Ντιμίτρι Μίνικ του Γαλλικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Ifri) στο X, καταδικάζοντας «μια αχρείαστη, κακώς προετοιμασμένη και τελικά, επικίνδυνη συνέντευξη».

«Αν οι τηλεοπτικές ομάδες της France TV εξακολουθούν να υποτιμούν τον πόλεμο πληροφοριών, θα πρέπει να καταλάβουν ότι η Μόσχα τον έχει καταστήσει κεντρικό όπλο στον πόλεμό της εναντίον της Δύσης», πρόσθεσε.

«Μια επαίσχυντη συνέντευξη κατά την οποία ένας υπουργός από μια αντίπαλη δύναμη μπορεί να εκφράζει ήρεμα τα επιχειρήματά του σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης στο κύριο γαλλικό δημόσιο κανάλι, σχεδόν χωρίς αντεπιχειρήματα», δήλωσε ο Γάλλος ερευνητής Ετιάν Μαρκίζ του Ιδρύματος Στρατηγικής Έρευνας στο ίδιο κοινωνικό δίκτυο.

Δεν τον πίεσε για εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία

Ο αναλυτής Λουί Ντουκλός επέκρινε τη Σαλαμέ επειδή δεν πίεσε τον Ρώσο ΥΠΕΞ για τα «εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία». «Γιατί δεν μίλησε για την Μπούτσα; Τη Μαριούπολη; Το Ιζιούμ; Τα σαφάρι με drone στη Χερσώνα; Τα βασανιστήρια αμάχων, τον βιασμό παιδιών και εφήβων κοριτσιών μπροστά στους γονείς τους πριν δολοφονηθούν;» δήλωσε αγανακτισμένος.

Η Ένωση Δημοσιογράφων της France Télévisions, από την άλλη πλευρά, υπερασπίστηκε τη Σαλαμέ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Βαρελί Λερούφ, η δημοσιογράφος αντιμετώπισε τον Λαβρόφ «με γεγονότα», μιλώντας για επιθέσεις σε «σχολεία και νοσοκομεία» και για «χιλιάδες Ουκρανούς πολίτες που σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο». «Του είπε ότι έχουμε αποδείξεις επί τόπου», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Όταν επικοινώνησε μαζί της το AFP, η διοίκηση της France Télévisions δεν απάντησε αμέσως.