Πτωτικό άνοιγμα στις Ευρωαγορές – Δεν πείθουν οι κινήσεις Τραμπ

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται χαμηλότερα στο άνοιγμα της Παρασκευής (27/3), παρά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παρατείνει την παύση επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,69%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX βυθίζεται κατά 0,68% στις 22.426,77 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,26% στις 9.946,70 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 0,39% στις 7.740,58 μονάδες.

Τέλος, ο ισπανικός IBEX κινείται πτωτικά κατά 0,60% στις 16.8560,55 μονάδες, ο ιταλικός MIB χάνει 0,49% στις 43.489,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI καταγράφει ζημιές 0,98% στις 8.908,65 μονάδες.