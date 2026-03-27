Πτώση-κατά-3,6%-στη-διακίνηση-εμπορευμάτων-στα-ελληνικά-λιμάνια-το-γ’-τρίμηνο

Μείωση κατά 3,6% παρουσίασε η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους ελληνικούς λιμένες το γ’ τρίμηνο του 2025 σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μείωση κατά 0,7% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2024 προς το γ΄ τρίμηνο 2023.

Επιπλέον, η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το γ΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 1,2%. Αύξηση κατά 5,6% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2024 προς το γ΄ τρίμηνο 2023.

Ενώ η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) παρουσίασε αύξηση 0,5% το γ’ τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2024, έναντι αύξησης 6,1% που παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ’ τριμήνου του 2024 προς το γ’ τρίμηνο του 2023.