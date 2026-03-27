Πόλο-έλξης-νέων-επενδυτών-αποτελεί-η-αγορά-των-logistics

Ενισχύθηκε περαιτέρω το 2025 το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά logistics της Αθήνας με περίπου 800.000 τ.μ. νέων σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων να αναμένεται να παραδοθούν εντός της επόμενης διετίας.

Θεσμικοί επενδυτές, δηλαδή ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) και private equity funds στοχεύουν σε περιουσιακά στοιχεία logistics λόγω του ανθεκτικού προφίλ εισοδήματος, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των ακινήτων και συνεπεία αυτού τη συμπίεση των prime αποδόσεων στο εύρος 6,5% έως 6,8%.

Τα παραπάνω επισημαίνει σχετική ανάλυση της Danos, μέλους του διεθνούς δικτύου της BNP Paribas Real Estate.

Όπως επισημαίνεται, οι προαναφερόμενες prime αποδόσεις κινούνται σε επίπεδο υψηλότερο από το τυπικό 4% – 5% της Δυτικής Ευρώπης, προσφέροντας αξιόπιστο εισόδημα και πραγματικό περιθώριο ανόδου από τα μισθώματα του 2025 που προβλέπονται πάνω από 5,5 ευρώ/τ.μ./μήνα. Η ανοδική τάση των μισθωμάτων αναδεικνύει την ανθεκτικότητα της Αττικής και διαμορφώνει ελκυστική ισορροπία κινδύνου – απόδοσης καθώς ενισχύεται η ελληνική οικονομία και ωριμάζει ο κλάδος των logistics.

Την ίδια περίοδο καταγράφηκε σαφής στροφή προς σύγχρονες, μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις logistics με προηγμένη τεχνολογία και χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Δανός το 2026 αναμένονται περίπου 110.000 τ.μ. από ώριμα έργα κυρίως προ-μισθωμένων και σχεδιασμένων με γνώμονα τη βιωσιμότητα. Αναφέρεται ακόμη ότι τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 4%-6% έως το τέλος του 2025, υποστηριζόμενα από στενά επίπεδα κενότητας με μέσο όρο 4,5%.

Αναφορικά με τα μισθώματα επισημαίνεται πως συνέχισαν την ανοδική τους πορεία λόγω συνθηκών περιορισμένης προσφοράς. Οι αποθήκες logistics πρώτης κατηγορίας σε βασικές αγορές όπως η Αθήνα εμφανίζουν ισχυρή ζήτηση και ενοίκια 5,5 έως 6,5 ευρώ/τ.μ./μήνα, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση.

Οι δευτερεύουσες τοποθεσίες διατηρούν χαμηλότερα μισθώματα, 3,5 έως 4,5 ευρώ/τ.μ./μήνα, με πιο ισορροπημένη ζήτηση και υψηλότερα ποσοστά κενών χώρων. Οι δευτερεύουσες αγορές προσφέρουν σταθερότητα με πιο αργούς ρυθμούς ανόδου, κάτι που τις καθιστά ελκυστικές για μισθωτές με μεγαλύτερη ευαισθησία στο κόστος.

Ως prime hubs αναφέρονται η Δυτική και η Βόρεια Αττική, συγκεκριμένα ο Ασπρόπυργος και το Κρυονέρι, με κενότητα περίπου 5% έως 6%, λόγω εξαιρετικής πρόσβασης σε αυτοκινητοδρόμους και σιδηρόδρομο και συγκέντρωσης νέου ή καλά συντηρημένου αποθέματος. Για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας αναφέρεται ότι περίπου το 40% των βιομηχανικών και logistics χώρων αποτελείται από παλαιωμένα κτίρια, συχνά πρώην εργοστάσια που χρησιμοποιούνται απλώς ως βασικοί αποθηκευτικοί χώροι, κάτι που αναδεικνύει την έκταση του ξεπερασμένου αποθέματος.

Αγορά λιανικής

Η αγορά των καταστημάτων στην Αθήνα, σύμφωνα επίσης με τη Δανός, το δεύτερο εξάμηνο του 2025 παρουσίασε σημάδια σταθεροποίησης, με επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία και τοποθεσία.

Σε επίπεδο μισθωμάτων, για τα σούπερ μάρκετ διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στα 13 ευρώ ανά τ.μ. τον μήνα, ενώ σημαντικά υψηλότερα παραμένουν τα επίπεδα στα εμπορικά κέντρα, όπου τα ενοίκια κινούνται περί τα 40 ευρώ ανά τ.μ. Αντίστοιχα, στους δευτερεύοντες εμπορικούς δρόμους τα μισθώματα κυμαίνονται μεταξύ 25 και 30 ευρώ ανά τ.μ., αναδεικνύοντας τη διαφοροποίηση που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αγορά.

Το μέσο ποσοστό κενών χώρων διαμορφώνεται στο 9%, ωστόσο η εικόνα διαφοροποιείται έντονα ανάλογα με την ποιότητα της τοποθεσίας. Στις λεγόμενες prime περιοχές, τα ποσοστά κενότητας έχουν υποχωρήσει θεαματικά την τελευταία δεκαετία, από περίπου 12% το 2015 σε περίπου 2% το 2025. Αντίθετα, στις δευτερεύουσες αγορές, αν και καταγράφεται επίσης αποκλιμάκωση, τα επίπεδα παραμένουν αισθητά υψηλότερα, από περίπου 25,5% το 2015 σε περίπου 13% το 2025.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, η αγορά εμφανίζει σαφή διαβάθμιση. Οι υψηλότερες αποδόσεις εντοπίζονται στα εμπορικά κέντρα, στο εύρος 6,75% έως 7,75%, ενώ οι χαμηλότερες καταγράφονται στην οδό Ερμού, μεταξύ 5% και 5,5%. Ενδιάμεσα τοποθετείται η Γλυφάδα, με αποδόσεις περίπου 5,5% έως 6%.