Ρουμπινί: Ο Τραμπ θα κλιμακώσει τον πόλεμο – Ρίσκο για στασιμοπληθωρισμό της δεκαετίας του 1970

Την άποψή του πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανό να κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν, διακινδυνεύοντας την άφιξη ενός «στασιμοπληθωρισμού της δεκαετίας του 1970» εάν δεν πάει όπως έχει προγραμματιστεί, εξέφρασε στο CNBC ο διάσημος οικονομολόγος και επενδυτής Νουριέλ Ρουμπινί. Γνωστός για την πρόβλεψη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, ο Ρουμπινί εκτιμά πως ο Τραμπ δεν ψάχνει αφορμή για να τερματίσει τον πόλεμο.

«Οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι… οι δημοσκοπήσεις του είναι πεσμένες, θέλει να τελειώσει ο πόλεμος επειδή θα υπάρξει ζημιά για την οικονομία, την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά αν το σκεφτείτε, η ζημιά έχει ήδη γίνει. Εάν υπάρξει εκεχειρία με του όρους της Τεχεράνης, θα μοιάζει με ηττημένος – όσο πιο αδύναμη είναι η αξιοπιστία του, τόσο σίγουρα θα χάσει τις εκλογές» πρόσθεσε.

«Το επιχείρημά μου είναι ότι, αντίθετα με το ευρύτερο κοινωνικό αίσθημα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα αποφασίσει να κλιμακώσει την ένταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Θα προκαλέσει νέα ανάφλεξη καταλαμβάνοντας το νησί Καργκ, συνεχίζοντας να βομβαρδίζει, με το Ισραήλ, την ηγεσία του Ιράν και τις στρατιωτικές δομές» έσπευσε να συμπληρώσει.

Παράλληλα, προειδοποίησε για ένα άλλο σενάριο όπου, μετά την κλιμάκωση του Τραμπ, «οι Ιρανοί θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να μπλοκάρουν τα Στενά του Ορμούζ ή να επιτίθενται στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Κόλπου, και στη συνέχεια θα καταλήξουμε σε στασιμοπληθωρισμό της δεκαετίας του 1970».«Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα κλιμακώσει. Από την αυτή την άποψη, αξίζει να αναλάβουμε αυτό το ρίσκο, δεδομένης της αξίας της νίκης στον πόλεμο», πρόσθεσε.

Ενώ ο Ρουμπινί επεσήμανε ότι το βασικό του σενάριο δεν ήταν στασιμοπληθωρισμός ή ύφεση, αλλά επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης ενώ τόνισε πως οι αγορές ήταν πολύ αισιόδοξες για την επιθυμία του Τραμπ να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο. «Αν δεν τελειώσει σύντομα και υπάρξει κλιμάκωση, προκύπτει μια δυαδική κατάσταση: κλιμακώνεις, κερδίζεις και έχεις μια θετική έκβαση για τον κόσμο και για την αγορά μακροπρόθεσμα», εξήγησε.

«Αλλά αν κλιμακώσεις την κατάσταση και δεν κερδίσεις, καταλήγεις με τον στασιμοπληθωρισμό της δεκαετίας του 1970. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν η αγορά αποτιμά τον κίνδυνο να καταλήξει σε έναν μακρύ πόλεμο, με ένα σοκ όπως της δεκαετίας του 1970 και στη συνέχεια με μια στασιμοπληθωριστική συνέπεια για τον κόσμο. Δεν είναι το βασικό μου σενάριο, αλλά πιθανώς είναι ένας κίνδυνος που οι αγορές δεν έχουν αποτιμήσει πλήρως επί του παρόντος» κατέληξε.