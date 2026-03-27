Στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης – Θερμή χειραψία με τον Νίκο Ανδρουλάκη

Τα σενάρια που τον θέλουν να εντάσσεται σύντομα στο ΠΑΣΟΚ ενίσχυσε με την παρουσία του στο Συνέδριο του κόμματος ο ευρωβουλευτής, Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος πρόσφατα διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Φαραντούρης είχε θερμή χειραψία και σύντομο διάλογο με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκης και ακολούθως παρακολούθησε τις ομιλίες τόσο των συνέδρων, όσο και του ίδιου του προέδρου.
