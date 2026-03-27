Τουρισμός:-Η-Ελλάδα-στις-κορυφαίες-προτιμήσεις-των-Νορβηγών-και-το-2026

Η Ελλάδα παραμένει και φέτος από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς των Νορβηγών, με τον ήλιο, τη θάλασσα, τον πολιτισμό, την αυθεντική φιλοξενία και τη γαστρονομία της να αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες στην επιλογή τους.

Αυτό προέκυψε από τη συμμετοχή του ΕΟΤ στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση TravelXpo 2026 του Όσλο, που πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου, στο εκθεσιακό κέντρο Nova Spektrum της νορβηγικής πρωτεύουσας.

Συνολικά, στην TravelXpo 2026 συμμετείχαν 100 εκθέτες και συνεκθέτες, ενώ στο ελληνικό περίπτερο συνεκθέτες ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης (ΟΤΘ), ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής (ΤΟΧ), o Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΠΟΤΑΠ) και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τη Λέσβο.

Στη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για ανεξερεύνητες εμπειρίες που προσφέρουν στους επισκέπτες οι συμμετέχουσες περιοχές της χώρας μας, συνδυάζοντας αυθεντικότητα, βιωσιμότητα, ειδικές μορφές τουρισμού (περιπατητικός, αναρριχητικός, γαστρονομικός) και κυρίως υπαίθριες δραστηριότητες (outdoor activities), ενώ ζωηρό ενδιαφέρον διαπιστώθηκε και για την ανακάλυψη νέων ελληνικών προορισμών εκτός της τουριστικής περιόδου αιχμής.

Στιγμιότυπο από το press workshop, στη διάρκεια της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης Travelxpo 2026 του Όσλο

H Υπηρεσία ΕΟΤ Σκανδιναβίας και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμμετείχαν, επίσης, σε press workshop, στο οποίο δόθηκε η δυνατότητα επαφών με τους εκπροσώπους των σημαντικότερων ΜΜΕ της Νορβηγίας.

Το περίπτερο του ΕΟΤ επισκέφτηκαν, εξάλλου, ο πρέσβης της Ελλάδας στη Νορβηγία, Ευθύμιος Χαρλαύτης, και η αναπληρώτρια Αρχής στο Όσλο, Σοφία Γιουρούκου.