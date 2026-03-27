ΧΑ:-Κερδίζει-χρόνο-ο-ΓΔ-λόγω-των-τάσεων-σταθεροποίησης

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκολς Χρηματισηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 314,0 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα μικρού ωστόσο εύρους (χαμηλό από νωρίς στις 2044 μονάδες, υψηλό μετά τι 1μμ στις 2073 μονάδες), πολλαπλές όμως εναλλαγές προσήμου, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορούν να υπάρξουν ασφαλείς προβλέψεις για τα δρώμενα στη Μ. Ανατολή τις επόμενες ημέρες: θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ -Ιράν ή θα κλιμακωθεί η σύγκρουση; Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν ψηλότερα στο 3,888% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν, ενώ η τιμή του πετρελαίου brent κινείται ανοδικά (περί τα $108/βαρέλι). Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-0,05%) υποχώρησα με την Πειραιώς να υποαποδίδει αλλά την Εθνική (+1,85%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΜΟΗ (-1,95%), η Allwyn (- 1,21%), η Κύπρου (-1,42%) και η ΕΥΔΑΠ (-3,09%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Helleniq Energy (+1,43%), η ΕΛΧΑ (+1,17%), το ΔΑΑ (+0,85%), η Cenergy (+3,49%), το Jumbo (+2,80%) αλλά και η ACAG (+1,02%) με τον ΟΛΠ (+1,12%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 41 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 57 εκείνων που υποχώρησαν. Χωρίς αξιόλογη τεχνική μεταβολή, η αγορά υπό τις παρούσες συνθήκες έδειξε σημάδια σταθεροποίησης, αποτελεί θετική εξέλιξη.

Ο Γ.Δ. πέτυχε να διατηρηθεί πέριξ του ΜΚΟ 200 ημερών στις 2058 μονάδες κερδίζοντας αν μη τι άλλο χρόνο. Ο Τραμπ παγώνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές για 10 ημέρες με τους δείκτες στη Wall Street να υποχωρούν και την τιμή του πετρελαίου να αυξάνεται