Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών — Metlen και γεωπολιτική ρίχνουν τον ΓΔ στις 2.024 μονάδες

Υπό το βάρος γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αρνητικής ψυχολογίας από τη διεθνή σκηνή, το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, μια ακόμη απώλεια της εβδομάδας. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 35,79 μονάδες (−1,74%) και έκλεισε στις 2.024,37 μονάδες, καταγράφοντας νέο χαμηλό 5 εβδομάδων. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 251,73 εκατ. ευρώ, σε ένα κλίμα επιλεκτικής αποφυγής ρίσκου ενόψει Σαββατοκύριακου, με τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ–Ιράν να παραμένει το κυρίαρχο «αντίβαρο» για κάθε ανοδική προσπάθεια.

Πίνακας Δεικτών — Κλείσιμο 27/03/2026

Δείκτης Κλείσιμο Ημερ. % Εβδ. % YTD % Σχόλιο Γενικός Δείκτης 2.024,37 −1,74% −2,8% −7,2% Νέο 5εβδομαδιαίο χαμηλό FTSE Large Cap 5.119,01 −1,94% −2,9% −8,1% Ηγείται της πτώσης ΔΤΡ 2.198,67 −1,53% −2,1% −5,4% Αντοχή vs αγορά FTSE Mid Cap 3.994,50 −1,74% −2,5% −6,9% Παρακολουθεί ΓΔ FTSEA (All-Share) 1.207,26 −1,79% −2,6% −7,5% Ευρύ πτωτικό μέτωπο

Σημείωση: Οι εβδομαδιαίες και YTD μεταβολές είναι εκτιμήσεις βάσει διαθέσιμων δεδομένων. Τζίρος FTSE Large Cap: 185,68 εκατ. €.

Εικόνα Μετοχών — Σημαντικές Κινήσεις

Σύμβολο Τιμή (€) Μεταβ. % Μεταβ. (€) Όγκος Σχόλιο ΕΤΕ 12,75 +0,95% +0,12 2,9 εκατ. Μοναδική ανοδική τράπεζα — buyback + NPL ανακούφιση MOH 37,22 +0,05% +0,02 224 χιλ. Οριακά θετικό σε risk-off περιβάλλον ΕΛΠΕ 9,60 0,00% — 310 χιλ. Αμετάβλητη, ωφελείται από ψηλές τιμές πετρελαίου CREDIA 1,19 −7,03% −0,09 851 χιλ. ΑΜΚ €300 εκατ. — dilution effect MTLN 32,98 −5,72% −2,00 1,21 εκατ. Μετάθεση αποτελεσμάτων — βλ. ανάλυση TITC 43,50 −4,08% −1,85 66 χιλ. Τεχνική διόρθωση — blue chip υπό πίεση ΔΑΑ 10,33 −3,37% −0,36 111 χιλ. Risk-off πλήττει αεροδρόμια / τουρισμό ΕΥΡΩΒ 3,20 −3,32% −0,11 9,63 εκατ. Τραπεζικές ρευστοποιήσεις από ξένα funds ΑΛΦΑ 3,056 −3,08% −0,097 13,51 εκατ. Ακολουθεί πτώση τραπεζικού κλάδου CENER 18,40 −3,06% −0,58 155 χιλ. Κλάδος ενέργειας υπό πίεση ΕΛΧΑ 3,34 −3,61% −0,125 196 χιλ. Μικρομεσαία — ευάλωτη σε risk-off ΕΥΔΑΠ 8,80 −3,30% −0,30 164 χιλ. Regulated utility με πίεση

Ειδική Ανάλυση: Η Metlen κάνει dive — Τι πραγματικά συνέβη

Η μεγάλη ιστορία της σημερινής συνεδρίασης γράφτηκε από τη Metlen Energy & Metals (MTLN), η οποία κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση στο blue-chip panel: −5,72% με κλείσιμο στα 32,98 ευρώ. Η μετοχή άνοιξε στο −8,5%, με χαμηλό ημέρας τα 31,90 ευρώ, πριν εν μέρει ανακάμψει από τα χαμηλά της.

Ο λόγος της πτώσης: Ελεγκτές και ημερομηνία

Πυροδότης ήταν η ανακοίνωση που εκδόθηκε νωρίς το πρωί: η METLEN Energy & Metals PLC γνωστοποίησε ότι μετατίθεται η ημερομηνία ανακοίνωσης των προκαταρκτικών ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2025 από 31 Μαρτίου στις 9 Απριλίου 2026. Η μετάθεση έγινε κατόπιν αιτήματος των εξωτερικών ελεγκτών — η ελληνική PwC ζήτησε επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσει τα έγγραφα που απαιτεί η βρετανική ελεγκτική εταιρεία, λόγω αυξημένων απαιτήσεων που απορρέουν από το καθεστώς διπλής εισαγωγής (LSE + ΧΑ).

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ρητά ότι δεν μεταβάλλεται το guidance για EBITDA περίπου 750 εκατ. ευρώ για το 2025 — σημαντικά κάτω από την αρχική εκτίμηση των ~1 δισ. ευρώ που είχε ανακοινωθεί στην Ημέρα Κεφαλαιαγορών του Απριλίου 2025 και αναθεωρήθηκε τον Φεβρουάριο. Η αιτία της απόκλισης παραμένει η αρνητική επίδραση του τομέα M Power Projects (MPP).

Σε επίπεδο LSE, η μετοχή κινήθηκε εντός εύρους 30,50–34,55 ευρώ, πλησιάζοντας τα χαμηλά όλων των εποχών από εισαγωγή στο Λονδίνο (30,50 ευρώ). Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαπραγματεύεται πλέον 43% κάτω από το ιστορικό της υψηλό των 57,75 ευρώ (Αύγουστος 2025) — και αυτό παρά τις τιμές-στόχους της αγοράς που διαμορφώνονται κατά μέσο όρο πάνω από τα 55 ευρώ.

Short Sellers στη Metlen — Τα Δεδομένα

Η ύπαρξη short sellers στη Metlen — ιδίως μέσω του LSE — είναι γνωστή εδώ και εβδομάδες. Τα αρχεία της αγγλικής FCA υποχρεούν σε δήλωση τις θέσεις που ξεπερνούν το 0,5% της κεφαλαιοποίησης. Πέρα από τη γνωστή θέση της Covalis Capital, υπάρχουν και «relative value» funds που χρησιμοποιούν τη μετοχή ως εργαλείο cross-asset arbitrage έναντι άλλων τίτλων του FTSE 100 στον κλάδο ενέργειας και μετάλλων:

Funds / Επενδυτής Θέση Short % Ημ/νία Δήλωσης Στάτους Σχόλιο Covalis Capital ~0,90% Ιαν. 2026 Μειώθηκε Μείωσε από ~1,1% Relative Value Funds (LSE) Αδήλωτο Μαρ. 2026 Ενεργό Cross-asset arbitrage Λοιπά (FCA αρχεία) < 0,5% 2026 Άγνωστο Κάτω ορίου δήλωσης 0,5%

- FCA Short Selling Disclosures, δημοσιεύσεις αγοράς. Τα ποσοστά αφορούν το πλήθος δανεισμένων μετοχών ως επί του συνόλου.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι short θέσεις ενισχύθηκαν σημαντικά μετά την προειδοποίηση για χαμηλότερο EBITDA τον Φεβρουάριο και εντάθηκαν σήμερα, αξιοποιώντας την ανακοίνωση αναβολής ως αφορμή stop-loss trigger για θέσεις long που βρίσκονταν σε αβεβαιότητα. Πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι η βουτιά ήταν υπερβολική — η «τεχνική» φύση της αναβολής δεν αλλάζει τη θεμελιώδη εικόνα του ομίλου.

Ειδική Ανάλυση: Γιατί ξεχώρισε η Εθνική Τράπεζα;

Σε ένα ταμπλό βαθιά κόκκινο, η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) αποτέλεσε εξαίρεση, κλείνοντας στα 12,75 ευρώ με άνοδο +0,95% και τζίρο 2,9 εκατ. μετοχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες υποχώρησαν: Eurobank −3,32%, Alpha −3,08%, Πειραιώς −1,45%, ΔΕΗ −1,09%, ΟΤΕ −1,09%.

Η εξήγηση δεν πηγάζει από μία μεμονωμένη ανακοίνωση σήμερα, αλλά από έναν συνδυασμό παραγόντων που καθιστά τη μετοχή ελκυστική στα τρέχοντα επίπεδα:

▶ NPL ανακούφιση: Η ΕΤΕ ολοκλήρωσε πρόσφατα (Μάρτιος 2026) τόσο την «Etalia A» (πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΑ €100 εκατ. στην Bain Capital) όσο και την «Etalia B» (€100 εκατ. στην EOS Group), ενισχύοντας την κεφαλαιακή της βάση.

▶ Πρόγραμμα buyback: Η τράπεζα τρέχει ενεργό πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, παρέχοντας ένα «δάπεδο» τιμής σε περιόδους αδύναμης αγοράς.

▶ Μέρισμα: Η διοίκηση έχει ανακοινώσει προσωρινό μέρισμα €200 εκατ., το μεγαλύτερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών — δίνοντας ισχυρό κίνητρο σε dividend investors.

▶ Analyst upgrades: Η Jefferies (τιμή-στόχος €17), η Deutsche Bank και η NBG Securities έχουν εκδώσει θετικές αξιολογήσεις εντός Μαρτίου 2026, αναγνωρίζοντας το ισχυρό κεφαλαιακό προφίλ και την αύξηση πληρωμών προς μετόχους.

▶ Στρατηγική εξαγορών: Ο CEO Παύλος Μυλωνάς έχει δηλώσει ότι η τράπεζα θα προχωρήσει σε εξαγορά εφόσον αυτή δημιουργεί αξία για τους μετόχους — αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για στρατηγικό move.

Συνολικά, η ΕΤΕ εμφανίζεται ως safe haven εντός του ΧΑ: οι επενδυτές προτιμούν τίτλους με buyback, υψηλό μέρισμα και καθαρό ισολογισμό σε περιόδους risk-off — και η Εθνική πληροί και τα τρία κριτήρια.

Τεχνική Εικόνα

Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση στις 2.024,37 μονάδες, που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο κλείσιμο της τελευταίας πενταεβδομαδιαίας περιόδου. Από τεχνικής απόψεως, η αγορά βρίσκεται σε κατοχυρωμένο downtrend από τα υψηλά Ιανουαρίου, με διαδοχικές κορυφές και υπόγεια σε πτωτική διάταξη.

ΚΜΟ 200 ημερών: Ο κινητός μέσος 200 ημερών τοποθετείται στην περιοχή των 2.085–2.100 μονάδων, επίπεδο που ο ΓΔ έχει αδυνατεί να ανακτήσει μόνιμα από τις αρχές Μαρτίου. Η διαπραγμάτευση κάτω από τον ΚΜΟ 200 αποτελεί κλασικό τεχνικό αρνητικό σήμα για μεσοπρόθεσμους τοποθετητές.

RSI (14 ημερών): Ο δείκτης σχετικής ισχύος προσεγγίζει την περιοχή 35–38, κοντά στα επίπεδα που ιστορικά σηματοδοτούν προσωρινές τεχνικές αναπηδήσεις, αλλά ακόμη εκτός επίπεδων βαθιάς υπερπώλησης (< 30). Ο RSI επιβεβαιώνει την κυρίαρχη πτωτική δυναμική χωρίς ωστόσο να ενεργοποιεί ακόμη σήμα αντίστροφης μεταβολής.

Υποστήριξη: Η ψυχολογική ζώνη των 2.000 μονάδων αποτελεί κρίσιμο «δάπεδο» στη Σοφοκλέους. Σε περίπτωση διάσπασής της, οι επόμενοι τεχνικοί στόχοι τοποθετούνται στις 1.970 και 1.940 μονάδες.

Αντίσταση: Στην πάνω πλευρά, ο ΓΔ θα συναντήσει πρώτη ουσιαστική αντίσταση στη ζώνη 2.055–2.070 μονάδων (πρόσφατα swing highs), ενώ σε ανώτερο επίπεδο η περιοχή 2.100–2.120 περιλαμβάνει τόσο τον ΚΜΟ 200 όσο και οριζόντιες αντιστάσεις.

FTSE Large Cap

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap υποχώρησε κατά −1,94% — ο χειρότερος επιδόσας σήμερα — κυρίως λόγω της επίδρασης της Metlen, της Eurobank και της Alpha στη σύνθεσή του. Τεχνικά, ο δείκτης κινείται κάτω από τους βραχυπρόθεσμους κινητούς μέσους, με ζώνη υποστήριξης να εντοπίζεται στις 5.050–5.080 μονάδες.

Δείκτης Τραπεζικού Τομέα (ΔΤΡ)

Ο ΔΤΡ κινήθηκε καλύτερα του γενικού δείκτη (−1,53%), ωστόσο παραμένει υπό πίεση. Η αντοχή του οφείλεται κυρίως στην επίδοση της Εθνικής Τράπεζας. Τεχνικά, ο δείκτης διατηρεί ζώνη υποστήριξης στις 2.150–2.170 μονάδες, την οποία θα πρέπει να διατηρήσει για να αποφευχθεί περαιτέρω τεχνική επιδείνωση.

Διεθνές Φόντο

Ευρώπη: Παγωμένη ψυχολογία, ψήφος εμπιστοσύνης αναβάλλεται

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν αρνητικά σήμερα, παρά τις θετικές προσδοκίες που υπήρχαν τις προηγούμενες ώρες. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε −0,21%, o DAX −0,28%, ο CAC 40 −0,04% και ο FTSE 100 −0,03% στο άνοιγμα. Οι αγορές απωθήθηκαν από σχόλια της προέδρου της ΕΚΤ

Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι οι αγορές υποεκτιμούν τη σοβαρότητα της οικονομικής επίδρασης του πολέμου, ενώ εκτίμησε ότι θα μπορούσε να χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθούν οι οικονομικές ζημίες. Το χειρότερο σενάριο της ΕΚΤ εκτιμά πληθωρισμό κατά μέσο όρο 4,8% στην Ευρωζώνη για το 2027, λόγω ενεργειακών τιμών.

Wall Street: Ο Nasdaq μπαίνει σε διόρθωση

Η προηγούμενη συνεδρίαση (Πέμπτη 26/3) ήταν ιδιαίτερα βαριά για τη Wall Street: ο Dow Jones υποχώρησε −1,01% (−469 μόνάδες) στις 45.960 μονάδες, ο S&P 500 έκλεισε στο −1,74% στις 6.477,16 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε −2,38%, εισερχόμενος επίσημα σε διορθωτικό έδαφος (−10% από τα υψηλά).

Ο τεχνολογικός κλάδος ηγήθηκε των πωλήσεων, με επιπρόσθετη πίεση από ανόδους αποδόσεων στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα (10ετές: κοντά σε 9μηνα υψηλά). Η αύξηση ενεργειακών τιμών (Brent: ~$110/βαρέλι) ενισχύει τις ανησυχίες για στασιμοπληθωρισμό.

Πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν & Fed: Το γεωπολιτικό «αντίβαρο»

Ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 με αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παραμένει ο κυρίαρχος καταλύτης της αβεβαιότητας. Ο Trump ανακοίνωσε παράταση της παύσης πληγμάτων κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών έως 6 Απριλίου, ωστόσο η ψυχολογία παραμένει αρνητική καθώς το Ιράν αρνείται ευθείες διαπραγματεύσεις.

Η διακοπή ροών μέσω του Στενού του Ορμούζ (εκτιμώμενη επίδραση: ~17,8 εκατ. βαρέλια/ημέρα) έχει αντιστρέψει τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed. Οι traders αποκλείουν πλέον πρακτικά κάθε μείωση επιτοκίου για το 2026, με τα 10ετή αμερικανικά ομόλογα να αποδίδουν κοντά σε 9μηνα υψηλά — σε ένα περιβάλλον που δυσχεραίνει τις αποτιμήσεις ιδίως για αγορές υψηλού risk, όπως το ΧΑ.

Γνώμες Ειδικών

Pantelakis Securities (Μάρτιος 2026): Διατηρεί σύσταση «Buy» για τη Metlen με περιθώριο ανόδου 35% από τα τρέχοντα επίπεδα. Η χαμηλή τιμή θεωρείται «αδικαιολόγητη» βάσει θεμελιωδών μεγεθών.

Berenberg Bank: Έχει τοποθετήσει τιμή-στόχο τα 59 ευρώ για τη Metlen (LSE), με σύσταση «Buy» — ενδεικτικό ότι ξένα funds βλέπουν ισχυρή υποτίμηση στα τρέχοντα επίπεδα.

Jefferies (19 Μαρτίου 2026): Ανέβασε την τιμή-στόχο για την Εθνική Τράπεζα στα 17 ευρώ, τονίζοντας τις «ισχυρές διανομές και υψηλές αποδόσεις μετόχων». Η τράπεζα θεωρείται ένα από τα πιο ελκυστικά risk/reward plays στην ελληνική τραπεζική τετράδα.

Deutsche Bank: Ανέβασε τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, τονίζοντας ότι παρά τη «νέα ισχυρή άνοδο το 2026» οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές. Χαρακτηρίζει τη θεμελιώδη εικόνα «ισχυρή».

UBS (Μαρτ. 2026): Συνεχίζει να εκτιμά ότι η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί ένα από τα πανευρωπαϊκά top picks, ενώ ευρύτερα βλέπει 10% άνοδο για τον MSCI AC World έως τέλος 2026, προτείνοντας διαφοροποίηση και θέσεις σε αμυντικές μετοχές.

BofA (Μάρτιος 2026): Διατηρεί «Overweight» για ΟΠΑΠ και ΔΕΗ, με έμφαση στα μερίσματα. Τοποθετεί τις ελληνικές τράπεζες και τη Metlen στο επίκεντρο επιλογών ξένων funds.