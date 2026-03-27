Allwyn: Short από τη Marble Bar και νέο χαμηλό 37 μηνών — Το βάρος της μεταμόρφωσης του ΟΠΑΠ

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης δεν αρκεί να σταματήσει την πτώση. Η μετοχή βρίσκεται ακριβώς στο αρνητικό σενάριο της Citi, ενώ ένα λονδρέζικο hedge fund μπαίνει στο παιχνίδι με στοίχημα πτώσης.

Την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε επίσημα η επιτυχής ολοκλήρωση της συνένωσης μεταξύ Allwyn International και ΟΠΑΠ — γεγονός που η διοίκηση χαρακτήρισε «νέο κεφάλαιο» για τον όμιλο — το λονδρέζικο Marble Bar Asset Management άνοιξε για πρώτη φορά short θέση στη μετοχή της Allwyn, ύψους 0,51911%. Η σύμπτωση της χρονολογίας δεν είναι απλώς ειρωνική· είναι αποκαλυπτική για την ψυχολογία της αγοράς απέναντι στον νέο εισηγμένο κολοσσό του τυχερού παιχνιδιού.

Η μετοχή της Allwyn διολισθαίνει στα 13,93 ευρώ, ανοίγοντας στο -26% τις απώλειές της για το 2026, φθάνοντας σε νέο χαμηλό 37 μηνών. Μια εικόνα δραματικά αντίθετη με τη ρητορική της εταιρείας, και απόλυτα σε συνέχεια της τάσης που ξεκίνησε τη μέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ιανουαρίου.

Η μεγάλη εικόνα: από αμυντική μετοχή σε growth story υψηλού ρίσκου

Αυτό που συμβαίνει στο ταμπλό δεν αποτελεί απλώς τεχνική διόρθωση. Αντανακλά μια θεμελιώδη αναδιάταξη της επενδυτικής βάσης της εταιρείας. Η Allwyn μετακινείται από ένα σταθερό, υψηλής μερισματικής απόδοσης story σε ένα πιο σύνθετο growth αφήγημα, με μεγαλύτερη έκθεση στις ΗΠΑ και υψηλότερο ρίσκο εκτέλεσης. Αυτή η μετάβαση σημαίνει πρακτικά ένα πράγμα: οι μακροχρόνιοι μέτοχοι του ΟΠΑΠ που επένδυαν για σταθερό μέρισμα και αμυντικό χαρακτήρα δεν αναγνωρίζουν πλέον την εταιρεία που κρατούν. Και αποχωρούν.

Το EBITDA margin τοποθετείται πλέον κοντά στο 37%, ενώ αυξάνονται αισθητά τόσο τα έκτακτα κόστη όσο και τα χρηματοοικονομικά έξοδα, αντανακλώντας τη μετάβαση σε ένα πιο απαιτητικό επενδυτικό μοντέλο.

Το σενάριο που πραγματοποιήθηκε

Η Citi είχε χαρτογραφήσει με ακρίβεια τα σενάρια. Στο αρνητικό σενάριο της Citi, η τιμή-στόχος διαμορφωνόταν στα 14 ευρώ — επίπεδο πολύ κοντά στην τρέχουσα αποτίμηση στο ΧΑ. Αυτό που η τράπεζα χαρακτήριζε ως bear case, αποδεικνύεται εν τέλει η αγοραία πραγματικότητα του Μαρτίου 2026. Παρά την ελκυστική αποτίμηση — με τιμή-στόχο βάσης τα 19,1 ευρώ που αντιστοιχεί σε περίπου 13 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026 — η Citi δεν έβλεπε επαρκείς καταλύτες για άμεση επαναξιολόγηση της μετοχής, διατηρώντας ουδέτερη σύσταση.

Σε τι αντιστοιχεί αυτό πρακτικά; Η συνολική αναμενόμενη απόδοση ξεπερνά κατά πολύ το 40% — αλλά χωρίς ορατό καταλύτη που να την ενεργοποιήσει άμεσα.

Τα νέα δεδομένα μετά τη συνένωση

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς των μετοχών από τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου, γεγονός που αναμένεται τον Απρίλιο, η εταιρεία θα έχει 770.799.070 εκδοθείσες μετοχές σε κυκλοφορία, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών. Με ελεύθερη διασπορά μόλις 22%, η εταιρεία αναμένει ότι η μεταφορά της έδρας της στην Ελβετία θα πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Στο μέτωπο της μόχλευσης, η Allwyn εμφανίζει καθαρό χρέος που αντιστοιχεί περίπου σε 2,7 φορές τα ετήσια λειτουργικά της κέρδη, θέτοντας σαφή στόχο για τη μόχλευση του νέου, συνδυασμένου σχήματος περίπου 2,5x Net Debt / EBITDA. Ο στόχος αυτός δείχνει διαχειρίσιμος, αλλά προϋποθέτει ομαλή εκτέλεση σε περιβάλλον που δεν αφήνει περιθώρια για ατυχήματα.

Ένα σημείο παρηγοριάς για τους μετόχους που παρέμειναν: η εταιρεία επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει στη διανομή ποσού 0,80 ευρώ ανά μετοχή, η οποία θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση της αγοράς των μετοχών που σχετίζονται με το δικαίωμα εξόδου. Με τη μετοχή στα 14 ευρώ, ακόμα και αυτή η διανομή ισοδυναμεί με μερισματική απόδοση κοντά στο 5,7% — υψηλή για όσους αγοράζουν σήμερα, αλλά πόρρω απέναντι από τα πρότυπα του παλαιού ΟΠΑΠ.

Ένα νέο short σε μια λίστα που μεγαλώνει

Η Marble Bar δεν είναι μόνη στην αγορά ελληνικών εισηγμένων. Σύμφωνα με τη λίστα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπάρχει ήδη η AKO Capital με θέση 1,00828% στη Metlen, η Marshall Wace με 0,50757% στην ίδια εταιρεία, η JPMorgan Asset Management με 0,54343% επίσης στη Metlen, η Arrowstreet Capital με 0,50525% στην Qualco, και η Qube Research με 0,61276% στη Bally’s Intralot. Η Allwyn προστέθηκε σε αυτή τη λίστα την ίδια ημέρα που επισφράγισε τον μεγαλύτερο εταιρικό μετασχηματισμό στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το μήνυμα των αγορών είναι σαφές: η συγχώνευση έγινε, τα εταιρικά βήματα ακολουθούνται πιστά, αλλά η μετοχή δεν έχει βρει ακόμα τους νέους αγοραστές που θα αντικαταστήσουν τους επενδυτές εισοδήματος που έφυγαν. Και μέχρι να εμφανιστούν αυτοί, κάποιοι φαίνεται να στοιχηματίζουν ότι ο δρόμος προς τα κάτω δεν έχει τελειώσει.

Μέσα στον Απρίλιο θα ολοκληρωθεί η αγορά των μετοχών από τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου έναντι χρηματικού ανταλλάγματος (€19,08 ανά μετοχή). Μόλις συμβεί αυτό η εταιρεία θα έχει 770.799.070 μετοχές σε κυκλοφορία, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών. Από αυτές, 166.406.223 μετοχές θα βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά, ήτοι ποσοστό 22%, ενώ οι υπόλοιπες μετοχές θα ελέγχονται έμμεσα από την KKCG του Κάρελ Κόμαρεκ. Παράλληλα, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν γνωστές και οι λεπτομέρειες για το μέρισμα των 0,80 ευρώ που θα δοθεί στη συνέχεια, καθώς η διοίκηση έχει αναφέρει πως θα υπάρχει επιλογή επανεπένδυσης (scrip dividend). Τέλος, πριν από το τέλος του προσεχούς Ιουνίου θα έχει μεταφερθεί και η έδρα της εταιρείας στην Ελβετία.