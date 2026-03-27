Alpha Finance – AXIA: Ελκυστικά σημεία εισόδου στις ελληνικές τράπεζες – Αυξάνει τιμές στόχους

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τις ελληνικές τράπεζες και την Τράπεζα Κύπρου προχωρά η Alpha Finance – AXIA, εκτιμώντας πως ο εγχώριος κλάδος παραμένει εξαιρετικά ανθεκτικός παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς.

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τις ελληνικές τράπεζες και την Τράπεζα Κύπρου προχωρά η Alpha Finance – AXIA, εκτιμώντας πως ο εγχώριος κλάδος παραμένει εξαιρετικά ανθεκτικός παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς.

Οι αναλυτές αναβαθμίζουν σε «buy» (από hold) την Εθνική Τράπεζα αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 14,50 ευρώ από 13,40 ευρώ προηγουμένως, ενώ διατηρούν τη συστάση «buy» για την Τράπεζα Κύπρου με τιμή στόχο στα 10,90 ευρώ, την Eurobank στα 4,50 ευρώ από 4,10 ευρώ και την Πειραιώς στα 8,50 από 8,10 ευρώ. Η Bank of Cyprus παραμένει η προτιμώμενη επιλογή στις τράπεζες που καλύπτουν οι αναλυτές, λόγω του σαφώς διατυπωμένου σχεδίου για αυξημένες διανομές, παρουσιάζοντας μία από τις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις μεταξύ των τραπεζών της ΕΕ, και ανθεκτική κερδοφορία. Η Eurobank παραμένει η προτιμώμενη επιλογή μας μεταξύ των εγχώριων τραπεζών, στηριζόμενη στο ισχυρό επιχειρηματικό της σχέδιο και την προβλεπόμενη κερδοφορία.

Επισημαίνουν ότι η αποτίμηση του κλάδου μετά την πρόσφατη διόρθωση (-14% από τις αρχές του μήνα), σε 1,16x P/TBV και 8,1x P/E με βάση τις εκτιμήσεις του 2026, προσφέρει ένα καλό σημείο εισόδου, δεδομένων των προοπτικών κερδοφορίας και διανομών, καθώς και της ανθεκτικότητας, σε περίπτωση αναθέρμανσης του πληθωρισμού, όπως προκύπτει από την άσκησή τους. «Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωπολιτική αναταραχή, που ενδέχεται να διατηρήσει το εύθραυστο κλίμα βραχυπρόθεσμα, τάσσομαστε υπέρ μιας σταδιακής δημιουργίας θέσεων», αναφέρει Alpha Finance – AXIA.

Μετά τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2025 και τις ανακοινώσεις των business plan, οι αναλυτές επικαιροποιούν τις εκτιμήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τάσεις, τις πρόσφατες εξαγορές και τις κατευθυντήριες γραμμές των διοικήσεων. Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις εσόδων για την περίοδο 2026-2028 για τις ελληνικές τράπεζες είναι υψηλότερες κατά περίπου 2,3% κατά μέσο όρο, οδηγώντας σε αναβαθμίσεις του PPI και των καθαρών κερδών κατά 3,3%. Για την Bank of Cyprus προχωρούν σε μικρο-προσαρμογές, που οδηγούν σε αμελητέα μεταβολή των καθαρών κερδών (<1%). Οι προβλέψεις για το RoTE διαμορφώνονται πλέον στο 15,7% / 16% / 16,2% κατά μέσο όρο για τα έτη 2026 / 2027 / 2028.

Δεδομένης της πρόσφατης γεωπολιτικής αναταραχής, η Alpha Finance – AXIA έθεσε τις παραδοχές των businesss plan σε ένα stress σενάριο υπό ένα διαφορετικό μακροοικονομικό σενάριο, το οποίο περιλαμβάνει υψηλότερα επιτόκια, χαμηλότερους όγκους και παραγωγή προμηθειών, καθώς και υψηλότερα λειτουργικά έξοδα και κόστος κινδύνου, ώστε να αποτυπωθεί επιδείνωση της ποιότητας ενεργητικού. Τα ευρήματά των αναλυτών υποδηλώνουν ανθεκτική κερδοφορία, κυρίως λόγω της ευνοϊκής βάσης και σύνθεσης καταθέσεων, με το RoTE να παραμένει κάτω αλλά κοντά στα μέσα επίπεδα των mid teens, τα εποπτικά κεφάλαια σε άνετα επίπεδα (mid-teens), και τα fair values περίπου 11% χαμηλότερα σε σχέση με το βασικό σενάριο.