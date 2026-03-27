Bloomberg: Η Ουκρανία ξεμένει από ρευστότητα – Κρίσιμο δίμηνο

Το Κίεβο χρειάζεται 15 δισ. δολάρια για αγορές αμερικανικών όπλων φέτος ενώ συνολικά θέλει 52 δισ. δολάρια σε εξωτερική βοήθεια το 2026.

Mε τον κίνδυνο να ξεμείνει από χρήματα για να πληρώσει για την άμυνά της εναντίον της Ρωσίας εντός δύο μηνών, φλερτάρει η Ουκρανία σύμφωνα με το -.

Το Κίεβο έχει επί του παρόντος αρκετά κεφάλαια μόνο για να καλύψει τις δαπάνες μέχρι τον Ιούνιο, ενώ η υποστήριξη από τους δυτικούς συμμάχους του είναι κρίσιμη για να παραμείνει σε θέση μάχης κατά τη διάρκεια των μαχών έναντι των ρωσικών δυνάμεων που εισέβαλαν τον Φεβρουάριο το 2022.

Μια σειρά «αγκαθιών» από το βέτο της Ουγγαρίας σε ένα δάνειο 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ έως τη διαμάχη για το τελευταίο πακέτο βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και την αδυναμία παράδοσης όπλων από κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ έχουν μειώσει σημαντικά το περιθώριο ελιγμών της Ουκρανίας.

Η πρόκληση για τη χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας έρχεται καθώς η Ρωσία αποκομίζει ολοένα και περισσότερα απροσδόκητα έσοδα στον προϋπολογισμό από την άνοδο των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν τερματίσει την άμεση βοήθεια προς την Ουκρανία από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, αφήνοντας την Ευρώπη να πληρώσει τον λογαριασμό καταβάλλοντας μεγάλα ποσά για όπλα και οικονομική υποστήριξη στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε το Κίεβο ότι η ΕΕ θα εκταμιεύσει το δάνειο προς την Ουκρανία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

